Honduras: Vicecanciller Gerardo Torres denuncia que elecciones están amenazadas «por la mentira, el fraude y la violencia»

"Hay intentos de hacer fraude dentro del órgano electoral. Audios interceptados que develan su plan. No es el Gobierno central quién está conspirando en contra de la democracia, si no aquellos que quieren regresar a la fuerza", señaló Torres.

Honduras: Vicecanciller Gerardo Torres denuncia que elecciones están amenazadas «por la mentira, el fraude y la violencia»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

A través de una publicación en sus redes sociales, el Vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, denunció que el proceso eleccionario que vive su país está siendo amenazado «por la mentira, el fraude y la violencia», y rechazó los llamados de la oposición a EEUU para que «intervenga» en el país.

«Los que traficaron toneladas de cocaína a los Estados Unidos y crearon las caravanas de migrantes por sus pésimas políticas, hoy quieren regresar a gobernar en Honduras. No tienen los votos para ganar esta elección, entonces mienten descaradamente con la esperanza que Estados Unidos les ayude a ganar esta elección que tienen perdida. Pidiendo sin ninguna vergüenza que Estados Unidos se meta en los asuntos internos de nuestro país», señaló Gerardo Torres.

Para el Vicecanciller, lo que quiere la oposición es «volver al pasado, a los Gobiernos del Partido Nacional, cuyo principal líder Juan Orlando Hernández está preso en Estados Unidos por narcotraficante y del Partido Liberal que siempre ha sido su cómplice y cuyo expresidente de ese partido también estuvo preso por narco», pero, agregó, hoy eso está «en contra de los intereses del Gobierno del Presidente Trump que tiene una enorme prioridad en la política migratoria».

«Sin crisis, la migración baja. Sin narcos gobernando, la migración baja. Sin ladrones y corruptos en el gobierno, la migración baja. Y la migración bajó muchísimo en el Gobierno de Xiomara Castro que también logró una reducción de la pobreza y una reducción de la presencia del narcotrafico en el país, gracias a acciones conjuntas con los Estados Unidos», planteó la autoridad.

En ese sentido, sostuvo que los números «son incuestionables, los conoce Estados Unidos y no hay mentira que pueda cambiar eso. Solo quienes quieren que regrese el régimen de narcotráfico y de violencia que gobernó Honduras en la peor década del siglo, creen y apoyan esas mentiras».

Finalmente, el Vicecanciller de Honduras advirtió que «hay intentos de hacer fraude dentro del órgano electoral. Audios interceptados que develan su plan. No es el Gobierno central quién está conspirando en contra de la democracia, si no aquellos que quieren regresar a la fuerza».

«Lo único que debe importar el 30 de noviembre son los votos. No la trampa ni la mentira. Y la comunidad internacional no se debe prestar a que los tramposos se roben otra elección», cerró Gerardo Torres.

El Ciudadano / Foto Portada: Fernando Destephen

Relacionados

El Ciudadano

Honduras: Elecciones presidenciales 2025

Hace 4 meses
El Ciudadano

Honduras y el votar bien

Hace 3 meses
El Ciudadano

Honduras en su laberinto

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Honduras: Preocupación por sistema de transmisión de resultados tras fallas en simulacro a solo 20 días de la elección presidencial

Hace 1 semana
El Ciudadano

El capitalismo es el “principal verdugo ambiental”: presidenta de Honduras Xiomara Castro en la COP30

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Concerns Grow Over Result Transmission System in Honduras After Mock Drill Failures Just 20 Days Before Presidential Election

Hace 1 semana
El Ciudadano

Primeras Naciones: Las voces indígenas resuenan en FICValdivia 32

Hace 2 meses
El Ciudadano

Honduran President Xiomara Castro Calls Capitalism the "Main Environmental Executioner" at COP30

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"La mayor inversión pública en la historia de Honduras": Destacan logros del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro

Hace 5 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano