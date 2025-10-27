Arrodillado ante Trump, Milei festeja: LLA se impone con urnas semivacías

Con urnas semivacías y un festejo mirando a Washington, La Libertad Avanza (LLA) se impuso en las elecciones legislativas en Argentina 2025 con algo más del 40% del voto nacional. La participación cayó al 67,85%, piso desde 1983. El resultado refuerza a Milei en el Congreso y activa el respaldo que Donald Trump había condicionado públicamente a un buen desempeño del oficialismo.

Elecciones legislativas en Argentina 2025: números duros y tablero nacional

De acuerdo con datos difundidos por la Cámara Nacional Electoral, la alianza peronista Fuerza Patria quedó segunda con 31,67%, mientras que la coalición Provincias Unidas —impulsada por seis gobernadores sin referente nacional— obtuvo 7,13%. En cuarto lugar, el Frente de Izquierda alcanzó cerca del 4%. En ese marco, LLA capitaliza la fragmentación opositora y consolida una ventaja que reordena la política argentina.

Buenos Aires y el mapa provincial: dónde ganó cada uno

El oficialismo dio vuelta la provincia de Buenos Aires por un punto frente al peronismo, un golpe simbólico que no estaba en los papeles. Además, La Libertad Avanza venció en CABA, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Neuquén, Chubut, Río Negro, San Luis, Chaco y Tierra del Fuego. El peronismo mantuvo dominio en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, La Pampa y Santa Cruz, aunque con márgenes más estrechos de lo previsto.

“Se equivoca Milei y el Gobierno si festejan este resultado electoral. Seis de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que propone”, dijo Axel Kicillof, vocero del peronismo y gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde el búnker de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata.

Elecciones legislativas en Argentina 2025: Congreso y poder real

En el plano legislativo, el oficialismo ganará representación en Diputados y sumará escaños en el Senado, lo que le permitiría alcanzar el tercio necesario para sostener vetos presidenciales y negociar quórum para las grandes reformas económicas y políticas en carpeta. No es un “cheque en blanco”: la aritmética obliga a acuerdos caso a caso, pero la palanca parlamentaria de LLA quedará más firme.

Campaña bajo sospecha: Espert y ANDIS, dos lastres que no frenaron la remontada

Pese a los escándalos que golpearon al oficialismo —el narcoescándalo que envolvió al excandidato libertario José Luis Espert y la grave investigación penal por coimas en la ANDIS, con audios atribuidos al extitular Diego Spagnuolo, la criptoestafa $LIBRA—, LLA logró levantar la intención de voto especialmente en Buenos Aires y en otras jurisdicciones. La narrativa del “salvataje” y los guiños de Trump operaron como telón de fondo en la recta final.

Por lo mismo, Milei agradeció al mandatario norteamericano:

«Ni el gobierno norteamericano, ni JP Morgan son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina no es para otra cosa que para llevarse un lucro para poner en riesgo nuestros recursos», expresó, por su parte Axel Kicillof.

Participación históricamente baja: alerta para la representación democrática

El 67,85% de participación —mínimo desde la vuelta a la democracia— tensiona la lectura del “mandato”. El oficialismo festeja y fortalece su agenda; la oposición subraya que cuatro de cada diez no acompañaron. Para adelante, el desafío será construir legitimidad con resultados concretos y evitar que la apatía se transforme en desafección crónica.

