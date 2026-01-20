China entrega a Cuba primer lote de ayuda alimentaria de emergencia: 30 mil toneladas de arroz

Este lunes llegó a Cuba el primer lote de un donativo de 30.000 toneladas de arroz enviado por China, recursos que serán destinados a garantizar el abastecimiento alimentario de la población de la isla.

Según consignó un reporte de la Agencia Xinhua, el viceprimer ministro cubano y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, agradeció la donación, calificándola como «expresión concreta de la cooperación ejemplar, incondicional y desinteresada» de China con Cuba.

El secretario de Estado resaltó que la cooperación no se limita al envío de alimentos, sino también a otros ámbitos como el energético.

«Reconocemos profundamente y agradecemos esta ayuda en momentos complejos, donde se elevan los niveles de agresividad y se recrudece de una forma sin precedentes el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra el pueblo cubano», expresó el ministro Pérez-Oliva.

Por su parte, el embajador de China en La Habana, Hua Xin, afirmó que la asistencia a Cuba «encarna los profundos lazos de amistad especial entre ambas naciones» y demuestra el compromiso de permanecer unidos en los momentos difíciles.

El diplomático recordó que la ayuda para las zonas afectadas por el huracán Melissa a finales de octubre pasado en el oriente del país también avanza con eficacia.

En ese sentido, Hua detalló que en noviembre último se enviaron seis lotes de alimentos por vía aérea, y que este mes llegaron por barco al puerto de Santiago de Cuba suministros esenciales como lámparas solares, materiales para techos y colchones, lo que garantizará la reconstrucción en las provincias afectadas por el fenómeno meteorológico.

«Comprendemos profundamente que la verdadera amistad se revela en los momentos de mayor necesidad», subrayó el embajador, quien ratificó que China «siempre ha sido el socio más firme de Cuba», por lo que «cada grano de arroz entregado hoy condensa el compromiso inquebrantable del pueblo chino» con la isla.

El donativo forma parte del Proyecto de Asistencia Alimentaria de Emergencia del gobierno chino para Cuba y la distribución de ese arroz está diseñada para llegar a más de 1.400 comunidades en todo el país caribeño, incluidas aquellas de difícil acceso.

El Ciudadano