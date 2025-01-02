Buenas noticias desde Colombia: la deforestación en la Amazonía cae 25% entre enero y septiembre de 2025

Un soplo de esperanza para el pulmón del mundo emerge desde Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó una reducción del 25% en la deforestación acumulada en la Amazonía colombiana durante los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los datos, publicados en el más reciente boletín trimestral de detección temprana, marcan una tendencia alentadora en la lucha por preservar este ecosistema.

Según las cifras del organismo, entre enero y septiembre de 2025 se estimó una pérdida de 36.280 hectáreas de bosque natural. Esta cifra es significativamente inferior a las aproximadamente 48.500 hectáreas que fueron deforestadas en el mismo lapso de 2024.

El informe subraya que esta diferencia «refleja una tendencia constante hacia la disminución de la deforestación en la región amazónica», consignó Radio Nacional de Colombia.s

El reporte del Ideam detalla que el fenómeno no está disperso, sino altamente concentrado. El 98% de la deforestación reportada se localizó en cuatro departamentos: Meta y Caquetá, ambos con el 31%; Guaviare con el 24%, y Putumayo con el 12%. S

Sin embargo, dentro de este mapa crítico, se registran progresos notorios en la mayoría de ellos.

El departamento del Meta presentó la mayor disminución acumulada, con 6.750 hectáreas menos deforestadas. Le siguió Caquetá, con una reducción de 4.734 hectáreas, y Guaviare, con 1.499 hectáreas menos afectadas. Estas cifras, según el medio citado, «destacan los avances territoriales en materia de conservación».

No obstante, el panorama es opuesto en el sur del país. Putumayo registró un incremento en la deforestación estimada de 1.569 hectáreas, una situación que, según el boletín, reafirma la urgencia de implementar estrategias específicas en el territorio, alineadas con el Plan Integral de Contención de la Deforestación.

Acciones gubernamentales

El Gobierno del presidente Gustavo Petro atribuye parte de este resultado positivo a la intensificación de esfuerzos en materia de restauración ecológica y el apoyo a gestores ambientales.

Desde el Ejecutivo destacan la promoción de «acuerdos voluntarios de conservación, el desarrollo de cadenas productivas sostenibles y el manejo forestal responsable». Además, se señaló que se acompaña a 5.562 familias que reciben incentivos del programa ‘Conservar Paga’.

Pese a los avances, el Ideam y las autoridades ambientales advierten que las causas de fondo no han sido erradicadas.

Entre estes casusas figuran «procesos de praderización para el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva no sostenible y la expansión de infraestructura de transporte no planificada».

Por tal motivo, desde el Gobierno de Colombia extendieron un un llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía y las entidades territoriales para fortalecer la justicia ambiental, «evitar quemas a cielo abierto, talas indiscriminadas y cambios no autorizados de cobertura vegetal, y avanzar en la protección y restauración de los bosques del país, de la mano de las comunidades que habitan y cuidan el territorio».