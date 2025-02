Con Milei, un café en Argentina es más caro que en Chile y México… pero con sueldos más bajos

Bajo el gobierno de Javier Milei, los precios en Argentina se han disparado, convirtiéndose en el país más caro de la región.

Debido, a la apreciación del peso, un café en la nación trasandina cuesta US$3,5, superando el precio que se debe pagar en Chile (US$ 2,8)y México (US$ 2,5) mientras que en Colombia y Brasil se paga US$ 1,5, según consignó el diario español El País.

Otro ejemplo de la manera en que en Argentina los precios se han despegado hacia arriba en dólares con respecto a los países vecinos, es el caso del litro de leche entera en cartón de primera marca, que en cualquier supermercado de Buenos Aires o las provincias cuesta US$ 2,2; muy por encima al costo en Chile (US$ 1,2), Colombia (US$ 1), Brasil (US$ 1) y México (US$ 1), de acuerdo con una comparación de precios de referencia publicada por el medio citado.

Otro ejemplo es la hora de estacionamiento, que en Buenos Aires se paga US$ 4,5, mientras que en Colombia o México se paga en US$ 2.

El diario español también comparó el precio de un menú ejecutivo en un restaurante. En Argentina se un costo de US$ 18, más del triple que en México y Chile y más del doble que en Brasil y Colombia.

“El patrón se repite en una lata de Coca-Cola en el supermercado. La brecha es especialmente amplia en un menú de mediodía en un restaurante céntrico: US$ 18 en Buenos Aires, contra un promedio de US$ 7 en el resto de las grandes ciudades latinoamericanas”, indicó El País en su reportaje.

“En la comparación de algunos precios de referencia, Argentina es el país más caro de la región”, enfatizó.

Altos precios y bajos salarios

Los exhorbitantes precios que deben pagar los argentinos bajo la administración de Milei, contrastan con el monto del salario mínimo, ya que el gobierno del denominado «libertario» lo fijó en US$ 292 mensuales, un monto inferior al establecido en Chile, de US$ 516, en México de US$ 400 y en Colombia de US$ 350. El único país de la región que tiene un salario más bajo que Argentina es Brasil, con US$ 258, señaló El País.

Índice Big Mac y el peso argentino

Recientemente, el medio inglés The Economist dio a conocer su última medición del Índice Big Mac, a través del cual e puede hacer una valuación las monedas con respecto al dólar estadounidense, a partir del precio de la tradicional hamburguesa que comercializa la cadena internacional Mc Donald´s.

Este indicador se publica cada seis meses y contituye uno de los registros que se emplean en el mundo para medir el si las monedas están sobrevaloradas o subvaloradas respecto del dólar estadounidense.

Según el registro de Enero, el precio de esta hamburguesa en Argentina pasó de US$ 6,54 a US$ 6,95, situándose en segundo lugar a nivel mundial, detrás del precio en que se expende en Suiza (US$ 8), donde el salario más bajo es de unos 4.000 euros por mes.

Al considerae que en Estados Unidos para comprar un Big Mac se tienen que pagar US$ 5,79, el peso argentino estaría sobrevaluado en 20%.

«¿El Big Mac cae del cielo? Lo comés en un local, eso es real estate. El Big Mac tiene una parte del costo vinculado a transable que es la carne y el pan, pero tiene una parte enorme vinculada al local que mantener, por eso la hamburguesa es cara acá», indicó Javier Milei en una entrevista con América 24 al referirse a este tema, consignó La Política Online.

Aunque la intención del presidente argentino fue enfrentar las críticas por los altos precios registrados bajo su gobierno, no tomó en cuenta los precios de los alquileres influyen de igual manera en los 47 países en dónde se mide el índice Big Mac.