Jadue y el caso Achifarp: Juzgado admite querella contra fiscal Herrera por presunto montaje

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella criminal presentada en contra de la fiscal Giovanna Herrera Andreucci por presunto montaje en el contexto del denominado caso Achifarp, que mantiene con arresto domiciliario total al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC),

La acción judicial fue interpuesta por el abogado Rodrigo Liberona, en representación de Roberto Merino Jorquera.

Tras admitir la querella el tribunal indicó que deberá ser remitida al Ministerio Público, en conjunto con los antecedentes acompañados, para que «resuelva la pertinencia de las diligencias pedidas».

La acción legal introduce un nuevo antecedente contra fiscal Herrera, quien ya enfrenta otras tres acciones judiciales en su contra. Se trata de la declaración del coimputado y exdirector ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), Matías Muñoz, quien afirmó en una entrevista con Radio Bío Bío haber sido objeto de presiones y chantajes por parte de la persecutora, con el objetivo de que declarara falsamente en contra de Jadue, ofreciéndole libertad, al sacarlo de la prisión preventiva en la que se encontraba por más de 100 días, a cambio de inculpar al exjefe comunal en un supuesto cohecho.

Según Muñoz, Herrera fue explícita en su petición de un testimonio fabricado.

Cabe recordar que el caso surgió por una denuncia de la empresa Best Quality, en la que se acusa al ex edil de Recoleta de haber recibido una coima en alcohol gel y mascarillas, y también de haberlos engañado con un negocio que nunca ocurrió.

A pesar de la gravedad de la acusación y de la publicación en diversos medios de comunicación, el fiscal Nacional Ángel Valencia, superior jerárquico de Giovanna Herrera no se ha manifestado sobre la denuncia, por tal motivo, los querellantes solicitan que se investigue lo que califican como un montaje judicial, prevaricación y perjurio del ente persecutor.

“Lo primordial era cagarse a Jadue”

En la entrevista con Radio Bío Bío, Matías Muñoz, quien está imputado en la causa, contradijo su testimonio inicial ante el Ministerio Público y expuso irregularidades en la investigación, apoyando la tesis de persecución política y lawfare contra el dirigente comunista.

En sus nuevas declaraciones, Muñoz sostuvo que “cuando estuve preso y tuve que declarar ella(la fiscal Giovanna Herrera) literalmente me dijo ‘dígame que usted estuvo en una reunión con Jadue, que Best Quality le ofreció plata, le vendieron las mascarillas y que el que negoció fue Jadue’ y me ofreció a cambio salir en libertad. Yo declaré un 27 de septiembre y el 2 de octubre estaba afuera”.

Del mismo modo, señaló que “entonces lo que yo hice fue ir y decirle lo que días antes Daniel Moraga (entonces secretario de la Asociación) también había declarado en contra de Jadue: que yo estuve en esa reunión, que él negoció y que pidió esa plata. Pero yo nunca estuve en esa reunión porque esa reunión no existió. No hubo negocio, no hubo cohecho. Las muestras de georeferenciación dicen que no estaban ahí, no hay pruebas, no hay cámaras de grabación”.

“Y me tocó mentir. Y yo lo declaro porque ella me dice literalmente ‘y no lo voy a imputar por ese cohecho, así que no se preocupe’. Me ofreció que si mentía podía salir en libertad. También quería que dijera que las platas del autopréstamo me las robé y se las pasé a Jadue, eso yo no lo hice”, sentenció el exfuncionario de Achifarp.

Muñoz afirmó que, a su juicio, “lo primordial era cagarse a Jadue”.

“Teniendo a mi señora, a mis padres, a mis dos hijas afuera, yo estaba totalmente botado, entonces lo que hice fue ir y decir que estuve en esa reunión. Pero yo no estuve en esa reunión, porque esa reunión no existió”, aseveró en la entrevista con el medio citado.

Matías Muñoz, ex secretario ejecutivo de Achifarp, aseguró que fue presionado por la fiscal Giovanna Herrera para declarar contra el exalcalde de Recoleta, a cambio de sacarlo de sacarlo de prisión preventiva. “Lo primordial era cagarse a Jadue”, afirmó.

Caso político

Según el exsecretario ejecutivo de Achifarp, el caso Farmacias Populares tiene un origen político.

«Yo creo que esto es un caso político. A mí no me cabe la menor duda de que estoy envuelto en un caso político», afirmó.

«De una deuda que cualquier empresa puede tener se transforma en un caso en que después de cuatro años te dan prisión preventiva. Si es por deuda, estaríamos todos presos en Chile. Fue un caso mediático que tuvo una investigación de cuatro años para llegar a una audiencia de formalización en que el 70% de los delitos de los que se habla son falsos», aseguró.

Para Muñoz llama poderosamente la atención que una causa iniciada por una deuda se hubiese agrandado a tal magnitud y cuestionó las razones por las que se decretó la prisión preventiva en su contra.

«Yo creo que quedé en prisión preventiva porque la causa era de Jadue y yo era el chivo expiatorio de esa causa. Imagínate que yo viajé con permiso de la fiscal a Colombia en diciembre de 2023, pero en la formalización me dice que yo tengo un peligro de fuga cuando ella misma me dio permiso para ir a Colombia 7 días. Yo te doy firmado que si Jadue no hubiese estado en la causa, no hubiese pasado nada», señaló.

Cabe recordar que en marzo pasado, el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó una querella contra la fiscal Giovanna Herrera y los abogados Gabriel Zaliasnik y Mario Vargas, a quienes acusó de estar confabulados para perjudicarlo en el marco del caso Farmacias Populares.

En la acción legal, admitida por el tribunal, del militante del PC denunció delitos de prevaricación y fraude procesal, solicitando penas de hasta tres años de presidio.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó contra la persecutora Herrera, quien, según la querella, tendría un conflicto de interés por su relación familiar con el representante legal de la farmacia Fracción, competidora del modelo impulsado por Jadue.

“Se conforma una participación de imputación injusta”, indicó el texto presentado por el abogado dele x jefe comunal, Lorenzo Morales.