Honduras: Vicecanciller Gerardo Torres denuncia que elecciones están amenazadas «por la mentira, el fraude y la violencia»

A través de una publicación en sus redes sociales, el Vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, denunció que el proceso eleccionario que vive su país está siendo amenazado «por la mentira, el fraude y la violencia», y rechazó los llamados de la oposición a EEUU para que «intervenga» en el país.

«Los que traficaron toneladas de cocaína a los Estados Unidos y crearon las caravanas de migrantes por sus pésimas políticas, hoy quieren regresar a gobernar en Honduras. No tienen los votos para ganar esta elección, entonces mienten descaradamente con la esperanza que Estados Unidos les ayude a ganar esta elección que tienen perdida. Pidiendo sin ninguna vergüenza que Estados Unidos se meta en los asuntos internos de nuestro país», señaló Gerardo Torres.

Para el Vicecanciller, lo que quiere la oposición es «volver al pasado, a los Gobiernos del Partido Nacional, cuyo principal líder Juan Orlando Hernández está preso en Estados Unidos por narcotraficante y del Partido Liberal que siempre ha sido su cómplice y cuyo expresidente de ese partido también estuvo preso por narco», pero, agregó, hoy eso está «en contra de los intereses del Gobierno del Presidente Trump que tiene una enorme prioridad en la política migratoria».

«Sin crisis, la migración baja. Sin narcos gobernando, la migración baja. Sin ladrones y corruptos en el gobierno, la migración baja. Y la migración bajó muchísimo en el Gobierno de Xiomara Castro que también logró una reducción de la pobreza y una reducción de la presencia del narcotrafico en el país, gracias a acciones conjuntas con los Estados Unidos», planteó la autoridad.

En ese sentido, sostuvo que los números «son incuestionables, los conoce Estados Unidos y no hay mentira que pueda cambiar eso. Solo quienes quieren que regrese el régimen de narcotráfico y de violencia que gobernó Honduras en la peor década del siglo, creen y apoyan esas mentiras».

Finalmente, el Vicecanciller de Honduras advirtió que «hay intentos de hacer fraude dentro del órgano electoral. Audios interceptados que develan su plan. No es el Gobierno central quién está conspirando en contra de la democracia, si no aquellos que quieren regresar a la fuerza».

«Lo único que debe importar el 30 de noviembre son los votos. No la trampa ni la mentira. Y la comunidad internacional no se debe prestar a que los tramposos se roben otra elección», cerró Gerardo Torres.

El Ciudadano / Foto Portada: Fernando Destephen