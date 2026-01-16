Presentan denuncia en Contraloría por ilegalidades en caso de Iván Tapia: Exfuncionario que denunció red de narcotráfico en Carabineros

El Movimiento Libertad y Justicia para Iván Tapia interpuso una denuncia formal en Contraloría solicitando investigación por “montajes institucionales, manipulación de registros, concertación de funcionarios y omisiones deliberadas”, al interior de la policía uniformada, referente al caso del excarabinero, que fue condenado a siete años de prisión tras denunciar una red vinculada al narcotráfico en la comuna de La Ligua.

El Movimiento Libertad y Justicia para Iván Tapia presentó formalmente el jueves una denuncia ante la Contraloría General de la República, solicitando que se investiguen graves irregularidades administrativas e ilegalidades que involucrarían a funcionarios activos de Carabineros de Chile en el caso del excarabinero Iván Ronald Tapia Maturana, quien fue condenado a siete años de prisión tras denunciar una red vinculada al narcotráfico dentro de la institución policial en la comuna de La Ligua, en la Región de Valparaís

La presentación fue encabezada por Marcelo Fres, vocero del movimiento y hermano de Iván Tapia, quien también es ex carabinero, junto al abogado penalista Álvaro Bahamondes y el defensor de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez. El grupo entregó antecedentes documentales que, según aseguran, evidencian “montajes institucionales, manipulación de registros, concertación de funcionarios y omisiones deliberadas al interior de la institución policial”.

Tras el ingreso del escrito, Fres sostuvo que el caso Tapia “no responde a errores aislados, sino a un castigo ejemplificador contra quienes denuncian corrupción dentro de Carabineros”.

“Aquí se persigue a quienes se atreven a denunciar redes de narcotráfico, venta de armas y corrupción interna. Yo fui carabinero y conozco la institución desde dentro: lo que ocurrió con Iván no es justicia, es una advertencia para que nadie más hable”, afirmó en declaraciones recogidas por la revista De Frente.

Por su parte, el abogado Álvaro Bahamondes explicó que la acción presentada ante la Contraloría busca establecer responsabilidades administrativas concretas y señaló que “existen antecedentes que vulneran principios básicos de legalidad, probidad y debido proceso”.

“Estamos hablando de funcionarios públicos en ejercicio que podrían haber incurrido en faltas administrativas gravísimas, y la Contraloría tiene el deber de investigarlas”, subrayó.

Patrón estructural de persecución

En la misma línea, el abogado y defensor de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez advirtió que el caso del excarabinero Iván Tapia refleja un problema estructural dentro de las instituciones policiales que trasciende lo individual.

“No se trata de un hecho aislado. Es parte de un patrón de persecución contra denunciantes dentro de instituciones armadas, donde se protege a las redes de poder y se castiga al que rompe el silencio. Esto afecta directamente a la democracia y al Estado de Derecho”, planteó.

Desde el movimiento señalaron que esperan que la Contraloría “actúe con independencia y rigor”, y que a través de la investigación solicitada se pueda esclarecer las responsabilidades administrativa sen un caso que ha sido denunciado en repetidas oportunidades por organizaciones de derechos humanos y medios de comunciación independientes.

Caso Iván Tapia Maturana: De denunciante a condenado

Iván Ronald Tapia Maturana fue dado de baja de la institución policial el 3 de marzo de 2020, tras haber denunciado abusos policiales durante el estallido social y la existencia de una banda criminal al interior de Carabineros, vinculada al narcotráfico en la comuna de La Ligua,

Esta red estaba integrada por funcionarios que robaban droga incautada y traficaban armas, específicamente en la localidad de Valle Hermoso.

La denuncia del exfuncionario incluyó la entrega del modus operandi y la implicación de oficiales de alto rango.

De hecho, denunció a un mayor de Carabineros que vendía armamento a delincuentes del sector.

Esta decisión gatilló un montaje judicial en su contra, el cual habría sido orquestado y ejecutado por otros carabineros en coordinación con el Ministerio Público.

Tapia fue condenado a las penas de cumplimiento efectivo de 4 años y 3 años y un día de presidio, como autor de los delitos consumados de malversación de efectos públicos (armas y municiones fiscales) y disparos injustificados, respectivamente

Sin embargo, tanto él y su defensa sostienen que existen inconsistencias documentales graves, pruebas ignoradas por el tribunal y testimonios de testigos inducidos a mentir por parte de la Fiscalía.

Incluso, su detención fue declarada ilegal y ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero a pesar de ello, la condena se mantuvo.

Excarabinero solicitó Indulto a presidente Boric

Actualmente, Iván Tapia se encuentra privado de libertad y ha solicitado formalmente un indulto l al presidente Gabriel Boric, argumentando que su caso es una persecución penal por haber denunciado corrupción al interior de Carabineros.

«Me veo en la necesidad de comunicarle la situación que me afecta, en donde órganos del Estado chileno cometieron errores jurídicos. No obstante, jamás se respetaron los derechos fundamentales de las personas estipulados en la actual Constitución, incluso se faltó a los derechos internacionales. Lamentablemente hoy me encuentro privado de libertad por un tribunal incompetente, el cual faltó a todos los estándares nacionales e internacionales», planteó en una carta enviada a mediados de diciembre pasado al jefe de Estado en la que le solicitó el indulto presidencial, cuyo contenido fue revelado por la revista De Frente.

«Soy exfuncionario de Carabineros, dado de baja el 3 de marzo del 2020, por un procedimiento de supuesto ataque al cuartel mientras me encontraba de guardia. Actualmente condenado a 3 años y 1 día por disparos injustificados en la vía pública, ya que yo repelí el ataque armado que realizaron carabineros de civil en mi contra. Utilicé armamento fiscal, revólver Taurus serie N°5258 y 12 tiros calibre .38.», expuso.

En la misiva señaló que fue condenado por malversación de caudales públicos a 4 años de condena, «por supuesta pérdida de una pistola 9 mm y un revólver .38, los cuales en la planilla del 7 de enero de 2020 no existían bajo mi custodia, ya que no figuraban sus números de serie».

«Lo más grave de todo esto es que con fecha 7 de enero de 2020 yo no figuraba como funcionario de Carabineros y mi baja fue el 3 de marzo de 2020, lo que demuestra que existió una concertación previa por parte de Carabineros para realizar este montaje en mi contra», argumentó.

Planteó que atraviesa esa situación debido a que desde octubre de 2019 hasta el 20 de febrero de 2020 denunció una serie de abusos cometidos durante el estallido social contra personas detenidas y torturadas por otros funcionarios, así como una banda criminal al interior de Carabineros que robaba droga».

«Fui formalizado, quedé en libertad y mi detención fue declarada ilegal, ratificado todo por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El fiscal José Ramírez Núñez llevó a un testigo a mentir; tengo audios donde el mismo testigo reconoce que, a petición del fiscal, fue a mentir y a reclutar más testigos para presentar falso testimonio. El fiscal incluso creó un grupo de WhatsApp para preparar declaraciones en mi contra», acusó Tapia.

En la carta aseguró que Carabineros se concertó para mentir y armar el montaje en su contra.

«Las pruebas existen, pero el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota señaló que la prueba no le interesaba, que atajaron al defensor y que tomaron nota de todo, pero que escribieron todo mal. Existe una querella criminal por estos hechos. Denuncié también al Fiscal Nacional y a Anticorrupción, pero nadie hace nada. Hoy da miedo denunciar porque pasan estos montajes. Me entregué voluntariamente a la cárcel», subrayó en el texto consignado por la revista el medio citado.

Justicia para Iván Tapia

La denuncia presentada este jueves en la Contraloría General de la República abre una nueva vía administrativa para revisar las conductas de los funcionarios policiales involucrados en el proceso judicial de Tapia. El Movimiento Libertad y Justicia para el exfuncionario anunció que continuará con acciones legales y de difusión hasta lograr la justicia que se le ha negado.

*Fotos: Revista De Frente.