¿Qué pasó con María Ercira?: Imputados dos PDI y dueña del fundo Las Tórtolas por obstrucción a la justicia

La Fiscalía Regional de Valparaíso decidió avanzar con la imputación tras analizar antecedentes que comprometerían la transparencia y regularidad del proceso probatorio. El núcleo de la pesquisa se centra en negligencias en el manejo, entrega y resguardo de los registros audiovisuales del día de la desaparición de María Ercira.

En un giro de la investigación por la desaparición de la adulta mayor María Ercira Contreras (86 años), ocurrida el 12 de mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas de Limache, el Ministerio Público formalizó la imputación por presunta obstrucción a la justicia en contra de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la propietaria del predio, Mónica Kleinert.

La medida judicial expone graves irregularidades en la cadena de custodia de las grabaciones de seguridad, consideradas evidencia crucial para dilucidar el paradero de la mujer, cuyo rastro se perdió hace más de 20 meses durante una celebración del Día de la Madre.

Irregularidades en el resguardo de la evidencia digital

La Fiscalía Regional de Valparaíso decidió avanzar con la imputación tras analizar antecedentes que, a su juicio, comprometen la transparencia y regularidad del proceso probatorio. El núcleo de la pesquisa se centra en el manejo, entrega y resguardo de los registros audiovisuales del día de la desaparición, los cuales habrían sido tratados con graves negligencias protocolares.

De acuerdo con el testimonio clave de una funcionaria de la Fiscalía Local de Limache, la entrega de la evidencia por parte de la PDI se realizó de manera irregular.

«El día 3 de julio de 2024 me encontraba trabajando en la Fiscalía local de Limache. No recuerdo exactamente en qué horario llega a la recepción de esta fiscalía el funcionario de la PDI. Me dijo que tenía una cadena de custodia para entregarme», declaró la testiigo.

Sin embargo, la entrega fue incompleta. «La advertí inmediatamente que, si quería que le reciba la cadena de custodia, tenía que dejarme el disco duro también. Me dijo que no podía dejar el disco duro en la Fiscalía, ya que lo utilizan en la unidad policial, a lo que yo le respondí, ‘oye, esto es una causa mediática'», complementó.

Esta irregularidad fue corroborada por la perito de video, Nadia Mansilla, quien señaló que el material arribó «de forma irregular, no señala cuántas horas tiene. Como detectamos esto, pedimos acceso a esa cadena y ahí encontramos que esa cadena no tenía 24 horas de grabación, sino que 6 horas de grabación», consignó 24Horas.cl

Cadena de custoria comprometida

La investigación revela que la evidencia fue entregada sin determinar la cantidad exacta de horas grabadas ni contar con los respaldos adecuados. Un segundo testigo, encargado de la extracción de datos, confirmó la magnitud del problema.

«Estos archivos pesaban varios gigas, más de 16 al menos, por lo cual le dejé avisado a ella, yo no firmé ningún documento como tampoco hice entrega en forma directa con algún funcionario de la PDI como tampoco de Carabineros», planteó, según el medio citado,

El experto criminalista Claudio Muñoz, CEO Forense, explicó la gravedad técnica de estas fallas y señaló que a extracción o copia de estos antecedentes o estos videos a un computador ajeno a este dispositivo de almacenamiento claramente constituye una falla crítica en esta cadena de custodia». Esta vulneración de protocolo podría afectar la validez probatoria del material ante un eventual juicio.

Imputación a la dueña del fundo por caso María Ercira

La imputación se extendió a la propietaria del Fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert. Según la nieta de la víctima, Carla Hernández, Kleinert fue formalizada no solo por obstrucción a la investigación, sino también por falsificación de instrumento público

Hernández detalló los hechos que habrían motivado la acusación e indicó que «el día 13 de mayo, el día después que mi abuela desaparece, hay una orden de la Fiscalía donde se le pide a la señora Kleinert entregar 24 horas de grabación, y no lo hace, no entrega esa grabación».

Además, la familiar cuestionó la versión inicial sobre la entrega del material. «El señor Bórquez [abogado de Kleinert] supuestamente recibió estas grabaciones, apartó una cadena de custodia y lo llevó a Fiscalía, pero eso nunca ocurrió, nunca se rescataron 24 horas de grabación», dijo en declaraciones consignadas por Bio Bío Chile.

Asimismo, descargó en contra de los funcionarios de la PDI que fueron imputados y cuestionó: «¿Por qué no se entregan las 24 horas de grabación que solicitó el fiscal? ¿Qué motivo tenía Mónica Kleiner para no entregar esas horas de grabación?».

Señaló que aunque se les tomó declaración, «ellos se acogen a su derecho de guardar silencio como imputados».

«No sabemos por qué no lo hacen (…) no sabemos si fue con negligencia o con dolo (…) «teníamos la esperanza de que los PDI que están en calidad de imputados dieran alguna explicación», apuntó.

Asimismo, indicó que antes las irregularidades en el proceso, los familiares de la adulta mayor exigen que se haga un cambio de funcionarios a cargo del caso.

«Es gravísimo que siga la misma brigada investigativa que tiene a dos de sus funcionarios imputados por un delito en el caso de mi abuela (…) no puede ser que esa Bicrim siga llevando la investigación, es inaceptable», dijo a Chilevisión.