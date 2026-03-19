Convoy humanitario «Nuestra América» llegó a Cuba: Entregaron 5 toneladas de medicamentos y material sanitario para hospitales

Más de 4 toneladas de material sanitario y medicamentos empezaron a ser distribuidos en los hospitales de Cuba, tras la llegada de la primera avanzada del convoy humanitario «Nuestra América», integrado por personas y colectivos solidarios de todo el mundo para ir en ayuda de la población de la isla.

A los insumos médicos -entre los que se cuentan ventiladores pulmonares, camas de hospitalización, camillas, sillas de ruedas, envases de fármacos esenciales y paquetes de pañales para adultos y bebés- se sumaron también equipos de fuentes renovables de energía, pensados para contrarrestar el impacto del bloqueo estadounidense al combustible, decretado por Trump a través de una «orden ejecutiva» firmada el pasado 29 de enero.

El convoy humanitario «Nuestra América» es impulsado por la Internacional Progresista, con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y políticas de diversos países, y su objetivo es llegar con asistencia solidaria a Cuba a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de la Flotilla Global Sumud, conocida por su reciente labor en la Franja de Gaza.

Así, en esta misión a Cuba, se sumaron figuras internacionales como la activista sueca Greta Thunberg, el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, el sindicalista estadounidense Chris Smalls y la exministra colombiana Clara López, entre otros.

Se encuentran en #Cuba 🇨🇺 una avanzada de personas y colectivos solidarios de todo el mundo, unidos en el Convoy Nuestra América. Traen ayuda frente a los intentos de asfixia.



La solidaridad jamás será bloqueada ❤️‍🔥



#CubaNoEstáSola pic.twitter.com/M1gzwgVNW6 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 19, 2026

📌 En #Cuba 🇨🇺, arriba avión con ayuda solidaria proveniente de Europa



🔴 El convoy europeo de solidaridad, una delegación que partió desde Roma integrando a activistas italianos y de diversas naciones, arribó a La Habana, esta iniciativa se sumaron más de 50 asociaciones y… pic.twitter.com/zKfm6iIa1D — teleSUR TV (@teleSURtv) March 18, 2026

Aporte de China

En tanto, la embajada de Cuba en China informó que el primer lote de las 60 mil toneladas de arroz ofrecidas por la República Popular China ya zarpó y se encuentra en viaje rumbo a la isla.

«En respuesta a la adversidad, la solidaridad de los verdaderos amigos prevalece y demuestra que Cuba no está sola», señalaron desde la representación diplomática cubana en China.

🇨🇺🤝🇨🇳 The first badge of the 60 thousand tons of rice offered by the People's Republic of China, sets sail towards #Cuba.



In response to adversity, the solidarity of true friends prevails and demonstrates that #CubaIsNotAlone. pic.twitter.com/hSq1lynnen — EmbaCuba China (@EmbacubaChina) March 19, 2026

Seguiremos informando.