Posible nuevo caso de corrupción sacude a Republicanos en La Araucanía: denuncian a precandidato a diputado Cristian Neira

Un nuevo capítulo de presunta corrupción amenaza con golpear al Partido Republicano en la Región de La Araucanía. El exconsejero regional y actual precandidato a diputado por el distrito 23, Cristian Neira Martínez, fue denunciado ante el Ministerio Público por hechos que podrían configurar cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y eventuales irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

La denuncia, ingresada el pasado 6 de agosto, fue presentada por el militante republicano Claudio Morales Killinger, ingeniero comercial y oficial de profesión, quien acusa que Neira habría aprovechado su influencia en el Consejo Regional para garantizar la aprobación de proyectos con recursos del Gobierno Regional de La Araucanía a cambio de beneficios personales y políticos.

Según el relato del denunciante, Neira habría ofrecido “asegurar la aprobación” de iniciativas a través de sus redes y peso político dentro del órgano colegiado, vinculando estas gestiones con un eventual financiamiento irregular de campañas, incluido el apoyo a su propia candidatura parlamentaria.

La información, revelada inicialmente por una emisora local, ya está en manos de la Fiscalía, que abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales. El caso se suma a una serie de cuestionamientos que en los últimos meses han puesto bajo la lupa a figuras del Partido Republicano en la zona, abriendo un nuevo flanco político en pleno año preelectoral.

Hasta el cierre de esta edición, Cristian Neira no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones en su contra, mientras en el oficialismo y la oposición crece la presión por transparentar las eventuales irregularidades que involucran recursos públicos en La Araucanía.

A continuación la denuncia presentada contra Cristian Neira.