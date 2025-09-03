Cuba y Vietnam fortalecen cooperación en visita oficial de Presidente cubano Miguel Díaz-Canel a Hanói

Los líderes de Cuba y Vietnam, Miguel Díaz-Canel y To Lam, participaron en la ciudad vietnamita de Hanói en la ceremonia de entrega de varios acuerdos de cooperación bilateral. Entre ellos se destacan un convenio para impulsar la producción de arroz en Cuba durante 2025-2027 y el acta de la 42ª reunión de la Comisión Intergubernamental sobre cooperación económica y científico-técnica.

También hubo memorandos de entendimiento (MoU) entre entidades de salud y archivos nacionales de ambos países, así como la creación de una empresa mixta con participación de compañías cubanas y vietnamitas para el impulso de los medicamentos.

Además, se entregaron a Cuba 15 millones de dólares recaudados en dos semanas mediante una campaña de cooperación, según información de Prensa Latina, socio de la red TV BRICS.

Asimismo, el líder vietnamita ratificó el compromiso de trabajar con Cuba para consolidar relaciones bilaterales duraderas y fortalecer el desarrollo conjunto de las naciones.

La visita oficial de tres días constituye la primera etapa de una gira del presidente cubano que lo llevará a China y Laos.

Vía TV BRICS

