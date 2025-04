Centrales obreras y organizaciones sociales se movilizan en la capital de Argentina por mejoras salariales

Centrales obreras y organizaciones sociales de Argentina se movilizaron este miércoles en la ciudad de Buenos Aires en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la política social y económica del Gobierno presidido por Javier Milei.

La convocatoria fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos ramas de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), organizaciones sociales y distintas agrupaciones de izquierda, bajo la consigna “El trabajo es sagrado”.

La movilización tuvo lugar por diversas calles del centro porteño, un día antes de las celebraciones mundiales por el Día Internacional de los Trabajadores, en el marco de múltiples manifestaciones callejeras destinadas a expresar el descontento con la política económica y laboral del Ejecutivo.

La marcha concluyó en la Avenida Paseo Colón al 800, frente al monumento denominado Canto al Trabajo.

El secretario general del gremio de Sanidad y uno de los referentes de la CGT, Héctor Daer, declaró ante la prensa:

“No hay diálogo con el Gobierno. Nosotros planteamos la agenda, pero no tenemos ninguna respuesta, ni conexión, ni nada”.

“No puede haber un plan monetario que termine generando paritarias pisadas y precios liberados. Llamamos a la reflexión; hay temas que tenemos que solucionar. No podemos ir hacia un país absolutamente extractivista y que no genere valor agregado”.

Por su parte, el titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sostuvo:

“Hoy el pueblo trabajador tiene que estar unido para terminar con esta situación tan grave que estamos atravesando, tanto quienes tienen empleo como quienes no, incluidos los jubilados y la mayoría del pueblo argentino. Tenemos que estar más unidos que nunca”.

A través de un comunicado, la CGT expresó su preocupación:

“Ante un Gobierno nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, mientras implementa un ajuste severo cuyo costo lo están pagando los trabajadores activos y pasivos mediante el deterioro de sus ingresos. Paralelamente, en contraste, el sector financiero capitaliza ventajas y multiplica obscenamente sus ganancias”.