Gustavo Petro se sumó a marcha de repudio a Netanyahu en Nueva York: «Cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha»

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a la multitudinaria marcha en contra del Gobierno de Israel y su presidente, Benjamín Netanyahu, que se realizó este viernes 26 de septiembre en Nueva York.

Mediante un megáfono, Petro se dirigió a las y los presentes recordando, en primer término, su propuesta hecha «hace dos días a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que con el último veto que realizó EE.UU. en el Consejo de Seguridad, se acabó la diplomacia. La historia de la humanidad nos ha mostrado durante milenios que cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha».

«Lo que ocurre en Gaza es un genocidio, no hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad», agregó el Presidente de Colombia.

«Por eso», insistió, «vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un Ejército de la Salvación del Mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina», anunciando que todos los consulados y embajadas de Colombia en el mundo tienen la orden de buscar el voto por el sí, «para la liberación de Palestina y por la creación de la fuerza unitaria para la paz de los palestinos».

«Las naciones que voten, si se aprueba la resolución (…), tendrán la responsabilidad de configurar con sus propios Ejércitos esta gran unidad, primera en el mundo, de un Ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional», destacó Petro.

Asimismo, confirmó que a su regreso a Colombia, abrirá un proceso de inscripción para voluntarios y voluntarias que tengan experiencia militar y deseen participar en una misión internacional de liberación de Palestina.

#ATENCIÓN | El presidente @petrogustavo lidera las multitudinarias marchas en contra de Israel en Estados Unidos y desde allí envía un mensaje de rechazo al genocidio en Gaza.



🗣️ “Hemos hecho una propuesta a la Asamblea de las Naciones Unidas. Con el último veto se acabó la… pic.twitter.com/V2N0WbAyfx — Radio Nacional CO (@RadNalCo) September 26, 2025

🇨🇴🚨 ¡ATENCIÓN! El presidente Gustavo Petro anunció que abrirá inscripciones para voluntarios y voluntarias con experiencia militar que se pongan al servicio de la causa palestina y contribuyan a su liberación.



🗣️ “Todos los consulados y embajadas de Colombia tienen la orden, en… pic.twitter.com/3kqGAQE0Rg — Radio Nacional CO (@RadNalCo) September 26, 2025

🇨🇴🚨 El presidente @petrogustavo lanzó un contundente mensaje contra el genocidio en Palestina: “La Presidencia de Colombia es alzarse y configurar el ‘ejército de la salvación del mundo’”, un llamado a la comunidad internacional para proteger la tierra palestina.



🗣️ “Si el… pic.twitter.com/EIoh7j0MQ6 — Radio Nacional CO (@RadNalCo) September 26, 2025

Sigue leyendo:

El Ciudadano