EE. UU. amenaza con sanciones a Venezuela por rechazar a deportados

El gobierno de Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Venezuela, advirtiendo que impondrá nuevas sanciones si el país caribeño no acepta a los ciudadanos deportados desde territorio estadounidense. La amenaza se realizó en medio de la creciente tensión entre ambos gobiernos, debido a la negativa de Venezuela de recibir a sus connacionales deportados, especialmente aquellos que han sido señalados por pertenecer a grupos criminales como el Tren de Aragua.

Marco Rubio ha dejado claro que no habrá lugar para negociaciones ni retrasos en la repatriación de venezolanos que no cuenten con documentos legales en EE. UU. Según la postura de Washington, si el gobierno de Maduro no permite un flujo constante de vuelos de deportación, las sanciones que ya pesan sobre Venezuela se intensificarán, afectando aún más la situación económica y diplomática del país.

«Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados de EEUU. No es una cuestión para debatir o negociar. Ni merece recompensa alguna. A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni retrasos, EEUU impondrá nuevas sanciones, severas y cada vez más severas»

Marco Rubio

Secretario de Estado de EEUU

La situación se agravó después de que, a mediados de marzo, el gobierno de Estados Unidos enviara a El Salvador a un grupo de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, un grupo criminal internacional. En este contexto, la Administración Trump recurrió a una legislación que le permite expulsar rápidamente a extranjeros, en especial en situaciones de seguridad nacional. Aunque esta medida fue bloqueada por tribunales estadounidenses, el gobierno de Trump decidió seguir adelante con la deportación de aquellos venezolanos que no tienen estatus legal.

Por su parte, el gobierno venezolano ha rechazado rotundamente estas deportaciones, argumentando que las políticas de Estados Unidos están criminalizando a sus ciudadanos en el extranjero. Además, las autoridades en Caracas han manifestado que, aunque no aceptan la deportación de sus ciudadanos bajo estas condiciones, tomarán acciones legales a nivel internacional para garantizar el regreso seguro de sus connacionales.

A principios de marzo, Venezuela suspendió los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos en protesta por la decisión de Washington de revocar la licencia a la petrolera Chevron para operar en territorio venezolano. Sin embargo, tras varios intercambios diplomáticos, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para reanudar los vuelos de deportación. Este acuerdo fue anunciado por los funcionarios de ambos países, quienes también aseguraron que se tomarían medidas para proteger los derechos humanos de los deportados.

En este contexto, el gobierno venezolano informó que, como parte de su programa de repatriación «Vuelta a la Patria», un nuevo grupo de 290 ciudadanos venezolanos será retornado desde México, después de haber pasado tiempo en el extranjero. Este programa tiene como objetivo facilitar el regreso de aquellos venezolanos que han emigrado en los últimos años debido a la crisis económica y social en su país.

