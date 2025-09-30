«La quemaron»: Familia de Julia Chuñil confirmó que sospechoso Juan Carlos Morstadt reveló en una llamada el destino de su madre

"Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatoria y el apoyo de muchos, damos a conocer la noticia", señala el comunicado difundido por la familia.

Este martes 30 de septiembre de 2025, la familia de Julia Chuñil confirmó la existencia de una interceptación telefónica autorizada donde el principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, habría revelado el destino de su madre.

«Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatoria y el apoyo de muchos, damos a conocer la noticia después de una larga investigación», señala el comunicado difundido por la familia, confirmando que en la llamada interceptada Morstadt le dijo a su padre que a Julia Chuñil «la quemaron».

«Pedimos mucho respeto y apoyo hacia la familia, en estos momentos tan difíciles, asimilando de no poder verla con vida, damos agradecimiento de todos por el apoyo que nos brindaron donde nos dieron fuerzas para seguir en su búsqueda, a casi un año de su desaparición, esperamos que se siga la investigación y que esta persona sea investigada y nos entregue a Julia Chuñil Catricura», agrega el comunicado.

Finalmente, la familia hizo un llamado a manifestarse «y exigir que esta persona diga donde está. Es difícil contener las lágrimas, como familia nos mantendremos firmes para esperar a Julia, darle un descanso como se debe y prontamente que se haga justicia, que esta persona pague por el dolor que le causó a la familia después de meses de tristeza, angustia, los intentos de montaje hacia sus propios hijos y el asesinato de sus animales, que eran parte de ella».

¿Quién es Juan Carlos Morstadt?

Según la investigación del Ministerio Público, Julia Chuñil fue vista por última vez en el predio «la Fritz», propiedad de Juan Carlos Morstadt, «quien mantenía un conflicto previo y sostenido con la víctima», estando actualmente en carácter de imputado no formalizado en la causa.

De esta manera, en su condición de «sujeto de interés primario» desde la primera etapa de la investigación, se autorizaron entre otras medidas las interceptaciones telefónicas a Morstadt.

Así, en el marco de la investigación, se indicó que estos ‘pinchazos’ autorizados resultaron especialmente relevantes, pues en algunas de estas conversaciones, Morstadt da a entender que maneja información sensible sobre Julia Chuñil.

Es ahí donde aparece la llamada con su padre, donde se refiere a que a Julia Chuñil ‘la quemaron’, ocupando expresiones similares en otras conversaciones interceptadas.

La noticia causó impacto en la opinión pública y generó inmediatas reacciones, muchas de ellas, cuestionando las líneas investigativas de fiscalía. Lee algunas opiniones a continuación:

