Ecuador: Gobierno de Noboa da 48 horas a embajador de Cuba para que abandone el país y militares rodean sede diplomática cubana en Quito

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Sin entregar explicaciones ni mayores detalles, el gobierno ecuatoriano presidido por Daniel Noboa canceló la misión diplomática de Cuba y dio un plazo de 48 horas al embajador y a todo el cuerpo diplomático y consular de la isla para abandonar el país, mientras militares ecuatorianos se apersonaron en el frontis de la embajada cubana en Quito.

Según se lee en una nota emitida por el ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la decisión se sustenta en el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

«En ejercicio de las facultades que le confiere dicha disposición, el Gobierno de la República del Ecuador ha decidido declarar persona non grata al embajador de la República de Cuba en el Ecuador, señor Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de esa Misión», señala la nota de las autoridades ecuatorianas.

Asimismo, Noboa dio también por terminada la misión diplomática de su embajador en La Habana, José María Borja López.

Noticia en Desarrollo

