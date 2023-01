Implicado en feminicidio de Cecilia Monzón logra amparo y deja el Cereso de Tepexi

#Canto #CeciliaMonzón, sábado hace 7 meses, el horror



Les sobra agua y tienen sed

Tienen sed de venganza y no saben ni por qué



¿A dónde fueron los que hablaron de amar?

¿A dónde fueron los que lucharon por ti?



Que no hablen por mí



Si aún queda corazón, no me muevo de aquí pic.twitter.com/Fax5OttvHd