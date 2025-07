Narcos en la FACh: exmecánico escribe desde la cárcel y culpa a “wns! que abusaron de mi confianza”

El escandaloso caso de los exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que fueron enviados a prisión preventiva este martes, acusados de integrar una red de tráfico de drogas, tras ser sorprendidos cuando intentaban trasladar droga en un avión institucional desde Iquique a Santiago. sigue generando controversias.

Rodrigo Silva, exmecánico de cancha de la FACh, quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar en el Centro de Detención Preventiva de Alto Hospicio, tras ser imputado por el tráfico de ketamina, escribió una emotiva carta en la que mezcla agradecimiento, frustración y acusaciones contra sus compañeros de la institución, quienes según él, lo traicionaron.

Red de narcos en la FACh

El pasado 15 de julio, el Juzgado de Garantía de Iquique accedió a la solicitud del Ministerio Público e instruyó la medida cautelar más gravosa en contra de los exuniformados, quienes fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita, después de que la FACh finalmente se declarara incompetente para investigar la causa,

Durante la audiencia, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que se logró establecer la existencia de una estructura criminal integrada por funcionarios de la institución castrense, quienes abusando de su calidad de servidores públicos, se dedicaban al almacenamiento y traslado de drogas desde la región de Tarapacá a la región Metropolitana.

Los ex suboficiales fueron detenidos el pasado jueves 3 de julio en la Base Aérea Los Cóndores, en Iquique, luego que se detectara una maleta con cuatro kilos de ketamina. Los entonces funcionarios pretendían llevar el cargamento hasta Santiago a bordo de un Boeing 737.

La Corte de Apelaciones rechazó la semana pasada un recurso de apelación contra la prisión preventiva presentado por Rodrigo Silva junto y la también exfuncionaria de la Fach, María Fernanda Rebolledo, confirmando la máxima medida cautelar para ambos.

La carta del exmecánico de cancha que salió a la luz, fue redactada a lápiz pasta y revela su estado emocional y su insistencia en su inocencia de los delitos por los que imputado.

En misiva que dio a conocer Meganoticias, el ex uniformado señaló que le costó comunicarse desde la cárcel.

«Me ha sido difícil escribir, sobre todo en la situación en que estoy. Me costó conseguirme una hoja para escribir, pero lo logré XD», indicó.

Posteriormente, expresó palabras de agradecimiento para quienes, según él, le han ofrecido su apoyo.

«Solo quiero agradecer por todo el apoyo que me están entregando a mí y a mi familia. Me emociona mucho todos los mensajes de apoyo. Hace rato que no lloraba tanto, pero era de emoción y felicidad, saber que tengo tanta gente que me apoya en esta situación que uno nunca espera que le pueda suceder a uno», planteó.

«Tristemente estoy pagando por unos wns que abusaron de mi confianza»

En una de las frases más duras de la carta, Silva arremete en contra de sus excompañeros de la FACh por haber «abusado de su confianza».

«Solo quiero agradecerles por sus muestras de cariño, tener fe que la verdad saldrá a la luz, que tristemente estoy pagando por unos wns que abusaron de mi confianza, tanto de mí como la Rebolledo que por desgracia está en las mismas que yo», expresó en la carta que publicó el medio citado.

«Pase de pana a rabia, pero pasando el tiempo se sabrá lo que pasó y los culpables pagarán como corresponde», afirmó, indicando además que «este tiempo del cual tengo bastante tiempo libre XD! me da de pensar».

«Las personas, esa familia detrás, los camaradas que la componen valen oro», subrayó.

En la misiva el ex mecánico destacó el apoyo de sus excompañeros, incluso de aquellos con los que compartió brevemente en la base «Manquehue».

«Tengo sentimientos encontrados nunca espere tanto apoyo, incluso de gente de ‘Manquehue’, del cual compartí un mes cuando estuve en comisión, del cual me emocioné mucho, esos lazos que uno forma, esa palabra camarada, esa familia que uno escoge a pesar de todos los malos ratos que vivimos. Uno no tiene palabra para expresarse», indicó.

«Ya no me quedan más palabras para agradecer todo el apoyo y cariño, me emociona mucho saber eso, y como nos dijeron ‘todo pasa’. El mejor consejo que nos dieron en la Escuela (…) les mando todo mi cariño y agradecimiento a mis queridos cursete que sé que me están apoyando a mí y mi familia en este momento, pues es muy difícil. Y también a la gente de ‘Manquehue’ que sé que estuve poquito de comisión, pero en ese tiempo se forman unos lazos que no se pueden romper», reiteró.

«Se despide con mucho cariño: Chino Silva», cerró.

A continuación la carta completa escrita por el exfuncionario del FACh desde la cárcel: