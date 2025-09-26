Gustavo Petro se sumó a marcha de repudio a Netanyahu en Nueva York: «Cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha»

Mandatario se dirigió a la multitud a través de un megáfono, donde confirmó que a su regreso a Colombia, abrirá un proceso de inscripción para voluntarios y voluntarias que tengan experiencia militar y deseen participar en una misión internacional de liberación de Palestina.

Gustavo Petro se sumó a marcha de repudio a Netanyahu en Nueva York: «Cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha»
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a la multitudinaria marcha en contra del Gobierno de Israel y su presidente, Benjamín Netanyahu, que se realizó este viernes 26 de septiembre en Nueva York.

Mediante un megáfono, Petro se dirigió a las y los presentes recordando, en primer término, su propuesta hecha «hace dos días a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que con el último veto que realizó EE.UU. en el Consejo de Seguridad, se acabó la diplomacia. La historia de la humanidad nos ha mostrado durante milenios que cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha».

«Lo que ocurre en Gaza es un genocidio, no hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad», agregó el Presidente de Colombia.

«Por eso», insistió, «vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un Ejército de la Salvación del Mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina», anunciando que todos los consulados y embajadas de Colombia en el mundo tienen la orden de buscar el voto por el sí, «para la liberación de Palestina y por la creación de la fuerza unitaria para la paz de los palestinos».

«Las naciones que voten, si se aprueba la resolución (…), tendrán la responsabilidad de configurar con sus propios Ejércitos esta gran unidad, primera en el mundo, de un Ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional», destacó Petro.

Asimismo, confirmó que a su regreso a Colombia, abrirá un proceso de inscripción para voluntarios y voluntarias que tengan experiencia militar y deseen participar en una misión internacional de liberación de Palestina.

Sigue leyendo:

Petro

“Gaza es una demostración del poder de la barbarie”: Petro conecta la ofensiva israelí con la doctrina de Trump

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

“Los nuevos Hitlers hacen reaccionar a la humanidad”: Petro habla de “estallido social mundial” y apunta a Trump

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

“Gaza es una demostración del poder de la barbarie”: Petro conecta la ofensiva israelí con la doctrina de Trump

Hace 3 días
Absalón Opazo

"Formamos parte del mismo mundo progresista": Jara agradece el apoyo de Petro y pone el foco en Chile

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Petro denuncia operación de magnicidio: “nazis colombianos y norteamericanos detrás del plan”

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Democracia, multilateralismo, desigualdades y desinformación: los ejes del encuentro “Democracia Siempre”, según el Gobierno

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Petro pide a embajada de EEUU en Colombia "no entrometerse en la justicia" del país tras críticas por condena a expresidente Álvaro Uribe

Hace 2 meses
Absalón Opazo

"Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado": Petro encara a congresista republicano de EE.UU.

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Presidente Boric encabezará encuentro “Democracia Siempre” junto a mandatarios de Brasil, España, Colombia y Uruguay

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Petro en la ONU pide proceso penal contra Trump por “misiles” en el Caribe

Hace 2 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano