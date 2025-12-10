Justicia por Víctor Jara y Littré Quiroga: acusan a exmilitar Pedro Barrientos como autor de secuestro y homicidio calificado

En un hito judicial que busca cerrar una herida de más de cinco décadas, la ministra en visita Paola Plaza González dictó formal acusación en contra del exmilitar Pedro Barrientos Núñez, como autor de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado cometidos en contra del cantautor nacional Víctor Jara Martínez y del ex director Nacional de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal. Los hechos ocurrieron entre el 12 y el 15 de septiembre de 1973, en pleno inicio de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

La resolución marca el punto de inflexión en el juicio contra Barrientos, quien logró evadir la justicia chilena durante 34 años tras huir a Estados Unidos en 1989, donde obtuvo —mediante información falsa, según se probó posteriormente— la nacionalidad norteamericana. Su deportación a Chile se concretó el 30 de noviembre de 2023, después de que las autoridades migratorias estadounidenses revocaran su ciudadanía el 14 de julio del mismo año por fraudes en el proceso.

Fuga de Barrientos y regreso forzado a Chile

Pedro Barrientos fue requerido por la justicia chilena desde 2013, cuando la Corte Suprema autorizó su extradición por su participación en los crímenes. Sin embargo, su estatus en Estados Unidos le permitió prolongar su situación hasta que, en 2016, un jurado en un caso civil en Florida lo encontró responsable de torturas a Víctor Jara y otros prisioneros en el Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara), y lo condenó a pagar una indemnización millonaria. Ese fallo fue clave para impulsar su procesamiento penal en Chile.

Una vez en territorio nacional, Barrientos fue notificado de los autos de procesamiento dictados en 2012 y 2014 por el entonces ministro Miguel Vásquez Plaza. Fue el mismo magistrado quien, ante la ausencia del imputado, había decretado su sobreseimiento temporal. Con su presencia física en Chile, ese sobreseimiento quedó sin efecto, allanando el camino para la acusación formal.

Asesinato de Víctor Jara: 44 impactos de bala y vejaciones

De acuerdo a la investigación, Víctor Jara fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en la Universidad Técnica del Estado y trasladado al Estadio Chile. El 15 de septiembre fue el último día en que fe visto con vida, tras ser sacado de una fila de prisioneros que serían llevados al Estadio Nacional. Su cuerpo, con 44 impactos de bala y múltiples fracturas, fue hallado en la madrugada del 16 de septiembre en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, junto a otros cinco cadáveres, entre ellos el de Littré Quiroga.

Quiroga, por su parte, se había presentado voluntariamente a Carabineros el 12 de septiembre tras ser citado por autoridades militares. Fue llevado al Regimiento Blindado Nº2 y, al día siguiente, trasladado al Estadio Chile, donde sufrió múltiples torturas y vejaciones aplicadas por personal del Ejército. Permaneció allí hasta el 15 de septiembre. Su cadáver presentaba 23 impactos de bala.

Otros condenados y prófugos

En agosto de 2023, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema condenó a siete exmilitares en retiro por su responsabilidad en los mismos delitos. Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto recibieron penas de 15 años y un día como autores de los homicidios, y 10 años y un día por los secuestros. Rolando Melo Silva fue condenado a cinco años y un día como encubridor de los homicidios.

Dos de los condenados intentaron eludir la justicia: Nelson Haase Mazzei permanece prófugo, mientras que Juan Jara Quintana fue capturado en mayo de 2024 tras darse a la fuga después de la sentencia.

La suerte de Barrientos está echada

Con la acusación formal de la ministra Paola Plaza, el caso entra en su etapa final y la suerte de Barrientos, ya que el ex militar está cada vez más cerca de recibir una sentencia.

Para los querellantes y las familias de las víctimas, este paso representa la materialización de una lucha de medio siglo por verdad y justicia.

«Desde nuestro punto de vista, la suerte del Sr. Barrientos no puede ser distinta a las de los otros militares que fueron condenados y rematados en esta causa, con penas importantes, proporcionales a la gravedad de los delitos y confirmadas unánimemente por la Corte Suprema», indicó el abogado querellante, Nelson Caucoto, quien es representante de las familias de las víctimas.

“Esta acusación de la ministra Plaza viene a constituir el principio del fin de un juicio que ha durado más de 50 años y que hace realidad el anhelo de justicia de los familiares de Víctor y Littré. La justicia en este caso será posible a pesar del transcurso del tiempo”, subrayó, citado en una nota de prensa.