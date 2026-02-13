Blindaje a Petro por amenazas: Colombia fortalece inteligencia y coordina cooperación internacional

El presidente colombiano Gustavo Petro reveló que hubo una conspiración para atacar un helicóptero en el que se transportaba. «Vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten», denunció, ante lo que el Ministerio de Defensa activó el fortalecimiento de sus capacidades de inteligencia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la existencia de un nuevo plan para atentar contra su vida. La declaración, realizada en el marco del Consejo de Ministros en Montería, activó de inmediato un mecanismo de emergencia por parte del Ministerio de Defensa, que ha ordenado el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la coordinación con organismos internacionales para neutralizar cualquier riesgo y llevar a los responsables ante la justicia.

El anuncio presidencial no solo alertó sobre un peligro inminente, sino que también reveló una presunta operación en su contra que habría estado programada para ejecutarse durante su más reciente viaje a Washington, específicamente en el contexto de su encuentro con mandatario estadounidense Donald Trump.

La situación ha llevado al gobierno a declarar un estado de máxima alerta y a reconfigurar los protocolos de seguridad del jefe de Estado.

La denuncia de Petro: «Escapándome para que no me maten»

Fue durante la segunda jornada del Consejo de Ministros en la capital del departamento de Córdoba donde el mandatario colombiano decidió hacer pública la amenaza.

Petro describió los momentos de tensión vividos en las horas previas a su llegada a Montería, sugiriendo que las medidas de seguridad tuvieron que ser alteradas sobre la marcha para evadir el peligro de «un ataque contra el helicóptero» en el que viajaba junto a sus hijos.

“No vengo de los brazos del amor, sino escapándome para que no me maten, por eso anoche llegué dos horas después, porque ni siquiera habían prendido las luces en donde debería aterrizar”, afirmó durante su participación en el consejo de ministros enfocado en las inundaciones que afectan el noroeste de Colombia.

ATENTOS: El presidente @petrogustavo denunció una posible amenaza contra su vida en medio del Consejo de Ministros en Montería: "No vengo de los brazos del amor, sino escapándome para que no me maten, por eso anoche llegué dos horas después,…

Explicó que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual la aeronave tuvo que volar mar adentro.

«En cambio por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar porque tenía (información de) que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también, e hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué», afirmó.

A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el líder progresista ha denunciado varias veces planes de atentado en su contra.

Respuesta del Ministerio de Defensa

Ante la gravedad de las revelaciones hechas por el jefe de Estado, la reacción del gabinete de seguridad no se hizo esperar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asumió el control de la situación y, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, delineó la hoja de ruta que seguirán las fuerzas del orden para garantizar la protección del presidente colombiano.

«La seguridad del señor presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente, es un asunto de Estado y una responsabilidad indeclinable de todas las instituciones», afirmó.

La estrategia de blindaje, según explicó Sánchez, se centrará en dos ejes fundamentales: el fortalecimiento interno de la inteligencia colombiana y la articulación con agencias internacionales.

«Es por ello que he ordenado a la cúpula de nuestras Fuerzas Militares y Policía de Colombia que activen y fortalezcan todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia, para, en articulación con Interpol y los organismos internacionales con los que existen convenios de cooperación, anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pueda existir en contra del Presidente de los colombianos», indicó el jefe de la cartera de Defensa.

El ministro Sánchez no se limitó a ordenar la recolección de información, sino que estableció un mecanismo centralizado para su análisis y para la toma de decisiones operativas. Toda la inteligencia recopilada por las diferentes agencias del Estado será canalizada hacia la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), un organismo encargado de depurar los datos y convertirlos en conocimiento accionable.

«La información que se recopile en los próximos días, será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), para tomar las decisiones de inteligencia, contrainteligencia y operaciones a que haya lugar», subrayó.

En paralelo a las acciones de inteligencia y seguridad, el gobierno ha decidido activar el aparato judicial para que el caso no quede en el ámbito secreto de los servicios de inteligencia, sino que tenga un correlato en los estrados judiciales. Sánchez fue enfático en que el objetivo final es la judicialización de los responsables, enviando un mensaje claro de que el Estado no solo protegerá al presidente, sino que castigará ejemplarmente a quienes atenten contra el orden democrático de Colombia.

“Igualmente, pondremos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, los datos e información disponible de esta situación, con el objetivo de identificar, judicializar y llevar ante la justicia a quienes estén detrás de estas amenazas en contra de la democracia”, sentenció Sánchez en sus redes sociales.