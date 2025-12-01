Colombia: Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial y se impone en los dos escenarios de segunda vuelta en que compite

El senador colombiano Iván Cepeda lidera en todos los escenarios la intención de voto para las elecciones presidenciales que se celebrarán a mediados de 2026 en la nación suramericana en lo que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro en el cargo.

Así lo confirmó la más reciente edición de la encuesta «Colombia Opina», desarrollada por la firma Invamer para los medios Noticias Caracol y Blu Radio, que fue publicada durante la noche del domingo 30 de noviembre de 2025, a seis meses de lo que será la primera vuelta presidencial.

Los resultados mostraron una consolidación del proyecto progresista, ubicando el senador Iván Cepeda —ganador de la consulta del Pacto Histórico efectuada el 26 de octubre—liderando la carrera presidencial en la nación suramericana, gracias al respaldo mayoritario de los colombianos a la gestión de Petro que ha puesto primero la vida, la justicia social y la dignidad.

De acuerdo con la medición, el parlamentario obtuvo un 31,9% de la preferencia de los consultados, muy por encima del 18,2% que alcanzó el abogado Abelardo de la Espriella, y el 8,5% del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

Más atrás, figuran nombres como el de Miguel Uribe Londoño (4,2%), quien reemplazó a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado este año, como aspirante del partido de derecha Centro Democrático, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, del movimiento de centro-izquierda Imparables, con el 4,1 %.

Muy por debajo de esos porcentajes, aparecen candidatos que figuran entre los 30 inscritos en toda Colombia para aspirar a la presidencia.

Los que registraron un apoyo entre el 1.1% y el 3.7% son: Vicky Dávila (3.7%), Juan Carlos Pinzón (2.9%), Germán Vargas Lleras (2.1%), Santiago Botero (1.8%), Juan Manuel Galán (1.6%), Aníbal Gaviria (1.3%), Enrique Peñalosa (1.1%), María Fernanda Cabal (1.1%) y Paloma Valencia (1.1%).

Por otro lado, los candidatos que obtuvieron un respaldo entre el 0.2% y el 1.0% incluyen a: Camilo Romero (1.0%), Luis Gilberto Murillo (0.9%), Luis Carlos Reyes (0.8%), Carlos Caicedo (0.8%), Efraín Cepeda (0.7%), Paola Holguín (0.7%), Roy Barreras (0.6%), David Luna (0.6%), Mauricio Cárdenas (0.6%), Juan Daniel Oviedo (0.5%), Mauricio Armitage (0.5%), Felipe Córdoba (0.5%), Mauricio Gómez Amín (0.4%), Mauricio Lizcano (0.3%), Daniel Palacios (0.2%) y Juan Fernando Cristo (0.2%).

Por su parte la opción «voto en blanco» registró un 4,5, mientras que la categoría «otros» que incluye a nombres como Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, Juan Carlos Cárdenas, y Carolina Corcho, así como “por el que diga Gustavo Petro” y “por el que diga Álvaro Uribe”, obtuvo un 2,5%

Iván Cepeda vencedor en la segunda vuelta

Según la encuesta— que escuchó la opinión de 3.800 ciudadanos en 148 municipios del país(26 de ellos capitales), y tiene un margen de error del 1,81% y nivel de confianza del 95,0% —en caso de que se realice una segunda vuelta presidencial el 21 de junio del año próximo, el senador Iván Cepeda se impondría con comodidad en todos los escenarios.

En caso de un balotaje entre Cepeda y De la Espriella, el candidato progresista obtendría una contundente victoria de 59,1% frente a un 36,2% del candidato de los sectores de derecha.

Frente a Fajardo, Cepeda registraría un 48,9% contra 46,4%.

Y en un tercer escenario, Fajardo vencería a De la Espriella con 51,7% frente a 38,9%.

La medición, que es la primera que se publica luego de tres meses de veda electoral por la nueva ley de encuestas, fue efectuada por la firma Invamer S.A.S. y financiada por Noticias Caracol y Blu Radio, en un trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.

El gerente de Invamer, Martín Orozco, declaró este lunes en Blu Radio que Cepeda aparece firme en el primer lugar porque además de perfilarse como el candidato único de la izquierda, conquista apoyos «del centro e incluso de personas que dicen no tener ninguna afinidad política». Esto se contrasta con la situación del centro y la derecha que tienen esparcido su caudal electoral entre decenas de candidatos.