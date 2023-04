Exclusivo:

Periodista Matías Rojas presentará recurso de reposición ante decisión de Corte de Apelaciones sobre veto de general Chaván a Paulina de Allende

"Es una sentencia como interlocutoria, pero no está firme, no es que no tenga vuelta atrás por la inadmisibilidad en la que fue declarada en primera instancia", explicó el periodista Matías Rojas a El Ciudadano.