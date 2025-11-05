Ordenan detención de abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por «arista bielorrusa» en caso de millonario litigio Codelco-CBM

Una vez conocida la noticia, el periodista Patricio Mery recordó que Vargas y Lagos fueron también abogados querellantes contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue: "Ambos socios de Hermosilla. Ambos vinculados a Chadwick. Expertos en montajes, se la hicieron a Codelco y se la hicieron a Jadue. Ambos por encargo", escribió Mery en su cuenta de la red social X.

Durante la jornada de este martes 4/11, varios medios nacionales reportaron las diligencias de la PDI y el Ministerio Público en el marco de la denominada «Arista Bielorrusa», las cuales incluyeron órdenes de detención en contra del empresario Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Estos 2 últimos -recordemos- representaron al Consorcio Belaz Movitec (CBM) en un juicio con Codelco que le dejó $17 mil millones a la empresa de origen bielorruso, causa que es actualmente investigada por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

En ese sentido, según información preliminar consignada por Ciper, el abogado Eduardo Lagos ya se presentó por su cuenta ante el OS7 de Carabineros. Asimismo, durante la misma jornada, los policías habrían allanado la oficina que ambos profesionales comparten en el barrio El Golf de la capital. 

«La investigación que lleva la fiscal regional de Los Lagos se inició por los chats entre Migueles y el ahora exfiscal de Aysén, Carlos Palma, en los que el cónyuge de la exministra Vivanco hizo ofrecimientos relacionados con la nominación del Fiscal Nacional. En esa causa se indaga el posible delito de tráfico de influencias. Posteriormente, a esa indagatoria se sumaron otros antecedentes relacionados con la arista del consorcio bielorruso», se lee en el reporte de Ciper. 

Querellantes contra Jadue

Una vez conocida la noticia, el periodista Patricio Mery recordó que Vargas y Lagos fueron también abogados querellantes contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

«Abogados querellantes del caso Jadue se van presos. Orden de detención contra Mario Vargas y Eduardo Lagos por montaje a favor de la empresa Bielorrusa en el desfalco a Codelco. Ambos socios de Hermosilla. Ambos vinculados a Chadwick. Expertos en montajes, se la hicieron a Codelco y se la hicieron a Jadue. Ambos por encargo», escribió el periodista en su cuenta de la red social X.

