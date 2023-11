«Caso Marset»: Escándalo de corrupción política ligado al narcotráfico desata crisis en el gobierno de Lacalle Pou en Uruguay

Un escándalo de drogas y corrupción política sacude gobierno del derechista Luis Lacalle Pou, el cual involucra a destacados funcionarios en una trama vinculada con uno de los narcotraficantes más buscados de Uruguay, Sebastián Marset.

La crisis fue desatada por la entrega de un pasaporte a Marset y originó la renuncia en primera instancia del canciller, Francisco Bustillo, a la que siguieron las del ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario Guillermo Maciel; y el asesor de comunicación presidencial Roberto Lafluf.

El caso incluye la filtración de audios comprometedores, en los que Bustillo presionaba a la exvicecanciller, Carolina Ache, para que borrara conversaciones relacionadas con una investigación en curso sobre la tramitación del documento de identidad.

En la conversación se escucha que ella le dice que no es posible eliminarlos y el canciller le insiste: “Busquemos la vuelta, viste, para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cohete, al cohete”.

En otro de los mensajes, Bustillo aconsejaba a Ache que “perdiera” su celular, donde se encontraban registros de esas conversaciones comprometedoras con Guillermo Maciel, subsecretario de Interior-

El ahora ex canciller sostiene que no hubo ilegalidad en sus acciones y acusó a Ache de descontextualizar conversaciones y actuar de mala fe.

Por su parte, la ex funcionaria indicó que su renuncia «no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal».

«Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia y por haberme negado a cometer un delito», afirmó.

¿Quién es y qué tan peligroso es Sebastián Marset?

El nombre de Sebastián Marset salió a la luz cuando llegó a Paraguay como futbolista del club de segunda división Capiatá.

Según los antecedentes, el uruguayo llegaba a los entrenamientos del Capiatá llegaba en una camioneta blindada, que estaba a nombre de la empresa Tapyracuái, propiedad del clan Insfrán, sometido a proceso en Paraguay por el caso A Ultranza Py, la mayor operación contra el narcotráfico y lavado de activos de la historia en ese país.

Esta es la misma organización criminal involucrada en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido en Cartagena, Colombia, en mayo del 2022, que salpicó al expresidente paraguayo, el derechista Horacio Cartes.

Un día sin dar explicaciones, Sebastián Marset no asistió más a los entrenamientos y huyó de Paraguay rumbo a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde permanecía con un pasaporte brasileño falso a nombre de Luis Amorim y llevaba una vida de lujos, en este enclave dominado por la extrema derecha boliviana,

Todo esto hasta que la policía de ese pañis intentó capturarlo por narcotráfico en julio pasado, mediante un operativo que contó con la participación de 3 mil efectivos, pero que no logró su cometido, ya que el sujeto huyó burlando a las autoridades.

Sin embargo, la policía boliviana decomisó bienes por unos 10 millones de dólares, e incautó de sus casa 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores de distintas armas, cuatro chalecos antibalas y un parque automotor compuesto por 31 vehículos, una motocicleta, cuatro cuatriciclos y un vehículo deportivo Terix.

El narcotraficante, considerado el jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU se encuentra prófugo de la DEA e interpol, además de la justicia paraguaya y boliviana.

Actualmente, enfrenta acusaciones de traficar grandes cantidades de cocaína entre Paraguay y Europa, con Uruguay como punto de paso.

El escándalo que relaciona a Marset con el gobierno de Luis Lacalle Pou tiene sus raíces en septiembre de 2021, cuando fue arrestado en Dubái intentando abandonar el país con un pasaporte falso. Posteriormente, su familia solicitó al consulado uruguayo un nuevo pasaporte.

A pesar de las advertencias del subsecretario Maciel sobre la peligrosidad de Marset, éste obtuvo un nuevo pasaporte en noviembre de ese año.

¿Crisis institucional para el Gobierno de Lacalle Pou?

De acuerdo con la opinión pública y varios analistas, el escándalo ya está golpeando a gran escala al sistema político uruguayo, el cual se proyectaba como el menos corrupto de Latinoamérica.

El periodista uruguayo, Lucas Silva, explicó el contexto en el cual se desarrolló esta trama de drogas y corrupción.

Destacó que Sebastián Marset «es un narcotraficante uruguayo de 33 años, es de una generación distinta a la de los grandes capos del narcotráfico. Es un tipo más vinculado a otro tipo de negocio, utiliza mucho las criptomonedas para el lavado de activos, está vinculado al fútbol, tiene cosas más de millennial».

«Al mismo tiempo, es una persona que tiene un tipo de cobertura específica que aún se está investigando Nosotros ahora estamos siguiendo este escándalo, en primera instancia, él cae preso en Dubái y, a partir de ahí, arranca la historia de que Uruguay le hace el pasaporte falso y logra salir de la cárcel», agregó.

Planteó que las implicaciones del caso tienen dos aristas; una política que involucra las renuncias de la cúpula del Ministro del Interior y Cancillería a raíz del trámite del pasaporte, y el otro institucional que deja un indicio muy claro de cierto nivel de penetración del narcotráfico, tanto en la política como en el Estado uruguayo.

«Hay que tener cuidado con tipos pesados como Sebastián Marset, estamos hablando de alguien que está perseguido por la DEA, Interpol, Europol y no lo pueden agarrar. Esa persona infiltró el Estado uruguayo, es la verdad y nos cuesta verlo porque interpela la manera en que nos vemos y cómo nos ven», sentenció.

Para el reportero, hay una primera causa vinculada al trámite del pasaporte y ahora surgió una segunda vinculada a lo que se hizo para evitar que se conozcan detalles de cómo se entregó el documento.

«La Fiscalía va a definir quién agarra esa segunda causa, pero el problema institucional que estamos teniendo es que esa causa llegue seguramente al presidente», advirtió en conversación con MDZ Radio 105.5 FM.

Sobre la postura de Luis Lacalle Pou, argumentó: «Él hizo una conferencia el sábado, respondió pocas preguntas, no aclaró mucho de su nivel de participación en este esquema. No dio muchos detalles de cuánto sabía de estos presuntos delitos que se cometieron, porque estamos hablando de destrucción de pruebas y de borrar chats que no se querían mostrar. En su defensa, dijo que este problema lo resuelve políticamente».

En esta alocución, el presidente uruguayo descartó que se trate de una crisis institucional. “Si así fuera, no se resolvería por los propios resortes de la democracia y la Constitución”, planteó.

El mandatario remarcó que “el pasaporte había que darlo aun sabiendo que era Marset” e insistió que en Uruguay “existe la institucionalidad como en pocos países del mundo, con la Justicia actuando, condenando y procesando o no”.

Frente Amplio busca que el Senado se pronuncie sobre el caso Marset

El escándalo Marset ha causado indignación entre los legisladores del oficialismo y en especial de la oposición.

De hecho, se prevé que el Frente Amplio (FA) presente este martes ante el Senado una propuesta para debatir el caso Marset y sus implicaciones políticas y judiciales, como un asunto político de relevancia

El planteamiento del FA en el Senado implica la apertura de un debate sobre el tema y, al finalizar, una votación para emitir una declaración. Para que la propuesta sea aceptada como asunto político, el FA necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, que equivale a 16 votos de los 31 senadores, o dos tercios de los senadores presentes en la sala.

Con esta medida buscan arrojar luz sobre el caso Marset y sus implicaciones, así como establecer una posición oficial del Senado al respecto.

Por su parte, la Fiscalía de Uruguay dijo el lunes que investigará supuestos delitos vinculados al otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante .

El caso Marset llega en un momento delicado para el presidente Lacalle Pou, quien está participando en una cumbre en Washington y tiene agendada una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden.

Cabe destacar que este escándalo se suma a otros incidentes que han afectado al mandatario uruguayo, incluida la condena de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial, por liderar una organización que emitía pasaportes uruguayos falsos a extranjeros, incluidos supuestos rusos que huían de su país tras el conflicto con Ucrania.

