China se cuadró con Venezuela: Beijing rechaza injerencia externa y advierte a EE.UU. por escalada militar en el Caribe

En un firme posicionamiento que consolida su alianza estratégica con Caracas, la República Popular China expresó este miércoles su rechazo a lo que calificó como una «injerencia» de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y advirtió sobre los riesgos de una mayor escalada militar en la región del Caribe.

La advertencia se produce en respuesta a la expansión de operaciones militares estadounidenses en América Latina y a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra la a nación latinoamericana.

Durante la conferencia de prensa habitual del Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz Lin Jian dejó clara la postura de Beijing.

«China se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o infrinja la soberanía y la seguridad de otros países», afirmó.

En un mensaje directo a Washington, recalcó que el gigante asiático se opone a que «fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto».

La declaración del vocero constituye el respaldo más explícito de las últimas semanas a Venezuela, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, debido a las agresiones y continuas amenazas por parte del inquilino de la Casa Blanca.



El portavoz de la Cancillería de China, Lin Jian.

China hace llamado urgente a la desescalada

Frente a la Operación «Lanza del Sur» desplegada por Washington, que incluye el envío de marines, buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, submarinos y drones a la región, China hizo un llamado a la contención.

Lin Jian subrayó que «el Gobierno chino trabaja con todas las partes para salvaguardar el estatus de la ‘zona de paz’ de América Latina y el Caribe y evitar una mayor escalada de la situación».

🚨 🇺🇸 🇻🇪 BREAKING: China warns US against military moves in Venezuela



Beijing condemns threats of force, says cooperation with Caracas is sovereign and not aimed at third parties.pic.twitter.com/SzTS2QTucr — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 6, 2025

.Hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses han ejecutado 21 ataques contra blancos que describen como «buques de transporte de drogas», operaciones que han resultado en la muerte de al menos 83 personas, etiquetadas por Washington como «narcoterroristas», sin haber presentado ningún tipo de pruebas.

Venezuela alerta que E.E.UU. pone en riesgo de la paz regional

Desde Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha calificado el despliegue militar estadounidense como «una agresión armada destinada a imponer un cambio de régimen» y denuncia que el verdadero objetivo de Washington es apoderarse de los vastos recursos estratégicos de Venezuela, incluyendo sus reservas de petróleo, gas y oro.

Venezuela advirtió este martes ante los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada” por “un despliegue militar estadounidense sin precedentes”.

El embajador permanente de Caracas ante la CPI, Héctor Constant Rosales, señaló que estas operaciones buscan “afectar la soberanía” de Venezuela y generan riesgos para “una región amante de la paz”.

El diplomático vinculó además esa situación con un clima de “intimidación” que, aseguró, pesa sobre el trabajo de la CPI como consecuencia de “sanciones, amenazas y presiones políticas” dirigidas a fiscales y jueces.

A su juicio, estas prácticas buscan frenar investigaciones y condicionan las decisiones de la Corte.

Constant sostuvo que Venezuela “sabe lo que significa” la imposición de medidas coercitivas como mecanismo de “chantaje político”, por lo que insistió en que la CPI debe evaluar el “carácter punible” de ese tipo de acciones