Honduras: Partido Libre rechaza imposición de un Gobierno de facto ilegítimo, tras fraude electoral «escandaloso»

El Partido Libertad y Refundación (Libre) junto a su bancada legislativa, emitió un pronunciamiento en el que fijó su postura frente al escenario político de Honduras, previo a la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional.

En el comunicado, anunció su decisión unánime de no participar «en los pactos ni negociaciones que el bipartidismo fraudulento» realiza en el marco de dicho proceso.

Asimismo, la organización política declaro que gobierno que asumirá funciones el próximo 27 de enero, es «de facto», ilegal y carente de legitimidad y señaló que es producto de la injerencia directa de los Estados Unidos y del «fraude más escandaloso» validado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Cabe recordar que sin contar la totalidad de votos, ni resolver las impugnaciones mi denuncias de irregularidades, las autoridades electorales proclamaron vencedor de los comicios presidenciales al candidato Nasry Asfura (Partido Nacional), afín al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien cumplía condena en Estados Unidos (EE.UU.) por narcotráfico y quien fue indultado por el presidente del país norteamericano Donald Trump.

En el texto compartido en sus redes sociales, Libre dejó en claro que «no respaldará ninguna postulación”, al tiempo que condenó el retorno a políticas neoliberales como los fideicomisos, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)».

«Condenamos el retorno al fascismo y asumiremos el liderazgo de una oposición firme, constructiva y combativa», enfatizó el partido.

En contraste, Libre otorgó un voto de respaldo a la presidenta Xiomara Castro y destacó su respeto a la Constitución de la República y al principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.

Libre respalda escrutinio de todas la actas de las elecciones generales

A través del comunicado. también reiteró su apoyo al decreto legislativo 58-2025, impulsado por el Presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria, con base en su competencia constitucional, el cual establece el escrutinio de las urnas en los tres niveles electivos

La resolución ordena al CNE realizar un escrutinio general de todas las 19.167 actas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en un intento por brindar transparencia al proceso e intentar frenar el fraude que ha sido denunciado por sectores políticos, analistas, organizaciones e incluso por uno de los consejeros del ente comicial, Marlon Ochoa.

La decisión fue aprobada por 68 diputados, y establece que luego de completar el conteo se deben remitir los resultados al Legislativo para la declaratoria oficial.

Además, instruye presentar ante el Ministerio Público «el detalle de las responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas».

El corazón jurídico de la medida es un Informe Técnico-Jurídico presentado durante la sesión por una comisión especial del legislativo, e, cual determinó que el proceso electoral sigue inconcluso porque miles de actas no fueron contabilizadas en la declaratoria del CNE.

El reporte sobre los presuntos incumplimientos del órgano electoral antes, durante y después de la cuestionada contienda, desglosa que a nivel presidencial se registran 306 actas no escrutadas (1.6% del total); en lo que refiere a diputaciones existen 2.620 actas no escrutadas (13.21%), y en materia de corporaciones municipales se han detectado 1.848 actas no escrutadas (9.65%).

Libre exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos y otorgue el conteo de los votos de los electores, que ha sido negado injustamente por el CNE y el TJE.

El partido manifestó su pleno respaldo a Jorge Aldana, candidato a la Alcaldía de Tegucigalpa, quien reclama el conteo de 435 actas que confirmarían su victoria en el Distrito Central, así como a otros candidatos a alcaldes y diputados que disputan sus resultados ante el TJE.

Finalmente, la organización política reafirmó su compromiso con la unidad de sus dirigentes, bancada y militancia, y aseguró que continuarán en la lucha en resistencia bajo la dirección estratégica de la coordinación general del partido para la defensa de las conquistas del pueblo hondureño.

#ÚltimaHora🚨🚨🚨



COMUNICADO



EL PARTIDO LIBRE JUNTO A SU BANCADA LEGISLATIVA:



POR UNANIMIDAD RESUELVE NO PARTICIPAR EN LOS PACTOS Y NEGOCIACIONES QUE EL BIPARTIDISMO FRAUDULENTO REALIZA PARA LA ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO NACIONAL.



ASUME EL LIDERAZGO DE… pic.twitter.com/u08TifuMFI — Partido Libre (@PartidoLibre) January 14, 2026

.