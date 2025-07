“No me quedé dormida” y “en general pasa”: Jueza que firmó orden de liberación de sicario se defiende

La jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, se encuentra en el centro de la polémica tras la liberación del sicario venezolano Osmar Ferrer Ramírez, quien fue detenido el 8 de julio de 2025, junto a otros dos ciudadanos venezolanos, por su presunta participación en el homicidio de José Reyes Ossa, conocido como «el Rey de Meiggs», ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa.

En una entrevista en el matinal Mucho Gusto de Mega, la magistrada defendió su accionar, negando cualquier intención dolosa y atribuyendo el error a un problema administrativo. Además, desmintió categóricamente las acusaciones de haberse quedado dormida durante la audiencia de formalización.

Rodríguez comentó que por un error de tipeo tuvo que elaborar un segundo oficio para dejar sin efecto la primera orden de ingreso a prisión preventiva, para luego corregir lo anterior por medio de un tercer oficio que volvía a confirmar la medida cautelar más gravosa. Al respecto, la jueza aseveró que la Corte Suprema “no permite hacer enmendaduras“, situación por la cual en vez de solo corregir el nombre, esto tendría que ir acompañado de una orden de liberación y otro documento con la corrección.

“Ya estaba firmado, no se pudo revertir para hacer una cosa sin tener que dejar sin efecto, porque el sistema son hitos que se pasan (…) Debe dejarse sin efecto la orden de prisión preventiva, para luego hacer una nueva orden con el nombre bien escrito”, explicó la magistrada.

Rodríguez insistió en que no hubo dolo y que se trató de un error administrativo recurrente.

«Fue un asunto que en general pasa (…) El sistema no permite que uno haga enmendaduras, sobre todo cuando está firmado. Y no me había percatado que había ese error», declaró.

«Yo no me quedé dormida»

Otro de los cuestionamientos contra la jueza Rodríguez fue la acusación de haberse quedado dormida durante la formalización de los imputados. La magistrada rechazó enfáticamente esta versión, calificándola de «invento» sin fundamento.

«Qué poco aporte eso, están disconformes con lo que yo hice en la audiencia. Que yo hice algo irracional, tonto. ¿Por qué inventan cosas tan nimias, o a veces nadie cierra los ojos para seguir escuchando?… Si yo me hubiera quedado dormida, no hubiera resuelto lo que resolví, con el ímpetu que lo hice», enfatizó.

«Yo creo que todos estaban conformes con lo que hice, entendí yo. Y ahora dicen, ‘no, es que usted se quedó dormida’. ¿Sabes qué? Eso lo encuentro de tan, pero con tan poco criterio. De bajo nivel (…) Yo no me quedé dormida, yo estuve siempre atenta a la audiencia, y tú empiezas con esas preguntas. Actué bien, firmé lo que correspondía y listo, y por eso no me gusta que empiecen con esas preguntas tontas, así que chao», le recriminó al periodista del matinal, quien le preguntó por los señalamientos, consignó Meganoticias.

Consultada sobre las diligencias judiciales, la La jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, señaló que “tienen que haber un conjunto de antecedentes objetivos y, dentro de eso, ustedes saben que no solo en este procedimiento, sino que en todos los otros que son importantes, se incautan computadores para ver qué pasó, se incautan teléfonos para ver qué se habló y eso fue lo que pasó”.



“Pero está dentro de lo normal. No, eso no me asusta ni nada, porque está dentro de lo normal (…) yo estoy tremendamente tranquila porque fue lo que declaré, pero obviamente que hay que cumplir con las investigaciones de rigor”, afirmó.

La jueza Irene Rodríguez sostiene que su decisión fue un error técnico, no intencional, y niega cualquier negligencia en su desempeño. Sin embargo, el caso ha dejado en evidencia falencias en los procesos judiciales y ha reavivado el debate sobre la seguridad y la impunidad en delitos de alta connotación pública.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del imputado por el crimen del «Rey de Meiggs», quien se mantiene prófugo de la justicia.