Informe de juzgado civil podría provocar destitución de Yáber por antecedentes que lo vinculan a la trama bielorrusa

Un informe del Juzgado Civil de Puente Alto, revisado la semana pasada por el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ha puesto en una situación crítica a Sergio Yáber, el suspendido conservador de bienes raíces de esa comuna. El documento, redactado por un juez visitador para la evaluación anual de desempeño, presenta un panorama contradictorio: por un lado, reconoce la calidad de su trabajo administrativo, pero por otro, levanta alarmas por su vínculos con la investigación de la» arista bielorrusa «del caso Hermosilla, en la que se le indaga por lavado de activos, lo que amenaza con costarle el cargo.

El informe es contundente al señalar los hechos que ensombrecen su gestión.

«Es menester informar que durante este periodo diversas situaciones extraordinarias han motivado la preocupación adicional de esta magistratura por la intervención del Ministerio Público y la fuerza pública en el oficio del Sr. Conservador, por eventuales vínculos con situaciones de tráfico de influencias o lavado de activos, produciéndose la incautación de algunos registros del mismo», plantea el texto, al que tuvo acceso CIPER.

La amenaza de la destitución de Sergio Yáber

Según fuentes consultadas por el medio de investigación que conocieron la discusión en el pleno de la Corte de San Miguel, varios ministros expusieron su intención de evaluar a Yáber con bajas calificaciones, específicamente en el ítem «responsabilidad», consignó CIPER.

La mecánica para una eventual destitución está explícitamente detallada en la ley. El artículo 278 del Código Orgánico de Tribunales (COT) establece que una calificación promedio inferior a 3.0 en responsabilidad o eficiencia ubica al evaluado en «Lista Deficiente». Posteriormente, el artículo 493 del mismo cuerpo legal es categórico:

«El funcionario que figure en Lista Deficiente o, por segundo año consecutivo en Lista Condicional, una vez firme la calificación respectiva, quedará removido de su cargo por el solo ministerio de la ley».

Las escalas de calificación, que van de 1.0 a 7.0, son las siguientes:

Lista Sobresaliente: 6,5 a 7 puntos.

Lista Muy Buena: 6 a 6,49 puntos.

Lista Satisfactoria: 5 a 5,99 puntos.

Lista Regular: 4 a 4,99 puntos.

Lista Condicional: 3 a 3,99 puntos.

Lista Deficiente: menos de 3 puntos.

El artículo 278 del COT es claro: si el evaluado obtiene una nota promedio inferior a 3.0 en responsabilidad o eficiencia, queda automáticamente calificado en «Lista Deficiente». A su vez, el artículo 493 establece que «El funcionario que figure en Lista Deficiente o, por segundo año consecutivo en Lista Condicional, una vez firme la calificación respectiva, quedará removido de su cargo por el solo ministerio de la ley».

En pocas palabras, una calificación baja en responsabilidad, prácticamente decidida según las fuentes, desencadenaría de forma inmediata e irrevocable la destitución de Yáber, sin necesidad de un nuevo proceso. Los ministros de la Corte de San Miguel ya cumplieron el plazo para definir sus notas de manera reservada, y se espera que la calificación final sea notificada al conservador suspendido en los próximos días.

Antecedentes que vinculan a Yáber con la trama bielorrusa

Las preocupantes «situaciones» a las que se refiere el juez visitador nen su informe corresponden a la investigación de trama bielorrusa, donde Yáber es imputado por su presunta participación en un esquema de lavado de activos junto a Gonzalo Migueles (en prisión preventiva) y el conservador de Chillán, Antonio Najle. El Ministerio Público investiga si los fondos del consorcio bielorruso Belaz Movitec, señalados como coimas para influir en un fallo de la ministra exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco en contra de Codelco—que obligaron a la estatal cuprífera a desembolsar $17 mil millones— fueron blanqueados a través de esta red. Además, se investiga una presunta campaña coordinada por Yáber para evitar la destitución de su amigo, el exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa.

Suspensión y sumario

El escenario para Yáber cada vez se vuelve más complejo. La Corte de San Miguel ya rechazó, el pasado lunes 1 de diciembre, el recurso de apelación presentado por sus abogados, Guillermo Chahuán y Sebastián Contreras, que buscaba revertir o suavizar la suspensión de funciones que rige en su contra desde el 21 de noviembre.

Paralelamente, el conservador enfrenta un sumario administrativo abierto por la misma corte, que investiga su conducta funcional a la luz de los graves antecedentes penales en los que se encuentra implicado.

En los próximos días, con la notificación formal de su calificación de desempeño, se conocerá el desenlace de este capítulo. Si los ministros de la Corte materializan en votos la «preocupación adicional» expresada en el informe, Sergio Yáber podría perder su cargo de manera irrevocable.