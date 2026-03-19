“Va a afectar la continuidad del Poder Judicial”: presidenta de la Suprema por recorte del 3% ordenado por Kast

El recorte presupuestario del 3% instruido por el gobierno de José Kast ya abrió un flanco con el Poder Judicial. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich , alertó que la medida “va a afectar la continuidad” del sistema judicial y anunció gestiones con los ministros de Justicia y Hacienda para evaluar su impacto.

La advertencia se produce después de que el gobierno ordenara una rebaja pareja del 3% en el gasto de ministerios, como parte del plan de ajuste fiscal comprometido por Kast para reducir el gasto público.

En entrevista con 24Horas, Chevesich señaló: “Hoy en la mañana [martes 17 marzo] fui notificada que llegó un oficio del ministro de Hacienda dando a conocer que también estaríamos impactados con un recorte presupuestario del 3% y en torno a eso obviamente pedí una minuta financiera a la directora interina de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para consecuencialmente plantearle mañana al ministro de Justicia y luego reunirme con el ministro de Hacienda para darle a conocer cómo efectivamente un recorte de esa naturaleza, en determinado subtítulo de nuestro presupuesto, va a afectar la continuidad del Poder Judicial“.

Al ser consultada sobre qué impacto va a tener en la práctica este recorte en la vida de las personas, la jefa de la Suprema planteó que en primera instancia debe tener la certeza acerca de «qué subtítulos va a afectar aquello».

«Si afecta al subtítulo 21 que es conforme al cual se pagan las remuneraciones, obviamente vamos a tener problemas para que los tribunales puedan tener su dotación, vamos a tener problemas complejos para pagar remuneraciones, las eventuales suplencias y obviamente eso afecta directamente a las personas que acuden a los tribunales, porque todo mi interés en dar una respuesta oportuna y de calidad se va a ver francamente empañada con aquello. Entonces eso hay que superarlo», explicó.

La magistrada Chevesich destacó que centrará sus esfuerzos en evaluar cómo el recorte del 3%impactará al Poder Judicial para tomar acciones correspondientes.

«Me voy a ocupar de aquellos, yo creo que preocuparme no sirve de nada, tengo que ocuparme para intentar superar aquella situación dando explicaciones, entregando las cifras, entregando la información para poder revertir aquello», aseveró.

Kast ordena recorte de 3% a todos los ministerios

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó el pasado lunes el oficio en el que la administración de Kast ordena a todos los ministerios recortar su gasto en un 3%, con el objetivo de generar ahorros por cerca de US$ 3.000 millones al presupuesto fiscal.

Además de estos US$ 3.000 millones, desde Hacienda se solicitó un esfuerzo adicional para recortar US$ 1.000 millones y poder llegar a una reducción total de US$ 4.000 millones.

Según detalló Quiroz, cada ministerio deberá analizar internamente cómo aplicará el recorte dentro de su estructura presupuestaria.

“Lo firmé hace poco, es lo mismo que hemos dicho antes, que la rebaja es pareja del 3% y que cada ministerio debe examinar cómo lo va a hacer”, señaló el jefe de la billetera fiscal, según consignó Diario Financiero.

Esta medida forma parte del plan del nuevo gobierno de alcanzar un recorte de US$ 6.000 millones en un plazo de 18 meses, tal y como prometió el mandatario de ultraderecha en su campaña presidencial.