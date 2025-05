‘Conquistar Chile’ y acceder al Pacífico: Macri revela anécdota expansionista sugerida por Trump

En una declaración que ha generado revuelo internacional, el expresidente argentino Mauricio Macri reveló que su par estadounidense, Donald Trump, le sugirió en 2018 que Argentina debía “conquistar Chile” para tener acceso a ambos océanos. La confesión fue realizada durante el Foro del Grupo Libertad y Democracia en España, donde Macri participó junto a líderes conservadores de Iberoamérica.

“Estábamos en mi despacho con Trump durante el G20 de Buenos Aires. Él miró un mapa de Argentina, señaló hacia la izquierda y preguntó: ‘¿Qué es esto?’. Le respondí: ‘Chile’. Y me dijo: ‘You should conquer Chile, so you have both oceans’”.

Mauricio Macri