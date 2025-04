Otra derrota para las AFP: Suprema rechaza intento de AFP Capital de revertir fallo por despido injustificado de trabajadora

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) suman una nueva derrota ante la Justicia, en este caso, la Corte Suprema rechazó el intento de AFP Capital de revertir el fallo por despido injustificado de una trabajadora.

El máximo tribunal del país declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia intentado en contra de la sentencia que acogió la demanda subsidiaria de despido improcedente de la trabajadora que fue desvinculada por la empresa.

Acoso laboral, discriminación y despido injustificado

De acuerdo con la resolución, M.V.F.M. fue contrada en agosto de 2018 como asesora preferente pleno. y su función principal consistía encaptar afiliados y asesoramiento de las distintas cuentas que ofrece la AFP

Capital.

Sin embargo, en novimbre de 2021 su jefe directo le comunicó que le cambiarían el contrato de trabajo en razón a su desempeño, argumentando que no podía continuar en el equipo de alto rendimiento. El nuevo nuevo contrato contemplaba una renta base más baja que la inicial y las

comisiones por afiliados era totalmente distintas.

Según M.V.F.M. «nunca hubo claridad respecto de cuales eran mis nuevas funciones y metas, ya que producto del desorden administrativo que presentaba el empleador en aquella fecha, no pude firmar

el nuevo contrato, quedando siempre en la duda de si apegarme al contrato antiguo o al nuevo. Todo ese tiempo intente comunicarme con mis superiores para obtener respuestas pero no me entregaron explicación alguna de como debía procede».

Adicionalmente, relató que sufrió acoso laboral por parte de su nueva supervisora, por lol que su antiguo jefe decidió reintegrarla a su nuevo equipo de trabajo, pero bajo las comndiciones de su nuevo contrato laboral, a diferencia del resto de sus compañeras. Una situación que la hizo sentir discrimanada por parte de la AFP Capital.

«La empresa ayudaba los compañeros de trabajo entregándoles cartera de clientes para cumplir con sus metas, no siendo mi persona contemplada en esta ayuda, lo que me hizo sentir inferior al resto

de mis compañeras y discriminada por sus superiores. Todo el tiempo fui discriminada a causa de mi edad, ya que la empresa siempre tuvo contemplado contratar nuevo personal más joven, por lo

que decidieron despedirme bajo la causal de necesidad de la empresa», relató.

Ante este escenario, M.V.F.M. presentó una demanda por despido injustificado.

Suprema rechaza recurso presentado por AFP Capital

En junio de 2024, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó a la AFP Capital pargar el recargo de 30% sobre la indemnización por años de servicio. Posteriormente, en enero de 2025, la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad pesentado por la empresa.

Ahora, en fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por AFP Capital, al no existir disparidad de resoluciones sobre la materia que hagan necesario la unificación solicitada, selñaló el Poder Judicial.

«Debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformar la materia propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumentos para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo», concluyó la Suprema.

Ver fallo de la Corte Suprema