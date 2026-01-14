UAcademia tras el fallo absolutorio de Claudio Crespo: Es un «profundo fracaso institucional» y una «señal de impunidad»

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano emitió un duro comunicado tras la absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, autor material de los disparos que el 8 de noviembre de 2019 causaron la ceguera total del entonces estudiante de Sociología y actual diputado electo Gustavo Gatica.

La institución académica calificó el fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago como un «profundo fracaso institucional» y una «señal de impunidad» que, a su juicio, no solo vulnera nuevamente a la víctima y su entorno, sino que «daña a toda la sociedad al debilitar la confianza en el Estado de Derecho».

Este martes 13 de enero, el tribunal presidido por la jueza Cristina Cabello, leyó su veredicto tras una sesión que se extendió por más de dos horas y media.

La decisión judicial, que generaba alta expectación por su potencial precedente en casos de violaciones a los derechos humanos, fue contundente: «Se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de premios ilegítimos presuntamente cometidos el 8 de noviembre del año 2019», sentenció la magistrada. Este dictamen significó un revés para el Ministerio Público, que había solicitado una pena efectiva de 12 años de cárcel para el exuniformado.

En su declaración pública, la casa de estudios donde Gatica cursaba Sociología al momento de la agresión y en la que se tituló en 2022, subrayó la contradicción que, a su entender, encierra el fallo.

«Se encuentra judicialmente acreditado que el diputado electo Gustavo Gatica perdió la vista como consecuencia del disparo de perdigones efectuado por un funcionario de Carabineros, Claudio Crespo, en el marco de la represión ejercida contra la protesta social en noviembre de 2019», señalaron.

Sin embargo, la aplicación de la Ley N°21.521, conocida como Ley Naín-Retamal, bajo la figura de la legítima defensa, determinó la ausencia de responsabilidad penal para el uniformado.

Para la Universidad, esta resolución no solo vulnera nuevamente a la víctima y su entorno, sino que constituye un daño colectivo.

«Esta sentencia consolida un escenario de impunidad frente a un crimen de extrema gravedad», afirmó la institución, añadiendo que diversas organizaciones de la sociedad civil ya habían advertido que la mencionada ley podría ser utilizada de este modo, «sin que las alertas fueran escuchadas por el Parlamento o el Ejecutivo».

Un daño colectivo y un llamado a la democracia

El comunicado enfatiza que los hechos ocurrieron en un contexto específico y ampliamente documentado: la represión a las protestas sociales de 2019, caracterizada, según numerosos informes nacionales e internacionales, por un «uso desproporcionado de la fuerza».

Desde esta perspectiva, la decisión del tribunal es vista como la cristalización de un problema estructural.

Más allá del caso particular, la institución educativa advirtió sobre las consecuencias para la convivencia nacional.

«Chile no puede normalizar la impunidad frente a violaciones graves a los derechos humanos», aseveró, al tiempo que extendió un llamado a reflexionar sobre los pilares fundamentales de la democracia.

El comunicado concluye con un posicionamiento claro: «La justicia, la verdad y las garantías de no repetición son pilares no negociables para una democracia genuina y para reconstruir la legitimidad de las instituciones».

Por medio del comunicado, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano no solo expresó su solidaridad con un exalumno, sino que instaló una crítica profunda al sistema judicial y al marco legal que, en su opinión, ha permitido que un hecho de tal gravedad quede sin sanción penal, enviando un mensaje preocupante sobre la rendición de cuentas y la protección de los derechos ciudadanos en Chile.