Impunidad: Tribunal absuelve a excarabinero Claudio Crespo por apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien era acusado de ser el autor de los disparos con escopeta antidisturbios que el 8 de noviembre de 2019 causaron la doble mutilación ocular de Gustavo Gatica, quien en ese momento era un estudiante de Sociología.

El resultado del fallo, cuya lectura comenzó a las 10:18 horas y se extendió por más de dos horas y media, tuvo en expectativa a la opinión pública, ya que representaba un precedente en jurisprudencia sobre violaciones a los derechos humanos en Chile.

«Se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de premios ilegítimos presuntamente cometidos el 8 de noviembre del año 2019», indicó la jueza Cristina Cabello, lo que significó un duro revés para Ministerio Público que solicitaba la aplicación de una pena efectiva de 12 años de cárcel.

El caso abarcó 14 meses de juicio y múltiples jornadas de audiencia en las que testificaron cerca de 100 personas.

Según el dictamen, la conducta del otrora carabinero que derivó en las lesiones sufridas por Gatica «se encuentra amparada en el derecho, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal en el contexto y cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público gravemente alto».

En consideración de lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal, el tribunal ordenó el alzamiento de toda medida cautelar sobre el acusado» oficiándose al efecto».

» Se previene que la juez Cristina Cabello, si bien concurre a la decisión absolutoria, diciente del fundamento de la mayoría, en cuanto entiende que la prueba rendida por los acusadores no fue suficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado como autores de los disparos que le ocasionaron las lesiones graves, gravísimas a don Gustavo Gatica. Esto en cuanto desestima el valor probatorio de la sincronización audiovisual del informe pericial 12 y el 2020 por falta de rigor científico, uso de evidencia no original y falta de verificabilidad», señaló la resolución.

En su dictamen, los magistrados concluyeron que, de los tres funcionarios presentes con escopetas antidisturbios en la intersección de Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna el 8 de noviembre de 2019 , Claudio Crespo fue el único que ejecutó los disparos en el momento exacto en que se produjo la agresión. contra Gatica.

«La evidencia audiovisual es contundente para concluir que al momento de la lesión de la víctima ni Cárdenas ni Saldivia estaban disparando, por lo que resulta forzoso determinar que el único autor posible de esos disparos es el acusado (…) Lo cierto es que la víctima resultó herida por un disparo de escopeta antidisturbios, que no provino de Cárdenas ni de Saldivia», aseguró la jueza Cristina Cabello, presidenta del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Aunque los jueces llegaron a la conclusión de que el disparo lo ejecutó el ex carabinero, para argumentar la absolución del excarabinero, señalaron que el reglamento de la institución policial no establece alguna regulación sobre la forma en que debe efectuarse el disparo, considerando distancia y direccionamiento.

“La prueba aportada no permite formar convicción que el disparo que hirió al ofendido se realizó con infracción a los reglamentos tantas veces señalados, ni tampoco acreditan los reproches formulados en la acusación, por lo que no es posible atribuirle participación en calidad de autor de un delito de premios ilegítimos, como se pretendió por los acusadores”, estableció el dictamen.

Según el tribunal, no existen instrucciones taxativas sobre la zona del cuerpo a la que se debe apuntar. «No se ordena disparar al tercio inferior del cuerpo o a la zona baja, como se indicó por distintos testigos que dieron cuenta de las instrucciones, recomendaciones o sugerencias», señaló el fallo.

«La justicia le falló a Gustavo Gatica»

Tras conocerse el dictamen, varios actores políticos se pronunciaron para manifestar su rechazo y denunciar impunidad.

Hoy la justicia le falló a Gustavo Gatica: un fallo que consagra la impunidad, pese a que Claudio Crespo fue quien le disparó, existiendo antecedentes claros de uso de la fuerza fuera de todo protocolo.



«Hoy la justicia le falló a Gustavo Gatica: un fallo que consagra la impunidad, pese a que Claudio Crespo fue quien le disparó, existiendo antecedentes claros de uso de la fuerza fuera de todo protocolo. Justicia, verdad, no a la impunidad», plantearon desde el Frente Amplio.

«Hoy la justicia le falló a Gustavo Gatica. Esta decisión consagra la impunidad frente a una grave violación a los derechos humanos ocurrida en 2019, pese a los antecedentes sobre uso de la fuerza fuera de protocolo y responsabilidad de Claudio Crespo», expresó la presidenta del FA, Constanza Martínez .

Indicó que el fallo «daña la confianza en las instituciones y envía una señal equivocada: sin justicia no hay democracia plena».

Hoy la justicia le falló a Gustavo Gatica.



Esta decisión consagra la impunidad frente a una grave violación a los derechos humanos ocurrida en 2019, pese a los antecedentes sobre uso de la fuerza fuera de protocolo y responsabilidad de Claudio Crespo.



«La exigencia de verdad, justicia y no repetición continúa», apuntó.

“Lo de hoy es una pésima señal para Chile. Cuando un agente del Estado deja ciego a un joven y no hay justicia, se erosiona la democracia. La violencia policial no puede normalizarse. Como médico y senador seguiré exigiendo verdad, justicia y no repetición”, advirtió el senador socialista Juan Luis Castro.

El diputado Matías Ramírez (PC) extendió un llamado a los legisladores de su sector a reflexionar acerca de su votación a favor de la Naín Retamal impulsada por la derecha.

Sería bueno que parlamentarios que se dicen progresistas y votaron a favor del proyecto de ley de la derecha Nain Retamal y que hoy sirvió de sustento para absolver a Claudio Crespo por disparar y cegar a Gustavo Gatica den algún explicación.



“Sería bueno que parlamentarios que se dicen progresistas y votaron a favor del proyecto de ley de la derecha Naín Retamal y que hoy sirvió de sustento para absolver a Hernán Crespo por disparar y cegar a Gustavo Gatica den algún explicación. Cuando se pacta con la derecha, es la derecha la que gana!“, afirmó.

A su vez, el senador Daniel Núñez (PC) argumentó que «cuando la justicia deja en la impunidad violaciones a los DDHH cometidos por agentes del Estado, la democracia se debilita».

Señaló que el fallo que absuelve a Crespo es un «golpe a la confianza».

«Gatica quedó ciego y hoy el Estado no asume sus responsabilidades y abre la puerta para que se repita», lamentó..

Cuando la justicia deja en la impunidad violaciones a los DDHH cometidos por agentes del Estado, la democracia se debilita

“Que vergüenza, que dolor, que asco cuando dejan libre a un criminal. Claudio Crespo le disparó a Gustavo dejándolo ciego y ahora lo absuelven como si fuera una inocente paloma”, indicó por su parte el diputado Tomás Hirsch (AH).