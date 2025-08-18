Diputada acusa a Milei de “blindar” la economía a costa de los jubilados

La diputada argentina, Gisela Marziotta (Frente de Todos) acusó al presidente de la nación austral, Javier Milei, de «blindar» la economía a costa de los jubilados.

La parlamentaria encabezó una protesta junto a organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en la Plaza de los Congresos, en rechazo al veto del gobierno del denominado «libertario» a la prórroga de la moratoria previsional y al aumento de jubilaciones.

Días atrás el mandatario de extrema derecha anunció su veto total a tres leyes clave: el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 534/2025, argumentando que llas iniciativas legislativas implicaban un gasto adicional superior a 7 billones de pesos argentinos para 2025 y 17 billones para 2026, sin fuentes de financiamiento claras ni cálculos actuariales que garantizaran la sostenibilidad del sistema previsional.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que la aprobación de las normas ponía en peligro el equilibrio fiscal, atentaba contra la estabilidad macroeconómica y forzaba la emisión, el endeudamiento o la suba de impuestos.

Según consignó Página/12, estos proyecto legislativos fueron impulsados ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

De acuerdo con Javier Milei, las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa su gobierno de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero.

Tras el veto, se abrió una nueva etapa de negociaciones legislativas, donde el oficialismo busca sostener la decisión, mientras que la oposición intenta reunir los dos tercios del Congreso necesarios para revertirla.

Actores políticos, organizaciones sociales y algunos gobernadores expresaron su rotundo rechazo a la decisión del «libertario».

Diputada llama a Milei “pichón tardío de Fujimori”

Durante la protesta realizada en la Plaza de los Congresos, la diputada Gisela Marziotta, acusó a la administración de Milei de vetar las leyes que son promulgadas favor de las y los adultos mayores

“El Gobierno miente diciendo que la inflación es del 1,9% para contentar a sus trolls, mientras vetan leyes en favor de las y los adultos mayores, que hoy cobran haberes de miseria”, expresó la parlamentaria quien estuvo acompañada por dirigentes de Peronismo por la Ciudad, SUTERH, ATE y la Mesa Ecuménica por los Derechos Humanos.

La presidenta de la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados de Argentina, criticó que Milei anunciara que buscará “blindar” la economía penalizando a los legisladores que propongan iniciativas parlamentarias que según su criterio atenten contra el equilibrio fiscal.

Al respecto, Marziotta recordó lo que ocurrió en Perú durante la década de 1990, cuando el entonces presidente de ese país, Alberto Fujimori cerró el Congreso para gobernar sin control legislativo,

La diputada advirtió sobre los riesgos institucionales de ese tipo de acciones y calificó a Milei como un “pichón tardío de Fujimori”, consignó Página/12.

“Tus amenazas de penalizar la tarea legislativa no van a cambiar nuestras ideas que fueron y son en favor del Pueblo”, enfatizó.