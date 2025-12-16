“Aquí se gesta un nuevo golpe”: Xiomara Castro denuncia plan para romper el orden constitucional en Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió sobre lo que calificó como una grave amenaza al orden constitucional y democrático de su país, al denunciar un presunto golpe de Estado en contra su gobierno, ante el posible retorno al país del exmandatario Juan Orlando Hernández, indultado recientemente en Estados Unidos (EE.UU.) tras cumplir condena por narcotráfico.

Explicó que, a partir de información de inteligencia verificada, se pudo conocer que Hernández planifica su ingreso al país con el objetivo de proclamar como ganador de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, un proceso que ha estado marcado por la incertidumbre, irregularidades técnicas, paralizaciones del escrutinio, denuncias de fraude , y en el cual no se ha determinado un vencedor tras haber transcurrido dos semanas.

«Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno», indicó la jefa de Estado hondureña a través de un mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

Castro convocó a la ciudadanía a respaldar su gobierno y llamó a una movilización pacífica en Tegucigalpa, con el fin de visibilizar cualquier intento de desestabilización y rechazar cualquier maniobre golpista.

“Solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño para defender el mandato popular y rechazar cualquier intento golpista”, expresó la presidenta.

«Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe», enfatizó.

Al pueblo hondureño:

Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión…

Fuerzas Armadas ratifican lealtad a Xiomara Castro

Cabe señalar que ante la denuncia de la presidenta Castro sobre un posible golpe en contra de su Gobierno, el jefe de Estado Mayor Conjunto del país, Roosvelt Hernández, ratificó las Fuerzas Armadas son leales a la mandataria hondureña y garantizarán la estabilidad del país.

“Aquí no va a haber ningún golpe”, afirmó, dejando en claro que las FF.AA. respetaran las leyes y la constitución de Honduras.

“Llueve, truene o relampaguee las Fuerzas Armadas van a garantizar la alternabilidad del país” , enfatizó.

Anunció que aquellos efectivos militares que estén conspirando o se encuentren vinculados con acciones desestabilizadoras serán separados de la institución.

“Las Fuerzas Armadas no volverán a dar ningún golpe” , aseguró en declaraciones recogidas por TeleSUR.

#ÚLTIMOMINUTO | El jefe del Estado Mayor Conjunto de #Honduras🇭🇳, el general Roosevelt Hernández: Nosotros garantizamos la estabilidad y permanencia del Gobierno. Aquí no va a haber ningún golpe de Estado.



→ https://t.co/6TKzbr8LsY

Indulto de Trump a expresidente hondureño condenado por narcotráfico en EE.UU.

En medio del proceso electoral hondureño. Juan Orlando Hernández fue indultado el pasado 1 de diciembre por el presidente de EE.UU. Donald Trump, tras haber sido extraditado en 2022 y condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y uso de armas.

Su liberación ocurrió un día después de los comicios, en los que según los resultados preliminares compartidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo lideran muy de cerca Nasry Asfura, del Partido Nacional-apoyado por Trump-, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal , mientras que la candidata a la presidencia del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, se ubicaría en tercer lugar.

Denuncias de fraude electoral en Honduras

Sin embargo, la transparencia y credibilidad del proceso electoral se ha visto afectada por repetidas denuncias de fraude, cuestionamientos al proceso de escrutinio y acusaciones de injerencia de por parte del Donald Trump y el crimen organizado.

En vísperas de los comicios, el magnate republicano prometió indultar a Juan Orlando Hernández, lo que finalmente cumplió y amenazó que no colaboraría con Honduras en caso de que Moncada resultara electa, por lo que condicionó su apoyo económico a una victoria de la oligarquía y su candidato Nasry ‘Tito’ Asfura.

En medio de los señalamientos y alertas sobre un «golpe electoral en curso», se registró la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), mientras que el miembro del Consejo Electoral Nacional Marlon Ochoa, levantó la voz para denunciar un recuento limitado de los votos y advertir que si «no se verifica todo, no se puede pedir confianza ciega en el resultado”.

Denunció que la medida aprobada por otras dos consejeras (Ana Paola Hall y Cossette López) se limita apenas a 1.081 actas presidenciales, una cifra muy baja en comparación del total de 19.167 actas emitidas y con el nivel de irregularidades detectadas en el sistema y en consecuencia exigió que se realice un recuento voto por voto.

En paralelo, la Comisión Permanente del Congreso de Honduras denunció la existencia de un “golpe electoral en curso” y advirtió que no validará los resultados de los comicios calificándolos como “manchados por presiones internas y externas”.

El órgano legislativo, a través de un comunicado oficial, desglosó una serie de irregularidades que, a su juicio, invalidan el proceso. La denuncia abarca desde presiones externas e internas hasta fallas técnicas y reformas administrativas que habrían facilitado la manipulación de actas.

La instancia ratificó que el Congreso Nacional no validará un «proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, maras como MS-13, 18 entre otras».