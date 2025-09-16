“EE.UU. está asesinando gente latinoamericana”: Petro carga contra Trump por segundo ataque en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó de asesinato el segundo ataque que ordenó la administración del mandatario estadounidense Donald Trump en aguas del Caribe, valiéndose del supuesto argumento de combatir el narcotráfico.

La acción militar hundió una lancha con una supuesta carga de narcóticos y tripulada por tres personas presuntamente de origen venezolano, quienes fallecieron durante la operación.

«Acaban de destruir otra lancha con tres (personas). Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial», expresó Petro durante un consejo de ministros televisado.

El jefe de Estado colombiano aseguró que Estados Unidos «no tiene el derecho» de matar a las personas y calificó de «cipayos» a los latinoamericanos que aprueben este tipo de acciones por parte del gobierno de Trump.

“Si aquí hay latinoamericanos que le concede derecho al Gobierno de los Estados Unidos de asesinar latinoamericanos indefensos, no son más que cipayos (en referencia a los soldados indios de los siglos XVIII y XIX que servían a Francia, Portugal y Gran Bretaña)», condenó.

Trump informó el lunes que las fuerzas militares atacaron una segunda embarcación donde mataron a tres presuntos «narcoterroristas venezolanos» que transportaban narcóticos ilegales en aguas internacionales con destino a Estados Unidos.

«Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un Ssegundo ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur», dijo.

«El ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales», agregó.

El pasado 2 de septiembre se produjo el primero de estos ataques contra una embarcación. En ese momento Trump ofreció declaraciones en la Casa Blanca y después mostró en Truth Social un video de la operación militar. En esa ocasión, el inquilino de la Casa Blanca indicó que a bordo de la embarcación iban 11 «narcoterroristas» a quienes ligó a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua.

Maduro califica de ‘crimen alevoso’ ataque estadounidense en aguas del Caribe

Cabe señalar que antes de que el republicano se jactara de haber destruido una segunda embarcación en aguas del Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el ataque perpetrado hace dos semanas como un “crimen alevoso”.

“Fue un ataque de carácter militar sobre unas personas civiles que no estaban en guerra y no estaban amenazando militarmente a ningún país” y afirmó que Washington intentaba inducir a Venezuela a una “gran guerra”.

Planteó que el objetivo de la Casa Blanca era lograr “un cambio de régimen por el petróleo”, y no la interdicción de drogas, que el gobierno de Trump ha dicho que es un objetivo principal en la región.

Asimismo, le aconsejó al magnate que investigara los hechos antes de darlos a conocer.

«El primero que tiene que investigar es el propio presidente de EE.UU. El presidente de EE.UU. tiene que ordenar una investigación dirigida por él, sobre quién le dio ese video. Porque fue muy grave que le entregaran al presidente de EE.UU. en una rueda de prensa, y lo sacaran en su cuenta de Truth Social sin verificar los datos», comentó Maduro en una conferencia de prensa en Caracas.

El presidente venezolano indicó que el equipo de confianza de Trump puso «palabras muy fuertes» en la boca del mandatario. norteamericano

«Él fue el que anunció que había 11 muertos, más nadie anunció eso, ningún organismo de EE.UU. ha anunciado que allí hubo 11 muertos (…) El video merece una investigación al más alto nivel de la Casa Blanca», expresó, citado por El Universal.