Max Valenzuela enfrenta denuncia reservada en Chile: niega acusación y apunta a “campaña de odio”

El influencer y cantante nacional Strangehuman, también conocido como Max Valenzuela se ha visto involucrado en una gran polémica, luego de que se hiciera pública una grave denuncia en su contra.

Sin embargo, a través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, el artista urbano negó las acusaciones de presunto abuso sexual a niños, niñas y adolescentes (NNA) y aseguró que enfrenta a una «campaña de odio».

En el texto, Valenzuela ofreció su versión de los hechos e indicó que la querella no tenía fundamentos.

“Rechazo totalmente las acusaciones que se están haciendo en mi contra. Son falsas y han causado mucho daño a mi y a mi familia. Apenas supe de lo que se me acusaba, fui directamente a la justicia y he colaborado en todo momento para que se aclare la verdad”, partió señalando.

“Es importante que todos entendamos algo: que alguien haga una denuncia o que haya una investigación no significa que esa persona esté diciendo la verdad. Hoy en día, cualquiera puede acusar a otro de algo muy grave como esto, y la gente empieza a juzgar sin esperar a que la justicia haga su trabajo”, agregó.

En el texto, el influencer también denunció haber sido víctima de una “campaña de odio” en redes sociales, debido a la difusión de informaciones erróneas sobre su persona.

“Lamentablemente, me he convertido en blanco de una campaña de odio en redes sociales, donde se están diciendo cosas que no son ciertas”, afirmó.

Sin embargo, aseguró estar tranquilo y confiado en el resultado de las diligencias judiciales, que permitirán aclarar los hechos.

“Yo respeto profundamente la justicia y confío en que todo se va a aclarar como corresponde. Mientras tanto, les pido a todos que sean responsables antes de opinar o compartir información sin saber lo que realmente pasó. Estoy tranquilo porque tengo la conciencia limpia y seguiré enfrentando esta situación con la verdad y con la frente en alto”, cerró Max Valenzuela.