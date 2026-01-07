“Colombia libre”: Petro convoca a las plazas tras insultos de Trump y amenazas de intervención

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó al pueblo a salir a las plazas públicas este miércoles para defender la soberanía de su país ante los insultos y amenazas de intervención militar por parte del mandatario estadounidense Donald Trump.

«Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!», indicó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El jefe de Estado colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando con orgullo una bandera de Colombia en la entrada de sus casas y edificios.

«El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional», subrayó.

Petro responde a las amenazas e insultos de Trump

La iniciativa surge en medio de la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela perpetrada el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras lo cual Donald Trump calificó a Colombia como «país enfermo» al que le gustaría intervenir militarmente.

El ultraderechista comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma»,

Asimismo, lanzó insultos a Petro al decirle que “cuidara su trasero” y calificándolo de “enfermo”. A la par, lo acusó de respaldar la producción de drogas.

Según el inquilino de la Casa Blanca, el país suramericano está «gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo».

Al cuestionarle si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, Trump respondió: «a mí me suena bien eso».

Por su parte, Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

Asimismo, respondió a Donald Trump, y al secretario de Estado, del país norteamericano, Marco Rubio, a quienes acusó de desinformación y de desconocer el orden constitucional colombiano.

“Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”, aseguró el líder progresista.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, añadió.

En la misma línea, dejó en claro que: “No soy ilegítimo, ni soy narco”, defendiendo su elección democrática en el marco constitucional y sostuvo que su Gobierno ha intensificado acciones contra el narcotráfico.

En otro pronunciamiento, Petro calificó el traslado forzoso de Maduro y su esposa a territorio estadounidense como un hecho sin base legal y afirmó que, en esas condiciones, “la detención se convierte en secuestro”, al tiempo que insistió en la defensa de la soberanía regional.

La movilización del miércoles, según el propio mandatario, se plantea como una demostración pública “por la soberanía y la democracia”, en momentos en que su administración enfrenta presiones y agresiones por parte de Washington.