Chile y Colombia conquistan Cannes con cine disidente y profundamente humano

Diego Céspedes, cineasta chileno, deslumbró con una historia queer ambientada en un pueblo minero del norte de Chile, mientras que el colombiano Simón Mesa Soto presentó una comedia negra que ironiza sobre el elitismo artístico.

En una de las ediciones más intensas de la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes, dos filmes latinoamericanos se llevaron los principales premios, reafirmando el lugar de América Latina como territorio fértil para el cine de autor con mirada crítica.

El Gran Premio fue para “La misteriosa mirada del flamenco”, ópera prima del chileno Diego Céspedes, una obra cargada de simbolismo, ternura y resistencia. Ambientada en los años 80, la historia retrata a una comunidad de mujeres trans que adopta a una niña en un contexto hostil, cargado de prejuicios y violencia simbólica.

“Este premio no celebra la perfección. Celebra ese miedo, esa obstinación por existir tal y como somos, incluso cuando incomoda a los demás”, declaró Céspedes al recibir el galardón.

Por su parte, “Un poeta” del colombiano Simón Mesa Soto, recibió el Premio del Jurado. Se trata de una comedia ácida protagonizada por un actor no profesional, Ubeimar Ríos, que encarna a un poeta fracasado en un relato cargado de humor e introspección. Con esta película, Mesa Soto se burla de sí mismo y del artificio del mundo del arte.

Este reconocimiento marca un regreso triunfal para el director, quien casi abandona el cine tras ganar la Palma de Oro al mejor cortometraje en 2014 con Leidi.

En tanto, el premio a mejor dirección fue otorgado a los hermanos palestinos Arab y Tarzan Nasser por Once Upon a Time in Gaza, una comedia negra situada en el contexto del ascenso de Hamás en 2007. La cinta combina humor, política y denuncia.

“A todos los habitantes de Gaza, a todos y cada uno de los palestinos: sus vidas importan y sus voces importan, y pronto Palestina será libre”, dijo Tarzan Nasser, recibiendo una ovación en Cannes.

El premio al mejor guion fue para Pillion, escrito por Harry Lighton y dirigido por Alexander Skarsgård, mientras que las actuaciones reconocidas fueron las de Cléo Diara, por I Only Rest in the Storm, y Frank Dillane, protagonista de Urchin, la ópera prima del actor Harris Dickinson.

La sección “Una Cierta Mirada”, presidida este año por la directora británica Molly Manning Walker, destacó por su compromiso con historias humanas, incómodas y poéticas, con un jurado que incluyó al actor argentino Nahuel Pérez Biscayart.

Fotografía: Redes

