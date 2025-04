Elecciones en Ecuador: Entrevista con Gabriela Rivadeneira del Instituto IDEAL

En «El Ciudadano», abordamos el crucial panorama electoral de Ecuador a pocos días de la segunda vuelta presidencial que enfrentará al actual presidente Daniel Noboa con la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, el próximo 13 de abril. En un contexto marcado por la profunda crisis política y social, las encuestas revelan un crecimiento significativo en el apoyo hacia González, quien ha logrado consolidar una propuesta esperanzadora frente al modelo neoliberal que ha dominado el país en los últimos años.

Denis Rogatyuk, conductor del programa, y Gabriela Rivadeneira, Directora del Instituto Ideal y expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, analizan el impacto de las movilizaciones, las alianzas políticas y el programa de seguridad de Luisa González, destacando la importancia de un cambio profundo para recuperar la estabilidad, la soberanía y la seguridad del país.

ENTREVISTA:

Denis Rogatyuk: Buenos días a todos y y todas, bienvenidos a la entrevista ciudadana hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las elecciones en la República hermana de Ecuador por fin hay una hay una oportunidad de salir de este gran pesadilla neoliberal que ha perseguido a los ecuatorianos y ecuatorianas en los últimos 8 años. Hoy el actual presidente Daniel Noboa va a enfrentar a la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González, el 13 de abril, es decir este domingo, en esta clave segunda vuelta y para analizar este panorama y también la campaña electoral hemos invitado a nuestra querida amiga Gaby Rivadeneira la Directora del Instituto Ideal y también la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gaby bienvenido al programa.

Gabriela Rivadeneira: Muchísimas gracias querido Denis, un abrazo muy grande, qué gusto verte, qué gusto compartir este espacio siempre, pues con El Ciudadano, conscientes que además es la oportunidad de seguir debatiendo en la comunicación qué es lo que realmente podemos promover para nuestros pueblos y por eso pues reconozco muchísimo pues la participación de “El Ciudadano” como medio alternativo regional que nos permite justamente interactuar con toda la población de América Latina a través de su página así que un gusto querido Denis.

Denis Rogatyuk: Muchas gracias Gaby, bueno empezamos con con los números, con los números duros en la las encuestas que yo he visto muestran que Luisa ahora sí tiene una ventaja sólida pero no tan grande, ha sido muy interesante ver como Luisa se se ha crecido en las encuestas en los últimos en este último mes, yo creo que la última encuesta de MR muestra que ella tiene una ventaja aproximadamente del 7%, hay otros encuestas donde yo he visto que tiene ventaje de 4% o de 3% hasta que algunos encuestadores de derecha como la comunicaliza muestran que hay básicamente hay un empate técnico entre Noboa y Luisa entonces ¿qué crees que la razón por esa solidificación del apoyo para Luisa?

Gabriela Rivadeneira: Mira Denise, me parece fundamental recalcar que el Ecuador en este preciso momento necesita un cambio fundamental y el cambio viene desde una propuesta esperanzadora es decir, de buscar un mecanismo para que el pueblo ecuatoriano pueda volver a tener un país seguro, un país soberano, sobre todo un país de protección un gobierno que proteja a su gente yo creo que eso es justamente lo que ha logrado Luisa González implementar como mensaje fundamental en esta campaña como candidata de la Revolución Ciudadana en el Ecuador frente al queiimportismo, frente a la ausencia, frente a la demagogia política que se ha implementado como principal arma de esta campaña electoral. Entonces tener ahora los números a favor de Luisa González no es casual primero es producto justamente de una debacle del país de una crisis de representatividad política e institucional que justamente polariza dos propuestas o una propuesta, por la vida una propuesta realmente como yo decía de protección o una propuesta que siga profundizando un modelo neoliberal de la mano, además con el ahora presidente Donald Trump que busca justamente poner bloqueos antimigratorios y sobre todo el tema de la militarización territorial que es uno de los temas que ha sido el debate en Ecuador durante estos últimos días con la llegada de Eric Prince y de los Black Waters entonces en ese sentido poder ver realmente cómo los números se van inclinando y cómo dan hoy una preferencia a Luisa González es apostar por la vida y nos parece que eso tampoco quiere decir una confianza, estamos a pocos días están lanzando el gobierno de Noboa, la oligarquía ecuatoriana y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica están lanzando todo un arsenal de ataques a en la posible ganancia de Luisa González incluso como conocemos bien que Daniel Noboa tiene control absoluto sobre el órgano electoral una posibilidad de fraude es esa la alerta que tenemos en este momento y por eso es que también el despliegue que se está realizando en estos días es para la protección del voto el día domingo, porque si bien es cierto vamos encabezando, vamos liderando la opción presidencial, también la diferencia no es mucha y eso permite que se juegue justamente con la idea de un fraude. Hoy estamos cuatro o cinco puntos arriba de las encuestas dependiendo la encuestadora nos dan cuatro o cinco puntos arriba ya como preferencia, esperemos que estos últimos días crezca esa diferencia donde el fraude pueda ser inexistente, es decir donde no puedan practicar un fraude electoral, eso es lo que nos enfrentamos en estos días en Denis en Ecuador y sin embargo tú ves las los cierres de campaña, porque ya en estos días se empezaron a hacer diferentes cierres de campaña en diferentes provincias y ciudades del Ecuador, donde la candidata Luisa González es justamente recibida con mucho cariño, con movilizaciones apodicticas que no las habíamos visto desde hace muchos años atrás y nos da la intención entonces de que la población ecuatoriana está decidida a cambiar el rumbo del Ecuador y eso es lo que esperamos que pase este 13 de abril.

Denis Rogatyuk: Y justo esto iba a ser mi segunda pregunta pues sobre su campaña ahí al nivel de de las calles movilizaciones todo esto, he estado en Ecuador en las elecciones de Ecuador creo que ya como tres veces yo creo que la última vez en 2023, la primera campaña de Luisa estuve en Quito, estuve en Guayaquil en otra otra ciudad y sí fueron impresionantes las movilizaciones como igual que pero esta vez estoy viendo algo observando algo diferente porque durante los viajes de Luisa a las regiones como más profundas de Ecuador, estoy hablando sobre las regiones de Amazonia, las regiones como la Sierra, es decir las regiones donde tradicionalmente la Revolución Ciudadana no ha tenido resultados tan buenos como por ejemplo en la costa y yo creo que en algún sentido uno puede explicar este este fenómeno por el tema de el acuerdo entre Revolución Ciudadana y el Partido Indígena y también el apoyo de los varios líderes indígenas para su candidatura y eso eso lo que yo quería preguntar pues ¿en qué manera este nuevo acuerdo, este nuevo entendimiento ha impactado a la campaña de Luisa y también sus chances para ganar la presidencia?

Gabriela Rivadeneira: Mira está demostrado que definitivamente la Revolución Ciudadana es la organización política más consolidada en las últimas décadas especialmente en la historia del Ecuador, sin embargo ante la unión de la derecha y ante la unión de la oligarquía, ante la inversión de la oligarquía en la política ecuatoriana, ante también la debilidad y la fragilidad de un sistema democrático liberal burgués que sigue vigente pues entonces justamente el escenario es de la unidad, es decir, una unidad, nosotros habíamos dicho en algún momento cívico, patriótica, una unidad de las organizaciones políticas y sociales que realmente no quieren o más bien dicho queremos evitar que el Ecuador caiga definitivamente al fondo del precipicio en este momento estamos en una caída libre, lo que hay que evitar es caer al fondo del precipicio y para eso las fuerzas políticas y sociales tenemos que unirnos en una mesa que además promueva no solamente una unión electoral como lo hemos mencionado sino además un tema de un programa, es decir esto tiene que ser una unidad programática en la que nos unan debates sustanciales en las que por supuesto también damos diferencias porque somos organizaciones políticas y sociales que venimos de diferentes momentos procesos criterios pensamientos pero que ahora nos une la necesidad de salvar la patria que las y los ecuatorianos miden un proyecto político que sea una real alternativa para mejorar la condición de vida de la gente, entonces en ese sentido todas estas alianzas que se han estado trabajando durante los últimos años desde el equipo de campaña de la candidata Luisa González han sido sumamente estratégicas, no solamente con organizaciones políticas que digamo históricamente hemos tenido más cercanía sino además con Pachakutik, con la Conaie, con organizaciones que en diferentes puntos de la historia hemos tenido reveses pero que ahora estamos conscientes de que es más lo que nos une que lo que nos diferencia y por supuesto uno de los puntos que han puesto sobre la mesa es el debate del modelo postextractivista en el que además recordemos que la Revolución Ciudadana ya venía trabajando los últimos años de gobierno es decir el cambio de la matriz productiva era justamente una apuesta al modelo postextractivista pero en este sentido entonces son temas que tenemos que seguirlos debatiendo pero ya será después de el ya será del 14 en adelante, es decir ahora el 13 de abril esta unidad, este frente que se ha estado consolidando en los últimos días es justamente un frente de esperanza de la pandemia y yo creo que eso nos va a permitir consolidar una votación importante no solamente garantizar la votación histórica del RC, sino sumar juventudes movimiento indígena sindicaly otras organizaciones sociales feministas que han estado alrededor justamente de los debates de la gran violencia ejercida durante los últimos años por el gobierno actual así que me parece que es un momento extraordinario en el que por fin se pudo poner sobre la mesa un acuerdo mínimo, lo demás como digo viene después del 14 ahora el 13 pues a consolidar este triunfo que es el triunfo del pueblo ecuatoriano.

Denis Rogatyuk: Gaby me gustaría hablar sobre el programa de Luisa para su gobierno particularmente el tema, probamente el tema clave, el tema que realmente ha definido no solamente esta campaña, pero también la que ha impactado la vida de cualquier ecuatoriano los esos últimos años, al tema de la seguridad, porque lamentablemente, yo mira yo yo recuerdo bien aquella época cuando Ecuador era el segundo país más seguro en América Latina y estaba visitando estaba viajando a Ecuador en esta época, es decir la época de la época de Correa, hoy en día bueno vemos algo completamente opuesto pues el la tasa de homicidios en Ecuador en este momento creo que es más la más alta de toda la región y el nivel de crimen violento en en su totalidad lo ubica Ecuador como el creo que el segundo o tercer país más violento en en todas las panoramas de las Américas, entonces ¿cuál ha sido realmente la propuesta clave de Luisa por parte de Luisa para empezar a resolver esta crisis tan grande?

Gabriela Rivadeneira: Mira me parece fundamental lo que tú marcas o sea un reconocimiento de que el Ecuador en el 2017 apenas era el segundo país más seguro del continente teníamos cinco homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir habíamos logrado bajar significativamente las cifras de homicidio y eso gracias al control territorial por parte del Estado y por supuesto a una política de redistribución de la riqueza porque no es aislado si tú abandonas, el si tú como gobierno abandonas el territorio lo dejas sin educación, sin salud, sin vivienda, sin oportunidades laborales, entonces dejas a una gran población como presa fácil de la avanzada del crimen organizado de narcotráfico, que es lo que ha pasado no solamente en el Ecuador sino lo que está pasando en varios países de América Latina y eso es un tema que nos preocupa de sobremanera porque ahora decimos justamente el crimen organizado no es un tema que lo puede topar de manera individual como país, sino que definitivamente es un tema que tiene que tratarse de manera integral en todos los países de la región, es decir la integración regional realmente tiene que poner sobre el tapete y sobre la mesa de discusión de las y los jefes de estado los temas de la avanzada del crimen organizado, del narcotráfico así como de manera conjunta de la crisis climática que ambos factores son los que han producido justamente o las migratorias que son dolorosas porque fracturan ese tejido social en ese sentido y conscientes de esto entonces es que justamente decimos “bueno ¿por dónde ir?” y la candidata Luisa González lo ha presentado con absoluta claridad, Luisa lo que ha dicho es hay que recuperar justamente el control territorial por parte del Estado y del gobierno y eso no tiene que ver con mercenarios de Black Whaters, ni con Comando Sur, ni con bases militares tiene que ver con la política pública del gobierno y en eso hay que ser absolutamente categóricos. Ahora mismo Luisa González ha hecho la invitación, por ejemplo para formar parte de su gobierno al excandidato presidencial de Jan Topic que justamente traía la agenda fundamental de los temas de seguridad y aquí se trata justamente de poner un modelo que no se asemeje al modelo Bukelista de la limpieza social, sino un modelo de redistribución de la riqueza que promueva territorios de seguridad pero que además esté acompañado de una recuperación institucional de las fuerzas armadas y de la policía nacional. Nosotras y nosotros reconocemos que en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional hay elementos de servicio activo absolutamente responsables, capaces, leales con su país y por eso es que creemos que no hay que generalizar en cuando hablamos justamente de una limpieza en las filas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pero así como reconocemos a gente absolutamente valiosa, también hay que reconocer que muchos activos del Fuerzas Armadas y Policía Nacional han pasado a ser parte de la complicidad y de las filas del crimen organizado y del narcotráfico eso ha permitido justamente un crecimiento absolutamente acelerado del crimen organizado en territorio ecuatoriano, entonces limpiar las filas de las fuerzas armadas, de la policía nacional dar justamente la potestad en la cúpula de estas instituciones a personas pruebas que impuso pasen por algunas pruebas de confianza porque existen las herramientas para hacerlo porque ya se ocupan ya se ocuparon en Ecuador, ya se ocupan en otros países por lo tanto hay que hacer prueba de de confianza en estos activos e implementarlos con las herramientas necesarias para que puedan cumplir su trabajo, no se trata aquí como el presidente Daniel Noboa anunció la semana anterior de un bono al heroísmo, sino realmente de salarios dignos de buena vida a quienes estamos diaria fuerzas armadas y policía nacional en la lucha contra el el narcotráfico, entonces esto no es un tema sencillo Denis no es un tema que se logre de la noche a la mañana, no es una cuestión de soplar y hacer botellas como se dice comúnmente, sino realmente es un tema de recuperación de una planificación del Estado y recuperar el estado de derecho, fortalecer la institucionalidad, invertir en esa institucionalidad y sobre todo marcar con ello un modelo que permita justamente en Ecuador la recuperación de varios territorios, especialmente territorios que han sido totalmente golpeados por este crimen organizado, como son las zonas fronterizas, como son las zonas costeras, es decir no podemos seguir soportando que hoy el Ecuador tenga 47 homicidios cada 100,000 habitantes, es decir se ha convertido en el país más violento de América, del continente tomando en cuenta que es un país que no ha pasado por una guerra interna ni por conflicto interno sino que ha pasado justamente por una profundización neoliberal y por un abandono del gobierno y del estado del territorio.

Denis Rogatyuk: Y ojalá es yo de verdad espero que con este con esta victoria popular el país así va a empezar este gran camino para sarar, para finalizar Gaby, en México lograron elegir la primera la primera presidenta en toda la historia del país, yo creo que esto eso también aparte de que Claudia Sheinbaum forma parte de la continuación de la cuarta transformación y de muchos de los proyectos e ideas de Morena y las las ideas que planteó Andrés Manuel López Obrador, más que todo también esto fue eso creo que también fue una forma de una una revolución cultural pues este este gran cambio de liderazgo que sí, una mujer sí puede llegar a la presidencia y no solamente hacer continuar lo que empezó otro hombre pero también hacerlo de manera mejor, introducir hacer sus propias ideas su propia visión, entonces mi pregunta es ¿qué significaría hacer la victoria de Luisa más allá del nivel político pero más como al nivel cultural?

Gabriela Rivadeneira: Mira me parece que es importantísimo primero que ya no se debata sobre un país esté listo o no para tener una presidente, yo creo que eso fue clave a inicios de siglo cuando tuvimos tres mujeres presidentas Dilma Ruseff, Cristina Fernández de Kichner y Michell Bachelett, hoy Xiomara Castro en Honduras y Claudia Sheinbaum en México lo cual marca justamente por dónde van los temas de los gobiernos es decir no solamente se trata de que seas mujer porque también hay otros ejemplos que preferimos no nombrarlos que son nefastos que profundizan justamente una historia de desigualdad y de mucha violencia estas mujeres en cambio son revividas justamente porque llegan a la institucionalidad a transformarla y tener mirada mujer en el gobierno es otra cosa y te transversaliza justamente los temas del desarrollo desde otra mirada yo creo entonces que estos ejemplos y como Claudia Sheinbaum lo ha dicho absolutamente claro Ecuador ya está listo, necesita tener una mujerpresidenta y en ese sentido y en ese encuadre tener justamente una candidata que ha enfrentado con mucha fuerza y valentía la situación nacional, las condiciones de una campaña que además se da en condiciones de una de unas violaciones permanentes de la democracia nacional pues me parece que ya es es un hecho que demuestra que vamos a tener justamente una presidenta con absoluta capacidad de gobernar de tomar gobierno y de enfrentarse justamente a los requerimientos y a las necesidades que hoy mismo tiene el pueblo ecuatoriano porque estamos hablando de recuperar el territorio del crimen organizado en narcotráfico recuperar el estado de derecho justamente para implementar nuevamente el proyecto político constitucional del Ecuador que es el buen vivir que se basa justamente en la redistribución de la riqueza todo esto, además en condiciones de un cambio geoeconómico que juegue en contra de las economías nacionales y que va a demandar muchísima creatividad e innovación para saber por dónde guiar la planificación y el tema de los ingresos necesarios que necesita el país para poner en marcha nuevamente toda la maquinaria pública ¿para qué para generar obra pública?, esa obra pública genera mano de obra genera salarios dignos, genera además proyectos de vivienda, genera además proyectos de escuelas y de hospitales absolutamente decentes para las clases medias y los sectores populares que han sido totalmente vapugiados durante estos últimos años, entonces esa es la oportunidad que tenemos y por eso es lo importante de que una mujer siempre pueda marcar justamente la diferencia entre lo que significa administrar o lo que significa transformar y yo creo que como siempre pues vamos a transformar y eso es lo que buscamos en el Ecuador transformar la realidad actual para permitir que nuestras hijas nuestros hijos Denis que además yo creo que a todos nos motiva nuestras futuras generaciones creer y pensar que puedan tener un mejor país, insisto no va a ser fácil porque muchos analistas económicos dicen que para volver al punto del 2017, para volver al punto del 2017 vamos a necesitar al menos 20 años de inversión pública y de trabajo del Estado, hemos marcado un retroceso sin precedentes sin nombre han sido criminales con el país y hoy es la oportunidad de marcar nuevamente el inicio de una esperanza, el inicio de un trabajo que va a ser sumamente duro pero que estamos convencidas y convencidos que Luisa va a poder liderar justamente ese trabajo en el gobierno ecuatoriano.

Denis Rogatyuk: Ojalá a partir del 14 de abril Ecuador sí puedo por lo menos empezar este este camino este camino para la cooperación, bueno Gaby muchísimas gracias como siempre por estas conversaciones para ayudarnos a entender un poco mejor de lo que está pasando en tu país y como siempre deseamos todo lo mejor para ti, el Instituto Ideal, todo su trabajo que están haciendo es verdaderamente maravilloso.

Gabriela Rivadeneira: Muchísimas gracias Denis, siempre a las órdenes un abrazo fuerte a todas y todos los que forman El Ciudadano, a ti en particular y bueno nos estaremos viendo y esperemos que sea en mejores condiciones para nuestra patria.

Foto: El Ciudadano

