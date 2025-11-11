Más de 100 años a cuestas: condenan otra vez a fiscal militar de la dictadura por la muerte bajo tortura de estudiante socialista

La Corte de Apelaciones de Temuco emitió un nuevo fallo en contra de Alfonso Podlech Michaud, fiscal militar durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien ha sido condenado por la justicia a más de 100 años de presidio por crímenes de lesa humanidad

En esta oportunidad, el tribunal de alzada corroboró la condena contra Podlech por su responsabilidad en la muerte bajo tortura del estudiante socialista S.O.F.B. registrada en noviembre de 1973, en el Regimiento Tucapel de Temuco.

En fallo unánime la Primera Sala de la Corte confirmó la sentencia impugnada, que había sido dictada por el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre, disponiendo que la pena de cinco años de presidio impuesta al ex fiscal de la dictadura sea cumplida bajo la modalidad de reclusión domiciliaria total con monitoreo telemático

En el ámbito civil, el tribunal de alzada también confirmó la sentencia que condenó al Fisco de Chile a indemnizar a los hermanos de la víctima, aunque rebajó el monto compensatorio por concepto de daño moral a $100 millones y eximió al Estado del pago de costas procesales.

En la sentencia de primer grado ratificada, el ministro Mesa Latorre dio por establecido que a la época de los hechos, la víctima, S.O.F.B., tenía 23 años de edad y era estudiante universitaria y militante del Partido Socialista

El fallo estableció que “inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad de Temuco”. En este contexto, Podlech Michaud, teniente de reserva del Ejército de Chile, fue llamado a colaborar con el nuevo régimen, desempeñándose en la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel».

También indicó que, desde el 11 de septiembre de 1973, “comenzaron a llegar personas civiles al regimiento, llamadas a presentarse ante la Fiscalía Militar mediante bandos publicados en la prensa escrita y en las radios, o traídas en carácter de detenidas desde diferentes puntos de la región”, señala el fallo. Asimismo que, la Fiscalía Militar fue reforzada con funcionarios del Poder Judicial para hacer frente al alto número de detenidos.

La sentencia destacó que, a partir del 27 de noviembre de 1973, S.O.F.B. fue detenido en su domicilio por efectivos militares y conducido al Regimiento Tucapel, donde fue visto en muy malas condiciones, tanto por su madre R.B. en momentos que descendía de un camión milita, como por otros detenidos políticos al interior de dicho lugar.

Tras una sesión de torturas, el joven estudiante expresó que “no podría soportar otra sesión de este tipo”.

A pesar de que los militares comunicaron a la familia que S.O.F.B. había sido liberado el 30 de noviembre, su cadáver fue encontrado en la morgue del Hospital Regional de Temuco: “Los familiares afirman que el día 30 de noviembre del año en comento, los militares le comunicaron que este había quedado en libertad. Sin embargo su cadáver fue encontrado y reconocido en la morgue del Hospital Regional de Temuco, por su madre y T.C.S.”, señala parte del fallo.

El protocolo de autopsia concluyó que “la causa precisa y necesaria de la muerte de la víctima fue la sofocación determinada por un estudio convulsivo”, indicando signos de tortura eléctrica.

«Debido a sus características morfológicas microscópicas e histológicas debe plantearse como correspondientes a efectos de una corriente eléctrica aplicada en la piel torácica anterior como también en la muñeca de la mano izquierda. Lo demás, la necropsia solo demostró la existencia de condilomas acuminados y retracción cicatricial antigua en el pene. En particular se deja constancia que no existen alteraciones patológicas adicionales que permitieran plantear otras posibilidades de esta muerte que se estima se ha presentado en forma brusca y de la cual no se dispone antecedentes policiales sobre lo ocurrido’», planteó la sentencia.

El ministro Mesa Latorre subrayó que Podlech Michaud, en su calidad de fiscal militar ad-hoc y abogado asesor de la Fiscalía Militar, tenía pleno conocimiento de los hechos y detentaba facultades decisorias dentro del regimiento. No obstante, “no denunció ni informó a la superioridad militar ni a otra autoridad de los ilícitos investigados”.

El fallo incluyó testimonios que refuerzan la responsabilidad de Podlech Michaud. Aquiles Alfonso Poblete Müller declaró que “el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech”. Eleodoro Rubilar Bascur añadió que Podlech concurría regularmente a la penitenciaría en tenida militar, ejerciendo autoridad sobre los detenidos, según se desprende de la sentencia.

Asimismo, determinó que R.B. con posterioridad al fallecimiento de su hijo, concurrió al Regimiento Tucapel de Temuco a fin de solicitar la devolución de fotografías y otras especies incautadas en el allanamiento a su domicilio. De este modo se entrevistó con Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, quien no accedió a su petición y le solicitó disculpas por el error cometido con su hijo, situación que indignó a R.B., por lo que el fiscal militar ordenó que la encerraran en un calabozo.

Más de 100 años de presidio para el fiscal Alfonso Podlech

Cabe recordar que en julio de 2008, Podlech Michaud, contra quien existía una orden de captura internacional, fue detenido en el aeropuerto Barajas de Madrid y extraditado en Italia, donde estuvo tras las rejas durante 970 días imputado por la desaparición del ciudadano italo-chileno Omar Venturelli.

En marzo de 2011, el tribunal del re-examen de Roma le concedió la libertad vigilada, debido a su avanzada edad y el nulo peligro de fuga.

Sin embargo, el exfiscal militar de la dictadura, de 89 años, ha sido condenado a cumplir más de 100 años en la cárcel por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, las cuales cumple en la actualidad en el penal Colina I, ubicado en la región Metropolitana.

La condena anterior a la emitida por la Corte de Apelaciones de Temuco, se produjo en abril de este año, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia de 20 años de prisión contra Podlech por apremios ilegítimos y homicidio calificado de D. A. M.G. y J.M.O.A. Ilícitos perpetrados en octubre de 1973, en la ciudad de Temuco.