Manouchehri y Cicardini activan denuncia ante Fiscalía contra diputado republicano por presunto cohecho y tráfico de influencias en arista bielorrusa

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, ingresaron una denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de que se investigue la presunta entrega de $1,7 millones al diputado del Partido Republicano, Cristián Araya. por parte del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, investigado actualmente por lavado de dinero en el marco de la denominada trama «bielorrusa».

De acuerdo con el documento consignado por La Tercera, los parlamentarios solicitaron que se inicie una investigación por “la eventual comisión de una serie de ilícitos penales en contra de quienes resulten responsables por los delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y cualquier otro ilícito penal que surjan”.

El origen de la denuncia se remonta al reportaje publicado el pasado miércoles 19 de noviembre por CIPER, el cual dio a conocer el registro de llamadas telefónicas interceptadas por el OS7 de Carabineros al conservador Yáber. A través de estas interceptaciones, se estableció que Yáber habría entregado al parlamentario Araya –hermano de Carolina Araya, jefa de gabinete del candidato presidencial republicano José Antonio Kast– la suma de $1,7 millones.

La transacción se habría producido en un momento crítico: justo cuando en el Congreso se discutía el futuro de la acusación constitucional contra el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

En otra conversación, en la que hablaba con su esposa sobre una cita en su casa con el diputado, señaló que en dicho encuentro quería pedirle apoyo para salvar de la acusación constitucional al ahora exjuez Antonio Ulloa.

“Va a ir, estamos en campaña, pero hace rato que yo me había comprometido (…). Pero, no va por eso, lo cité porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo [Ulloa], pa’ que la bancada se ponga”, dijo a su esposa.

Según reveló el medio citado el traspaso del dinero se habría realizado después de un almuerzo entre Yáber y Ulloa en el restaurante Lumière Bistró.

Además, los registros demostraron que Araya le habría entregado a Yáber antecedentes que afectarían al diputado socialista Daniel Manouchehri, quien lideraba en la Cámara la acusación constitucional en contra de Ulloa. El objetivo era generar “un golpe de prensa”.

Asimismo, en las conversaciones salió a relucir el nombre de la también diputada socialista Daniella Cicardini y de presuntos antecedentes para perjudicarla.

Manouchehri: «Quieren cerrar la caja de Pandora»

Contactado por La Tercera, el diputado Daniel Manouchehri explicó el objetivo de la acción legal.

“Nosotros creemos y confiamos de que el Ministerio Público va investigar y esclarecer sin hacer una protección a los involucrados”, afirmó el parlamentario, añadiendo que “lo que corresponde es que la Fiscalía pueda informar qué fiscal va a estar a cargo de la investigación y yo espero que esta institución pueda decretar diligencias, que pueda citar a declarar al diputado Araya y que pueda declarar al señor Yáber”.

“Creo que todo este periodo que pasa es donde los involucrados deben estar intentando borrar toda la evidencia que puedan”, advirtió.

Sobre las acciones, con la cuales Yáber y Araya buscaban desacreditarlo tanto a él como a Cicardini ante la prensa, planteó que el objetivo es cerrar la «caja de Pandora» vinculada con red de influencia conformada por actores del mundo político, judicial y empresarial de nuestro país, que incluye presiones, tráfico de influencias y posibles pagos por gestiones judiciales.

“La reacción de los senadores cuando hicimos la presentación de la acusación constitucional en contra de Antonio Ulloa dejó en evidencia el nerviosismo que hay en el Congreso. Ahora, cuando empiezan a aparecer antecedentes relevantes demuestra que efectivamente ese nerviosismo, ese ataque que nosotros sufrimos, no fue casualidad sino fue la reacción de aquellos que quieren cerrar la caja de Pandora”, planteó.

“Acá se está abriendo una caja de Pandora y hay poderosos intereses que están operando por cerrarla”, enfatizó.

El parlamentario socialista dejó en claro que este tipo de operaciones políticas no los amedrentan ni a él ni a Cicardini en sus acciones contra la corrupción,

“Evidentemente va a haber una reacción por parte de esta red liga[lada] al caso Hermosilla y el caso de la muñeca (trama) bielorrusa, no nos cabe duda alguna. Pero nosotros vamos a enfrentarlos con la misma fuerza sabiendo que la ciudadanía nos respalda. También tenemos claro que existen operaciones de esta red para intentar amedrentarnos, para intentar difamarnos, para intentar que nosotros dejemos de perseguir estos casos”, señaló.

Intereses económicos y presiones externas

Manouchehri conectó los hechos denunciados con los grandes intereses económicos que se movilizan en el Legislativo.

Al respecto, recordó que “paralelamente, se ha estado tramitando en el Congreso la ley que justamente tocaba los intereses de los notarios y los conservadores”.

“Hablamos de gente que se este proyecto les ponía en juego sus remuneraciones. Hay notarios que hoy día ganan cifras sobre los $50 millones y conservadores, como el señor Yáber, que están ganando alrededor de $300 millones mensuales”, sostuvo.

“Es evidente que los intereses de esta gente son intereses poderosos y además se le ha visto involucrado en una trama para difamar a colegas parlamentarios que persiguen la corrupción”, comentó.

Críticas al Partido Republicano y a José Antonio Kast

Consultado por las respuestas del candidato presidencial José Antonio Kast y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quienes desacreditaron el reportaje de CIPER, el diputado socialista fue severo en sus críticas.

“Kast y el Partido Republicano están encubriendo de una manera vergonzosa una situación que se debe investigar a fondo”, indicó Manouchehri a La Tercera.

A su juicio, resulta “extraño que con todos los antecedentes que hayan no se le haya suspendido la militancia al diputado Araya”.

Sin embargo, recordó que Araya «es alguien muy cercano a José Antonio Kast», ya que su hermana, Carolina Araya, es jefa de gabinete de José Antonio Kast y una de sus más cercanas asesoras desde que el candidato republicano empezó su carrera por la Presidencia de la República.

“Nosotros vemos que ya se vuelve una tónica por parte de Kast y el Partido Republicano que es encubrir los casos de corrupción que afectan a su entorno”, acusó.

Con esta denuncia, el caso que involucra al diputado Araya y al conservador Yáber, y que se enmarca en la compleja trama de la “aristocracia bielorrusa”, pasa a una nueva etapa, ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existen méritos para formalizar una investigación por los delitos denunciados.