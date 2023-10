Justicia da la razón a ex jefe de Contabilidad de La Florida que recibió presiones para no informar irregularidades: Despido fue “improcedente y vulneratorio”

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió el pasado 5 de octubre una demanda por despido injustificado en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef) -presidida por el alcalde Rodolfo Carter-, por parte de Orlando Herrera, ex jefe de Contabilidad de la corporación, quien acusó haber sido removido de su cargo, tras no aceptar presiones para no informar irregularidades ante la Contraloría General de la República (CGR).

De acuerdo con Interferencia, Herrera incluyó dentro de su demanda un correo donde se le instruía “no ponerse creativo” en procesos de fiscalización de la Contraloría para así no crear “nuevos elementos dignos de investigar”.

Correo recibido por Herrera /Interferencia

“Por favor, en los procesos de fiscalización no hay espacio para ponerse demasiado creativos. Si a alguien lo llaman a prestar declaración obviamente debe ir, pero responde lo consultado, no crea nuevos elementos que sean dignos de investigar”, se puede leer en el mensaje que recibió Herrera por parte del el abogado Daniel Castillo, quien se desempañaba como jefe de la Dirección de Control de Comudef.

El entonces responsable de la contabilidad de la Comudef recibió dicho correo tras testificar por primera vez ante la CGR en marzo de 2022.

Ante el órgano contralor el auditor informó sobre el levantamiento de alertas por el uso de $200 millones en declaraciones juradas cuando lo que se fiscalizaba eran las cuentas de ‘Honorarios’ y ‘Remuneraciones’.

Tres meses después declaró por segunda vez ante la entidad de control, refiriéndose el uso de las subvenciones escolares. A los dos días de prestar este segundo testimonio, fue despedido el 16 de junio de 2022,

Orden de eliminar los comprobantes de contabilidad de 2021

Según informó Interferencia, la Comudef ordenó en marzo del año pasado eliminar los comprobantes de contabilidad del año 2021.

En concreto, esta solicitud provino de la Dirección de Administración y Finanzas, que requirió “reversar la apertura del año 2022, para poder efectuar los ajustes del año 2021, es decir, poder eliminar los comprobantes de traspaso de saldos de las cuentas contables”.

El correo electrónico con esta instrucción fue dirigido a cuatro funcionarios de la Comudef, menos Orlando Herrera, quien justamente era el encargado directo de los registros contables.

En la demanda por despido injustificado que interpuso Herrera ante el Juzgado, explicó que “el director de Finanzas, Marcelo García, y otras personas externas a la Corporación Municipal de La Florida, querían modificar la base de datos del balance del año 2021, a espaldas de mi persona” y destacó que se encontró “con la sorpresa que la cuenta ‘Deuda Flotante de Salud’ se encontraba con anomalías en su saldo”.

No obstante, tras ser contactada por Interferencia, la Comudef argumenta que el correo tuvo lugar durante la administración anterior de Juan Enrique Pérez, habiendo asumido la actual secretaria general Janett Fernández el 1 de abril, dos días después de que se solicitara modificar la contabilidad de la entidad, y aseguran que al final no fueron eliminados los comprobantes.

Despido fue “improcedente y vulneratorio”.

Tras las pruebas presentadas, el tribunal determinó que el despido fue “improcedente y vulneratorio”.

“El despido […] del que ha sido objeto el actor es improcedente y vulneratorio de derechos fundamentales”, indicó la magistrada María Teresa Quiroz, quien condenó a la Comudef al pago de $15.173.298 por indemnización; además de $1,5 millones por recargo del 30 % de la indemnización por años de servicio (causa RIT: T-1489-2022).

Asimismo, dictaminó que la parte al demandada tiene la obligación de publicar “en un lugar visible” en el “departamento de contabilidad en el que se desempeñaba el actor” un aviso donde se señale el “respeto irrestricto a los derechos fundamentales, en especial a los derechos derecho a la honra”.

Cabe destaca, que la Corporación Municipal de La Florida presentó el 18 de octubre un recurso de nulidad para dejar sin efecto la sentencia, el cual se tramitará ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

