Gustavo Petro es nominado al “Nobel Alternativo” 2026 por su aporte a la justicia social y los derechos humanos

El presidente Gustavo Petro hizo historia al convertirse en el primer mandatario colombiano en ser nominado al Premio Right Livelihood 2026, conocido internacionalmente como el «Nobel Alternativo», por su aporte a la justicia social y los derechos humanos

Este reconocimiento a organizaciones y líderes que impulsan soluciones reales y éticas frente a los desafíos mundiales más urgentes.

Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, fue la encargada de anunciar públicamente la nominación, señalando que esta surgió gracias a postulaciones de países del sur global, Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas.

El Nobel Alternativo

Creado en 1980 por el filántropo sueco Jakob von Uexküll, el Premio Right Livelihood o «Nobel Alternativo» reconoce a quienes proponen soluciones reales y éticas para los problemas globales.

Cada año distingue a personas y movimientos que trabajan por la justicia social, la paz, el medio ambiente y los derechos humanos.

Más que un premio, el galardón es considerado una comunidad global de apoyo para quienes transforman realidades desde perspectivas innovadoras y humanitarias.

Anualmente, el jurado internacional de la fundación selecciona normalmente tres premios en efectivo y un premio honorífico, conocidos colectivamente como Laureados, quienes son anunciados en una conferencia de prensa en Estocolmo y posteriormente honrados en una ceremonia de entrega de premios . El proceso de selección mantiene estrictos protocolos de confidencialidad donde la divulgación pública de una nominación inhabilitaría automáticamente al candidato.

Reconocimiento a Petro por su trabajo a favor de un mundo más justo

La nominación de Petro fue anunciada formalmente en Santa Marta por el académico costarricense Henry Mora en representación de un grupo internacional de académicos y organizaciones que respaldan su liderazgo y «reconocen su trabajo por un mundo más justo, su visión sobre la justicia climática y su insistencia en que los países enfrenten la crisis ambiental con responsabilidad compartida, pero diferenciada», señalaron desde la Presidencia de Colombia en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el diario El Tiempo, la candidatura al «Nobel Alternativo» reconoce la presencia y el rol del mandatario en foros internacionales clave, donde ha cuestionado el modelo extractivista tradicional.

Entre estos escenarios figuran la Asamblea General de la ONU, la COP28 en Dubái, el Foro Económico Mundial en Davos y la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo en Sevilla, según indicó ‘RTVC’, donde su discurso se ha centrado en la biodiversidad, la soberanía territorial y la crisis climática como desafío principal para la humanidad.

Petro agradece apoyo de organizaciones sociales

El líder progresista agradeció públicamente a través de sus redes sociales el respaldo a su candidatura.

“Me nominan al premio ‘Right Livelihood’ que se otorga en Suecia. Gracias a Mujeres por la Paz», señaló.

Con este mensaje, reconoció el apoyo de las organizaciones sociales colombianas que trabajan por la paz territorial y los derechos de las mujeres.

Si señores al que me nominan es en Suecia y es el premio nobel alternativo. He sido postulado por diversas organizaciones del mundo.https://t.co/jp8xNA8YlN — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Esta nominación sitúa a Colombia en el centro del debate global sobre justicia ambiental, equidad y transición energética, temas promovidos por el gobierno de Petro.

El mandatario progresista figura ahora entre los líderes internacionales que optan al reconocimiento en 2026. La ceremonia de entrega se celebrará en Estocolmo.