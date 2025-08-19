Ni la edad lo salvó: torturado tres veces por agentes del Estado en dictadura recibirá indemnización 50 años después

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $15 millones la indemnización por daño moral que deberá recibir S.H.O.Z. quien siendo un adolescente fue detenido y torturado tres veces por agentes del Estado al servicio de la dictadura de Augusto Pinochet, entre octubre de 1973 y enero de 1974.

En fallo unánime la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros José Pablo Rodríguez Moreno, Tomás Gray Gariazzo y el abogado (i) Jorge Benítez Urrutia– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago– con declaración de que se aumenta el monto resarcitorio en proporción al daño acreditado.

En el fallo de primera instancia se encuentra el testimonio crudo que la víctima entregó al tribunal, el cual describió no solo el dolor físico, sino el terror psicológico que marcó su vida para siempre tras las agresiones que recibió por parte de efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Limache.

Torturado tres veces por agentes del Estado

La primera detención, por sospecha de porte de armas, ocurrió el 05 de octubre de 1973, cuando S.H.O.Z. caminaba por la avenida Republica con calle Comodoro, y se dirigía a su hogar, tras haber realizado unas compras encargadas por su padre.

«Iba de camino a mi hogar desde el centro de Santiago(…) carabineros cruzó su camioneta sobre mi bicicleta, botándome al suelo, luego se bajaron con insultos hacia mí, culatazos y agresiones de golpe tales como combos y patadas para subirme a la camioneta (…) Una vez que llegamos a la comisaría… me obligaron a movilizarme dando saltos a estilo de «sapito» hasta el patio de la comisaria, donde me vendaron los ojos, yo sentía mucha incertidumbre y miedo, me percate que me encontraba solo yo con ellos, as luego comenzaron con la simulación de fusilamiento, esto despertó pavor en m, pensaba que ahí

terminaría m vida, ellos, se burlaban de mí, yo no tena opción de poder salir de ahí», narró.

·Después de haberse divertido con el simulacro de fusilamiento fui llevado al Sanatorio Marítimo y dejado en un calabozo junto con otras 16 personas (…) Sin noción del tiempo, en reiteradas ocasiones, nos sacaban del calabozo y nos subían a la camioneta, en la cual nos obligaban a ponernos boca abajo y éramos golpeados, insultados y encañonados mientras se paseaban por la ciudad haciendo otras detenciones. Uno de esos das, fui sacado del calabozo y me llevaron a una sala, todo esto siempre con duros golpes y vejaciones, es ahí donde me obligaron a poner las manos en mis bolsillos, e hicieron una

ronda a mi alrededor entre al menos 10 carabineros, y comenzaron a golpearme simultáneamente mientras se burlaban y me insultaban, no sé cuánto tiempo transcurrió, me encontraba muy confundido y desconectado del tiempo. Luego de eso, fui llevado a otra sala en donde haba tres personas (no recuerdo sus nombres) quienes comenzaron a interrogarme», indicó.

Tras los interrogatorios, su estado fue tan crítico que debió ser llevado a la Posta de Limache, donde se le diagnosticó un Trauma Encéfalocraneano (TEC) cerrado. Su liberación solo llegó condicionalmente, gracias a la influencia del Presidente de la Asociación de Fútbol local, obligándolo a firmar todos los domingos en el mismo cuartel de sus torturadores.

La segunda detención se registró el 07 de noviembre de 1973 cuando el joven se encontraba en camino a entrenar, tal como se le había autorizado.

«Yo con terror de lo que se venía les mostré el salvoconducto que me había dado el Jefe de Plaza, a lo que ellos reaccionan a burlarse y con golpes e insultos me subieron a la camioneta», recordó.

Al llegar a la comisaría, volvió a experimentar el infierno de la tortura,

«Comenzaron a golpearme, sobre todo en la nuca así que, por ello, no sé cuánto tiempo transcurrió, ya que en ocasiones perdía la consciencia y luego volvía, mientras los golpes seguían”.

Sin embargo, solo por la casual intervención de un escribiente que lo reconoció pudo ser liberado.

La tercera detención se produjo el 21 de enero de 1974, cuando S.H.O.Z. se encontraba camino a su casa para almorzar y a pocos metros de su hogar, se encontraba una camioneta de la Policía de Investigaciones esperándolo, al verlo aproximarse, los uniformado lo detuvieron, esposaron y luego lo subieron al vehículo.

“Los primeros me realizaron tortura, comenzaron con golpes con chicotes y manos en distintos lugares de mi cuerpo, mientras me insultaban. Luego me aplicaron corriente en mis testículos, tetillas y sienes, subiendo el voltaje en cada ocasión que no respondía lo que ellos querían, mientras yo lloraba y gritaba del dolor rogándoles que no siguieran, a lo que respondían con burlas, golpes e insultos” recordó en su crudo testimonio.

«Al rato, entraron otros, los cuales solo hacían ms preguntas usando prácticas habituales de su profesión, y así sucesivamente tortura y preguntas, tortura y preguntas», subrayó

Tras concluir el brutal interrogatorio, el joven fue encerrado en un contenedor.

«Me tiraron en la oscuridad y cerraron la puerta, yo solo sentía olor fuerte a basura, excremento y orina. En ese lugar estuve al menos un día, sin comida e incomunicado, y haciendo mis necesidades en el mismo lugar», señaló.

Posteriormente lo sacaron del contenedor y lo llevaron al cerro frente a su casa, para que les mostrara y les dijera donde estaban las supuestas armas escondidas, y una vez más fue golpeado e insultado.

«De vuelta, me dejaron en la cárcel de Limache, donde estuve un día y una noche en un calabozo sucio y oscuro. Hasta que, me vio un gendarme que me ubicaba del fútbol y me dijo que comenzara a gritar y

me hiciera el enfermo para que me llevara el a la posta, eso hice, y él me llevó donde me atendieron las heridas, luego de vuelta a la cárcel l me puso en un calabozo incomunicado, pero limpio y en mejores condiciones. Al día siguiente, investigaciones me sacó de la cárcel esposado y me trasladó a la Fiscala Naval de Valparaíso, en donde me interrogaron nuevamente, me hicieron firmar una declaración y mi madre pagó fianza para mi libertad. Luego de eso, continúe firmando una vez al mes, hasta que la vicaría me puso un abogado, el cual después años consiguió mi absolución», relató.

El testimonio no terminó con las detenciones. S.H.O.Z. señaló que se produjeron allanamientos nocturnos a su casa familiar, donde militares armados los hacían salir al patio en ropa interior que sus primos también fueron detenidos y torturados.

Sin embargo, dejó en claro que el daño más profundo es el que perdura, en su relato el sobreviviente indicó que nunca ha podido superar lo vivido.

«En cuanto al daño, explica que como consecuencia directa de las torturas producidas a su representado se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Agrega que los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes», planteó su abogado.

Víctima de la dictadura recibirá indemnización 50 años después

Tras evaluar los antecedentes del caso, la Corté de Apelaciones de Santiago reconoció la inherente dificultad de poner precio al sufrimiento humano, pero estableció parámetros claros basados en la equidad y la experiencia. En su consideración, destacaron dos agravantes fundamentales: la minoría de edad de la víctima al momento de los hechos y la repetición de la violencia estatal en tres episodios distintos.

“Que, a la luz de ello, y atendido el mérito de los antecedentes, teniendo presente especialmente que la víctima, al momento de los hechos era menor de edad, y que fue objeto de detenciones por parte de agentes del Estado en tres oportunidades diversas esta Corte, elevará el monto de la indemnización por daño moral que fue otorgada”, determinó el tribunal de alzada,.

“Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de diecinueve de julio de dos mil veinticuatro, dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-1022-2023, con declaración que se eleva a quince millones de pesos ($15.000.000) la suma por concepto de indemnización por daño moral”, ordenó.

Puedes revisar el fallo completo en este enlace.

