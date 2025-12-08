Alba Movimientos lanza convocatoria de movilización global para el 10-D: En solidaridad con Venezuela ante amenaza militar de Trump

En un llamado urgente que califica de «preparación mediática para una posible invasión», la articulación internacional Alba Movimientos lanzó una convocatoria global para acciones de solidaridad y denuncia este 10 de diciembre, dirigida a contrarrestar lo que describen como una peligrosa escalada militar del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, Colombia y los pueblos del Caribe.

La circular, a la que tuvo acceso El Ciudadano, establece un diagnóstico grave de la situación continental. «El imperialismo de Estados Unidos, a través del régimen de Donald Trump, ha intensificado su intervencionismo en Nuestra América, escalando su agresividad hasta la amenaza militar directa contra Venezuela, Colombia y, en general, hacia los pueblos del mar Caribe bajo viejos pretextos como la «Guerra contra las drogas»», señala el texto de manera taxativa.

La coordinación internacional, que incluye entre sus campañas permanentes de solidaridad a Venezuela, Haití, Palestina y Cuba, advierte que no se deben subestimar las justificaciones esgrimidas desde Washington. «Tal y como hemos expresado en otros momentos, no tomamos a la ligera estas justificaciones, que son la preparación mediática para una posible invasión, y tenemos el deber de desmontarlas», afirma el comunicado, añadiendo un dato crudo sobre el costo humano de los ataques perpetrados por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

«Hasta el momento, el saldo de la agresión estadounidense contra el Caribe y el Pacífico oriental se ha saldado con cerca de un centenar de personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales», bajo viejos

pretextos como la «Guerra contra las drogas», señalaron.

Frente a este escenario, Alba Movimientos ratificó su posición de principios:

«Apoyamos el derecho a la legítima defensa de la soberanía y hacemos, nuevamente, un llamado a defender a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, oponiendo los principios de autodeterminación y soberanía nacional frente al acoso que podría desatar una guerra», afirmaron.

«En este escenario de peligro, ratificamos nuestra decisión de construir un continente libre de intervenciones y bloqueos, en la búsqueda de la plena dignidad humana», enfatizaron.

Convocatoria a movilización global para el 10-D

La fecha del 10 de diciembre se erige como el punto focal de la respuesta que incluye una convocatoria para una movilización global que se enmarca dentro de la Jornada Internacional Antiimperialista «¡Fuera Trump de América Latina y el Caribe!», iniciada el pasado 30 de agosto, cuyo objetivo es «fortalecer, convergir y articular las luchas por soberanía y autodeterminación de los pueblos de Nuestra América».

«El próximo día 10 de diciembre se ha considerado una fecha de movilización global en solidaridad con los pueblos bajo amenaza imperialista, en particular Venezuela», indicaron en el texto.

Desde Alba Movimientos señalaron que las acciones de solidaridad deben incluir, pero no limitarse a:

-Realizar acciones de movilización callejera en plazas, parques y espacios públicos, privilegiar acciones frente a representaciones diplomáticas o intereses de Estados Unidos en sus países.

-Fortalecer la ofensiva comunicacional con la denuncia oportuna, fundamentada y contundente de estos nuevos intentos de agresión imperialista, utilizar como fuentes los materiales disponibles que incluyen las declaraciones de ALBA Movimientos, el póster de nuestra campaña y nuevos insumos a propósito de la reciente ofensiva imperialista.

-Solicitar a los dirigentes de nuestras organizaciones pronunciamientos públicos y convocatorias hacia estas acciones, así como su máxima difusión.

Unidad de campañas

El llamado insiste en una ejecución inteligente y autónoma por parte de los capítulos nacionales, pero con coordinación central.

Pide que «cada capítulo y organización nacional actúe con la necesaria autonomía y aproveche los espacios locales de movilización», pero haciendo un llamado contundente a «unirse a las acciones convocadas ESPECIALMENTE EL 10 DE DICIEMBRE COMO FECHA CENTRAL, haciendo la más amplia convocatoria con vocación unitaria e inclusiva».

Se solicita además informar a la Secretaría Continental sobre las acciones para mantener un «mapeo dinámico» y divulgar ampliamente los resultados en redes y medios.

Finalmente, la circular subraya la interdependencia de las luchas: «Queremos insistir en la integralidad y coherencia de las campañas de solidaridad con otros pueblos de la región y el mundo ante el mismo agresor imperialista. Ello significa que se mantienen en curso y refuerzan su pertinencia las acciones de solidaridad con Cuba, Haití y Palestina, las cuales se entrelazan con las anteriores acciones de solidaridad con Venezuela».

Con este plan de acción, Alba Movimientos busca impulsar una respuesta continental unitaria, presentando el 10 de diciembre como una primera línea de defensa popular y diplomática frente a lo que perciben como la mayor amenaza militar imperialista en la región en años recientes.