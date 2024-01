Tribunal ya fijó la fecha para la formalización de Ricardo Yáñez

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para las 09:00 horas del próximo 7 de mayo la audiencia de formalización de la investigación en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por causas ligadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019.

A la instancia, que se desarrollará de forma presencial en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, también están citados los imputados Mario Alberto Rozas Córdova y Diego Hernán Olate Pinares, ex director general y ex sub director de Carabineros, respectivamente.

Los tres son acusado por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta social.

«El tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere injustificadamente, sea detenido o sometidos a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva», señala el documento del Poder Judicial.

Cabe recordar que la Fiscalía Centro Norte ingresó el martes la solicitud para formalizar al general director de Carabineros.

La solicitud fue ingresada por el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz y acusa a Yáñez de omisión en los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, todo esto mientras se desempeñaba como Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros.

*En desarrollo…

