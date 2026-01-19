Corresponsales y periodistas advierten que retiro de señal de TeleSUR y Rusia TV en Bolivia genera sospechas sobre «inadmisible censura»

La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresaron su preocupación por la decisión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de retirar de sus servicios de televisión las señales de TeleSUR y Russia Today (RT) a partir del 17 de enero, al considerar que la medida podría constituir un acto de censura.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) anunció la salida de su grilla de los canales televisivos TeleSUR y Russia Today (RT), aduciendo “temas administrativos”, una medida que ha sido calificada como “previsible y condenable” por la directiva de la cadena multinacional y que ha encendido las alarmas de las principales asociaciones de periodistas de Bolivia y corresponsales extranjeros, quienes advierten sobre un acto de “inadmisible censura”.

En una publicación con fecha del pasado15 de enero, Entel notificó a sus usuarios y público en general que, “a partir del 17 de enero de 2026, en los servicios de televisión por fibra óptica IPTV, televisión satelital DTH y App Entel TV Smart, por temas administrativos, saldrán de la grilla los canales de televisión Russia Today (204) y Telesur (206)”.

La escueta comunicación en la el organismo justificó su decisión basándose en “temas administrativos”, generó una inmediata reacción por parte de la presidenta de teleSUR, Patricia Villegas, quien a través de sus redes sociales planteó que la medida es tan “tan previsible como condenable”, señalando quie “no hay razones” para ese paso.

“Lo esgrimido no engaña a nadie. Bolivia, tú lo sabes, ¡seguimos juntos!”, añadió la directiva, refiriéndose a posibles motivaciones políticas.

Preocupación por «inadmisible censura» y «vulneración a la libertad de expresión”

A través de un comunicado conjunto, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) manifestaron su preocupación y elevaron una seria advertencia sobre las implicaciones de la decisión.

“Expresamos nuestra preocupación por la determinación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, (Entel), de retirar de sus servicios de televisión por fibra óptica, televisión satelital y de la aplicación Entel TV Smart las señales de Telesur (206) y Russia Today (204) a partir del diecisiete de enero”, señala el documento.

Las asociaciones sostienen que la decisión, “que se justifica en supuestos temas administrativos que no han sido debidamente detallados, vulnera el derecho de las audiencias a recibir una explicación seria, transparente y acorde a la responsabilidad de una empresa estatal”.

“La insuficiente explicación brindada tanto en el comunicado oficial de la empresa como por los servicios de atención al cliente genera legítimas sospechas de que se trata de un acto inadmisible de censura y una vulneración a la libertad de expresión”, argumentaron.

La preocupación de los gremios periodísticos no se basa únicamente en la opacidad del anuncio actual. El comunicado subraya que “esta preocupación se ve reforzada por los antecedentes de situaciones similares ocurridas en Bolivia en años anteriores”.

En concreto, se refirieron a la situación que se vivió noviembre de 2019, bajo el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuando Entel rescindió el contrato con TeleSUR, alegando primero “problemas técnicos” y luego una “reorganización de la grilla de televisión”.

En aquella ocasión, un oficio firmado por el entonces gerente nacional de clientes de Entel señalaba: “De acuerdo a la reorganización en la grilla de televisión, informamos a ustedes nuestra intención de rescindir las Condiciones Generales de Transmisión de la señal de la nueva Televisión del Sur”.

La señal regresó en noviembre de 2020, bajo la presidencia de Luis Arce, quien anunció su retorno luego de un año fuera del aire en la nación altiplana.

Espiral restrictivo y llamado a la acción

En su comunicado, la ACPI y la ANPB van más allá de la denuncia puntual y realizaron una advertencia sobre el peligro de normalizar este tipo de acciones.

“Advertimos además que el silenciamiento arbitrario de medios de comunicación y periodistas puede abrir un espiral de graves consecuencias para la libertad de expresión, extendiendo prácticas de censura hasta niveles difíciles o incluso imposibles de revertir”, afirmaron.

A juicio de las organizaciones esta situación “perjudica a toda la sociedad y expone a medios y periodistas al riesgo de que en el futuro se adopten decisiones aún más restrictivas contra quienes no se alineen con los discursos oficiales”.

Ante este panorama, las asociaciones extendieron un doble llamado. Por un lado, “exhortamos al gobierno boliviano a garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, asegurando el respeto a la pluralidad de voces independientemente del tipo de actores involucrados, así como el derecho de la población a informarse a través de los canales que libremente elija”. Por otro, “solicitamos a los organismos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión que se mantengan vigilantes y acompañen activamente el proceso de profundización democrática en Bolivia”.