Criptoestafa: “los 4000 que hay que darle a Karina”, el audio que compromete a Milei y su hermana



«Podemos pedir los 4000 que hay que darle a Karina «. La frase, dicha con naturalidad, como quien menciona un trámite administrativo de rutina y que resuena en los pasillos de los tribunales federales de Argentina, fue pronunciada el 2 de abril de 2024 por Mauricio Novelli—el trader detrás de la criptoestafa $LIBRA—en un audio enviado a una colaboradora identificada como «Ara» (Araceli).

En ese mensaje, Novelli daba instrucciones precisas sobre cómo gestionar un desembolso destinado a Karina Milei, hermana del mandatario Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, en momentos en que el denominado «libertario» apenas cuatro meses en la Casa Rosada.

El audio completo, al que tuvo acceso Página/12 como parte de los anexos del peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), revela una estructura de pagos que involucra no solo a la hermana y persona más cercana al ultraderechista, sino también a un entramado de financistas y «cuevas» cripto que operaban con absoluta normalidad en las cercanías del poder ejecutivo.

«Qué hacés Ara como andás. Si no hay problema, coordinalo ahí con Camilo viste, yo mañana a la ofi no voy pero obviamente ustedes pueden ir sin problema, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek que son los 800 de todos los meses, ahí se sumaría lo tuyo y ya podemos pedir los 4.000 que hay que darle a Karina», afirma Novelli en el audio, según consta en la documentación judicial.

Las instrucciones continúan con precisión quirúrgica: «Si querés mañana coordinate para un pedido donde sumen los 800, más los 400 tuyos o todo lo que son los tuyos, más los 4000 de Karina y listo, que te lo traigan ahí a vos adonde estés a la oficina de última y eso lo pagan con los USDT de N&W». Esta última referencia apunta a N&W, la empresa de Novelli y Jeremías Walsh, donde Milei había dictado clases y para la que había promocionado otra criptomoneda fallida llamada $VULC.

La mención a «Camilo» no es casual ni secundaria. Se trata de Camilo Rodríguez Blanco, un ciudadano colombiano afincado en Argentina que maneja una «cueva» cripto y que, según los informes de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos, recibió transferencias millonarias del empresario estadounidense Hayden Davis, creador de $LIBRA, que terminaron en una billetera de Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.

La relación Novelli-Milei

La investigación judicial ha podido reconstruir que el vínculo entre Mauricio Novelli y Javier Milei se remontaba al menos a 2021, mucho antes de que el economista liberal desembarcara en la Casa Rosada. En aquel entonces, el libertario dictaba clases en la academia de negocios de Novelli y le ofrecía su respaldo como figura pública en ascenso.

Sin embargo, lo que entonces podía interpretarse como un asesoramiento mutuo, hoy adquiere, a la luz de las pruebas, una dimensión completamente distinta.

Los antecedentes han revelado la naturalidad con la que Novelli se movía en los pasillos del poder una vez que Milei asumió la Presidencia. Los registros de ingreso a la Casa Rosada muestran que durante 2024 el trader visitó Balcarce 50 en diez oportunidades, en tres de las cuales estuvo acompañado por Hayden Davis,. A esas visitas hay que sumarle otras cuatro ocasiones en las que concurrió a la quinta de Olivos, la residencia presidencial.

El 1 de noviembre de 2024, por ejemplo, Novelli estuvo en la Casa Rosada desde las 14.06 hasta las 14.56, autorizado desde la secretaría privada del Presidente. Ese mismo día, en una acción que los investigadores consideran altamente significativa, Novelli se envió un mensaje a sí mismo que dice textual: «Pagar Javier kari». La fecha es relevante porque unos días antes se había celebrado el Tech Forum, un evento del que Milei fue orador en el cierre y que funcionó como espacio de lobby para llevar negocios al Gobierno. Allí estuvieron presentes Hayden Davis, su padre Tom y su hermano Giddeon, quienes juntos manejan la empresa Kelsier Ventures, y ocuparon lugares en primera fila.

El peritaje que revela los acuerdos millonarios

Los mensajes de Novelli son apenas una pequeña parte de lo que contienen los anexos del peritaje realizado por la DATIP, que analizó los dispositivos de Novelli y de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, quien también habría tenido un papel fundamental en la trama.

Pero estos mensajes le dan más sentido a los borradores y anotaciones que aluden a acuerdos y pagos, en especial un texto hallado en el celular de Novelli que se refiere al acuerdo con «H» (que sería Hayden Davis) por un total de 5 millones de dólares.

El texto describe una estructura de pagos escalonada: 1,5 millones de dólares de adelanto, otros 1,5 millones cuando Milei anunciara a Davis su empresa Kelsier o familia como asesor, y 2 millones con el contrato «firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei y revisión con Javier y Karina». Este documento, que Novelli guardaba en su teléfono, constituye una suerte de hoja de ruta de cómo debían ejecutarse los pagos para obtener los beneficios buscados.

El cumplimiento de ese plan parece haber tenido su correlato en la realidad. El 30 de enero de 2025, Davis y Milei se sacaron una foto que el propio jefe de Estado argentino compartió en su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter) comentando que el empresario lo asesoraba, tal como preveía el texto del presunto contrato.

Ese «tuit», según la estructura de pagos descripta, estaba tarifado en 1,5 millones de dólares. Minutos antes de esa reunión, Davis había enviado dos transferencias por 507.000 dólares que llegaron a Novelli y Terrones a través de un intermediario identificado como Orlando Mellino, un jubilado con domicilio declarado en una plaza del partido bonaerense de Tigre.

El rol de Camilo Rodríguez Blanco y su financiera

El nombre y papel de Camilo Rodríguez Blanco figura con especial relevancia en un informe de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos y la Dirección General de Recupero de Activos, ambos organismos del Ministerio Público Fiscal, que en septiembre del año pasado solicitaban la inmovilización de cuentas. El informe señalaba además que la cueva de Rodríguez Blanco podría haber operado como «rampa de salida» para posibles «pagos a funcionarios».

El documento, firmado por María del Carmen Chena y María Fernanda Bergalli, y que el fiscal que lleva la causa de la criptoestafa, Eduardo Taiano tiene en su poder desde hace siete meses, sostiene que Rodríguez Blanco era evidentemente un intermediario que recibía activos virtuales millonarios en forma directa de Hayden Davis y que funcionaba como «nexo, remitiendo dichos activos a los investigados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy».

Un chat entre Novelli y una de las personas que trabaja con él en la organización del Tech Forum ofrece indicios del estrecho vínculo con el financista colombiano. «

Listo ya estoy llegando. Subo directo a la financiera entonces y digo retiro a nombre de mauricio y te espero 12.30 en moi», le dice «Fran» a Novelli el 15 de octubre de 2024 a las 12.02. Novelli le responde que «no» y aclara: «Están anotados ustedes». Acto seguido, le manda por las dudas el contacto de Camilo, que figura como «Camilo Cripto Quant».

En otro registro, Novelli le explica: «están anotados los dos» y cualquier cosa «les decís que lo llamen a Camilo de parte mía».

El informe de las expertas señala que Rodríguez Blanco había fondeado una dirección de Ethereum de Novelli y Terrones con fondos del estadounidense Davis, identificando tres movimientos clave: uno el 3 de diciembre de 2024 por 180.000 dólares, otro el 17 de enero de 2025 por 35.000 dólares y otro muy llamativo el 4 de febrero por 695.990 dólares.

Apertura de las cajas de seguridad

Ese último movimiento, registrado el 4 de febrero de 2025, resulta particularmente significativo porque ese mismo día Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de la localidad bonaerense de Martínez. Faltaban apenas diez días para el lanzamiento de $LIBRA con el tuit de Milei, que sería el 14 de febrero a las 19.01 y que después retiró indicando que no tenía ningún vínculo con el proyecto y que prefería no seguir promocionándolo.

El informe de Chena y Bergalli sostiene que los fondos remitidos por Rodríguez Blanco «desde Bitget hacia la dirección de firma múltiple CPE1 (de Novelli y Terrones Godoy) efectuados el 4/2/2025, es decir, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA, fueron dispuestos por Hayden Davis y podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados».

Las especialistas marcaban que «la intermediación» de Rodríguez Blanco podría haber facilitado la salida de dinero en efectivo para «evitar el rastreo en la blockchain correspondiente, considerando las coincidencias temporales con la apertura de las cajas de seguridad por parte de Novelli». Como reveló este diario, Novelli había concurrido al banco acompañado por su madre, Alicia Rafaele, y su hermana, Pía Novelli, para llenar las cajas de seguridad. Ellas las vaciaron el 17 de febrero, el primer día hábil después del colapso de $LIBRA, que causó pérdidas por más de 280 millones de dólares, gracias al impulso del mensaje publicado por el «libertario«, aunque Davis reconoció oficialmente 100 millones..

Financiamiento previo al lanzamiento de $LIBRA

Un dato adicional que acerca al financista colombiano al lanzamiento de ese token es que realizó operaciones de intercambio con $LIBRA instantes antes de que Milei hiciera el tuit llamando a comprar ese activo con la promesa de que serviría para fondear pequeños emprendimientos. Antes de esas operaciones, Rodríguez Blanco recibió 150.010 dólares de Davis.

«No sólo poseía información privilegiada respecto del lanzamiento del token sino que también recibió financiamiento para operar con él», concluyó el informe de los expertos fiscales, consignó Página/12.

El mismo análisis mostraba que Davis también había sido quien envió dos transferencias por 507.000 dólares minutos antes de la reunión con Milei el 30 de enero de 2025, dinero que llegó a Novelli y Terrones a través del mencionado Orlando Mellino, un jubilado cuyo domicilio en una plaza de Tigre sugiere la utilización de testaferros o personas de escasos recursos para ocultar el verdadero destino de los fondos.

Para aumentar las coincidencias numéricas, el documento de las expertas detalla: «Se ha establecido que Hayden Davis realizó transferencias a quienes surgen como sus intermediarios, cuyos fondos fueron remitidos a direcciones que han sido congeladas y el saldo restante eventualmente entregado en efectivo a los investigados, por un monto total de USDC/USDT 5.780.546 entre los días 30 de enero y 21 de febrero de 2025».

Esta cifra, cercana a los 6 millones de dólares, guarda relación con los montos que mencionaban otros empresarios del mundo cripto que pasaron por la órbita del Gobierno en aquellos días. Tras el Tech Forum de octubre de 2024, al menos dos empresarios hablaron de pedidos de dinero para acceder a reunirse con HJavier Milei. Hoskinson, fundador de Cardano, dijo que le prometían que, en ese caso, «cosas mágicas pasarían». Por su parte, Diógenes Casares, especialista en finanzas descentralizadas de Stream Finance, contó que una persona a quien respeta le dijo que «a un funcionario del Gobierno se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría». Casares habló específicamente de cinco millones de dólares. Ninguno de los dos empresarios declaró formalmente en la causa.

También se conoció un chat, difundido por el sitio especializado Coin Desk, donde Davis decía a otros empresarios que «controlaba» a Milei.

«Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Craziest shit», dice el texto, que puede traducirse como «Una locura».

La hermana de Milei en el centro del escándalo

La mención recurrente a Karina Milei en los mensajes, chats y anotaciones de Novelli, así como en las declaraciones de Davis, coloca a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia en el centro de la tormenta judicial.

«Los 4000 que hay que darle a Karina» del audio de abril de 2024, sumado al «Pagar Javier kari» del mensaje autoenviado en noviembre, y la referencia de Davis a que le enviaba dinero a la hermana para que el Presidente firmara lo que él quería, configuran un entramado de indicios que la defensa del mandatario deberá explicar en el expediente.

La coincidencia temporal entre los mensajes que mencionan pagos a la hermana del mandatario argentino y las visitas de Novelli a la Casa Rosada y a Olivos, así como la presencia de Davis en eventos oficiales y reuniones con el libertario, refuerza la hipótesis de los investigadores sobre la existencia de una estructura de financiamiento paralela que operaba en las cercanías del poder ejecutivo.

El hecho de que los mensajes de Novelli incluyan instrucciones precisas sobre cómo retirar dinero de la «cueva» de Camilo Rodríguez Blanco, utilizando a distintas personas como intermediarias, y la posterior apertura de cajas de seguridad en un banco días antes del lanzamiento de $LIBRA, sugiere un modus operandi diseñado para evitar la trazabilidad de los fondos.

Piden citar a Javier y Karina Milei

Mientras el fiscal Taiano continúa analizando el material probatorio, que incluye no solo los audios y chats sino también los informes de los organismos financieros y los movimientos de las billeteras virtuales, en el ámbito político las repercusiones no se han hecho esperar. Sectores de la oposición han solicitado la citación a indagatoria del Presidente y su hermana, así como de todos los involucrados en la trama.

La causa, que ya había conmocionado al mundo financiero y político por la magnitud de la estafa que afectó a miles de pequeños inversores que confiaron en el tuit presidencial, adquiere ahora una nueva dimensión con estas pruebas que sugieren la existencia de acuerdos previos y pagos encubiertos para garantizar el respaldo oficial a $LIBRA.