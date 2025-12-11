Unanimidad en la comisión: aprueban acusación constitucional contra Simpertigue y tildan de “chantas” los documentos de la defensa

La comisión revisora de la Cámara de Diputados ratificó este jueves, por unanimidad se sus miembros presentes, la acusación constitucional (AC) contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

Según informó Radio Biobío, la decisión se tomó tras analizar y desestimar los documentos que habían sido presentados por la defensa, calificada de “chanta” por parlamentarios de distintos sectores.

El proceso, que debió repetirse tras la anulación de la votación del miércoles, culminó con el mismo resultado: cuatro votos a favor y ninguno en contra.

Se pronunciaron a favor los parlamentarios Cosme Mellado (PR), Álvaro Carter (Republicano), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini (FA), mientras que Mónica Arce (Indep-DC) no participó.

Orsini, quien es presidenta de la comisión, explicó que la repetición se debió a la recepción de un nuevo comprobante por parte de la secretaría, que supuestamente acreditaba que Simpertigue devolvió al abogado Mario Vargas el costo de uno de los viajes en crucero cuestionados que habrían realizado junto al también jurista Eduardo Lagos,

Tanto Vargas como Lagos se encuentran actualmente en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. por su vinculación en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Tras un análisis exhaustivo, la diputada declaró que los documentos presentaban “inconsistencias evidentes” y los catalogó como “completamente irrelevantes”.

Además, señaló que espera una votación “contundente” en Sala.

“Tengo la sensación que no debiese cambiar demasiado la votación entre hacerlo hoy día o hacerlo el lunes. Tengo la sensación de que va a ser bastante contundente esta votación”, enfatizó, según consignó Bio Bío Chile.

Críticas demoledoras a los antecedentes de la defensa

La diputada Orsini fue categórica al desestimar el valor probatorio de la nueva documentación. “»En el estado de cuenta se ve un pago a una empresa llamada Lan Chile, una empresa que no existe desde hace más de una década. Eso me permitió descartar que se tratara de un pago válido por pasajes», señaló, al tiempo que planteó que los documentos eran “completamente irrelevantes” para el análisis del caso.

Consultada sobre una posible estrategia dilatoria de la defensa para posponer la votación en Sala hasta después de la segunda vuelta presidencial, Orsini descartó que el cambio de fecha alterara el resultado.

Manouchehri y los documentos “chantas” presentados por defensa de Simpertigue

Desde el oficialismo, las críticas fueron aún más duras. El diputado socialista Daniel Manouchehri calificó sin ambages los documentos presentados.

“Lo que aquí presentó la defensa es de lo más chanta que se ha visto en este Congreso”, sostuvo.

Manouchehri profundizó en el fondo del asunto, vinculado a la investigación por presuntas coimas en la trama “Muñeca Bielorrusa”,

«Se le pidió a él que pudiese demostrar que el pasaje que le compró el señor Lagos, que hoy día está en prisión preventiva por presuntamente coimar a una jueza (Ángela Vivanco), involucrada en el mismo caso que el señor Simpertigue, había devuelto ese dinero». señaló.

“Y cuando se le pidió que enviara los comprobantes, él hoy día envió cualquier cosa menos los comprobantes que acreditaban que le devolvió el dinero al señor Simpertigue”, dijo apuntando directamente a la defensa del ministro.

Cabe recordar que Manouchehri en conjunto con la diputada socialista, Daniella Cicardini, emitieron un comunicado cuestionaron de manera directa el actuar de la comisión revisora de la Cámara de Diputados

Camino a la Sala

Con el trámite en comisión cerrado, el proceso avanza ahora hacia su etapa decisiva. Según se informó, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados será convocada para el próximo lunes 15 de diciembre a las 14:00 horas para votar la acusación constitucional que busca destituir a Simpertigue de su cargo como ministro de la Corte Suprema.

La votación en Sala se produce en un contexto de máxima presión institucional, dado que Simpertigue fue suspendido por dos meses por la propia Corte Suprema el pasado viernes, medida adoptada en el marco de la indagatoria por su eventual vínculo con la investigación de la denominada «trama bielorrusa», centrada en eventuales actos de corrupción dentro del Poder Judicial y que habrían significado un millonario perjuicio económico a la empresa estatal Codelco.

El escrutinio del lunes definirá si el Congreso respalda la acusación y envía el caso al Senado, que actuaría como jurado político en un proceso de destitución.